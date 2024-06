Billy Corgan defiende a Taylor Swift por hacer discos con muchas canciones

Lo que necesitas saber: Billy Corgan defendió a Taylor Swift por las criticas al hacer discos con muchas canciones, mismas que calificó como "infantiles".

Sea para bien o para mal, todo lo que hace Taylor Swift siempre es punto de partida de la industria cuando se trata de comparar el trabajo de otros artistas. Algo que sabe Billy Corgan, quien aprovechó una reciente entrevista para defender a Taylor por hacer discos tan largos.

Si no se enteraron, desde hace unas semanas se abrió un debate sobre si es mejor que los artistas lancen discos con 10-13 canciones (como se solía hacer antes), que tengan sólo lo mejor de todo lo que trabajaron para dicho álbum, en lugar de tener producciones con 30 rolas que muchas pueden ser relleno.

Billy Corgan defendió a Taylor Swift en una reciente entrevista

Algunos medios especializados compararon la situación con discos como ‘Hit Me Hard and Soft’, de Billie Eilish, que con 10 canciones se ha convertido en uno de los mejores lanzamientos en lo que va del año, a otros como ‘The Tortured Poets Department’, donde Swift metió 31 rolas en un disco doble y lleno de bonus tracks.

La gente ha dado su postura al respecto y uno de ellos fue el líder de The Smashing Pumpkins que obviamente mostró su apoyo hacia la famosa cantante estadounidense, a quien calificó como una de las estrellas de pop más talentosas de todos los tiempos.

Fue en una charla con The Irish Times, donde Corgan habló de su cariño y respeto hacia Sinéad O’Connor, así como las reacciones que tuvo hace más de 20 años cuando lanzó los discos de ‘Machina/The Machines of God’ y ‘Machina II/The Friends & Enemies of Modern Music‘.

Estos discos, lanzados en el año 2000, estuvieron conformados por 16 y 25 canciones respectivamente y fueron polémicos en su momento justo por el punto que comentamos al principio, pues algunos fans consideraban que los Smashing Pumpkins habían perdido el toque.

El líder de The Smashing Pumpkins no entiende por qué la gente se molesta de que Taylor Swift haga discos tan largos

Pero bueno, hablando del tema, Corgan defendió a Taylor por querer sacar muchas canciones de trancazo: “Ahora que Sinéad se ha ido, ¿sería malo que alguien apareciera mañana y dijera: ‘Oye, acabo de encontrar esta cinta y hay suficiente para 20, o 30 o 50, ‘canciones de Sinéad’. ¿Sería eso algo malo?”, mencionó el músico.

Corgan afirmó que Taylor Swift es muy talentosa y no entiende por qué la gente se molesta tanto cuando ve que ella lanza discos con muchas canciones: “¿Por qué es malo que ella esté lanzando más música? No puedo entender eso… Puedes ir a Spotify y saltártelo”, afirmó el líder de Smashing Pumpkins.

“Simplemente crea tu propio disco”, aseguró el músico

“La gente se quejó de la duración de mi último álbum, ‘Atum’. Pensé: Bueno, haz tu propia lista de reproducción. Simplemente escucha el disco una vez, repasa las seis o diez canciones que te gusten y crea tu propio disco”, aconsejó el tío Billy a quienes no les gusta escuchar discos tan largos.

“¿Por qué es este un concepto tan extraño? Tener cierto sentido de proporcionalidad. Esta cosa hiperbólica: ‘Arruinaron Star Wars’ . Dios mío, esto es demasiado para procesarlo’; es todo un poco infantil”, enfatizó el músico de 57 años.

Corgan también habló de su amistad con la fallecida Sinéad O’Connor

En la charla con The Irish Times, Billy Corgan también habló de su amistad con Sinéad O’Connor, a quien conoció en Chicago gracias a un amigo en común y con quien encontró un vínculo gracias a su honestidad y visión en el ámbito artístico y personal.

“A veces es [triste] que la gente tenga que pasar por alto para entrar en contacto con lo que siente. La gente ahora se da cuenta de que perdimos a alguien que probablemente debería haber recibido más atención y apoyo cuando estuvo aquí”, dijo Billy Corgan durante la entrevista.

“Porque su don era muy raro. Y su don tuvo mucho que ver con su patetismo. Su increíble don para el canto tenía una línea directa con su corazón. Eso es muy raro en los cantantes. La mayoría de los cantantes son actores. Sinéad no era actriz”, señaló.

Y aseguró que la gente se dio cuenta muy tarde de lo importante que era la cantante

La verdad el consejo de Billy Corgan no está de más y seguro los mismos fans de los Smashing Pumpkins lo siguieron antes de conocerlo, pues Corgan y compañía son conocidos precisamente por hacer discos de larga, muuuuy larga, duración, como el conocido ‘Mellon Collie and the Infinite Sadness‘.

Lo cierto es que ambos bandos que defienden o critican los discos extensos tienen puntos interesantes, aunque seguro los fans de cada artista tienen una opinión más clara sobre por qué sí o no les gusta tener más contenido musical en un disco. ¿O ustedes qué opinan?

