Lo que necesitas saber: El tercer disco de estudio de Billie Eilish es su mejor logro de larga duración hasta ahora, dando un relato profundo y sincero de desamor y la vida adulta.

Billie Eilish se rifó como las grandes y lanzó un discazo sin un solo sencillo que lo precediera, confiada en que la integridad de sus diez nuevas rolas funcionaban bien escuchadas en una sesión continua.

De nuevo producida por su hermano FINNEAS, Billie presenta de nuevo reflexiones sobre su edad, la vida personal frente a la fama, y el desamor, que es el elemento preponderante a lo largo de HIT ME HARD AND SOFT.

Madurez pero también diversión de una artista joven en su tercer disco

Billie Eilish tiene un par de discos y muchas décadas por delante, con una voz singular y una producción fenomenal

Con apenas dos discos anteriores a esta entrega, los contrastantes Happier Than Ever (2021) y WHEN WE ALL FALL, ASLEEP WHERE DO WE GO? (2019), el nuevo álbum incorpora los momentos tétricos y rudos de su debut, y la reflexión tierna de su segundo disco.

La innovación viene principalmente en la incorporación de ritmos muy bailables (“LUNCH”, “CHIHIRO”, el final de “L’AMOUR DE MA VIE”) y algunos momentos sumamente electrónicos que le desconocíamos a los hermanos O’Connell.

El inicio del disco se mantiene fiel al estilo de Billie, su capacidad para extender su voz susurrada jamás nos cansará. “SKINNY” es una gran abridora en la que Billie luce falsetes y una voz brillante cuando llega los agudos más altos de la rola.

Aunque Billie dejó la parte juguetona para su segundo disco, con un tono de descubrimiento propio, “Lunch” nos deja ver esta parte transgresora de nuevo, el silencio del beat de inicio es genial. Con frases como “I could eat that girl for lunch”, recupera la parte retadora y ruda de Billie.

Escuchamos un sinte distorsionado bastante drum and bass al final que seguramente hará de sus conciertos una pista de baile masiva.

Billie Eilish incursiona en aún más géneros y lo mejor es que FINNEAS y ella los dominan

Hay presencia de rhythm and blues, la línea de bajo redonda y profunda que abre “CHIHIRO” lo demuestra. El puente de esta rola es de lo más electrónico que ha sacado Billie, y simplemente nos encanta. Es fascinante que FINNEAS combine nuevos elementos, con la distintiva voz de su hermana, y muestra lo versátil que es la voz de Billie entre susurros y gritos agudos.

Esta es una de las canciones más completas de lo que va del año, un hit absoluto para los fans de Billie y para las personas que le están entrando apenas a su música, tiene profundidad lírica y mucho baile.

Parece inagotable la capacidad de composición de Billie Eilish y FINNEAS, y es una maravilla presenciar lo que están haciendo. En un formato muy conocido, con elementos acústicos y una producción sutil pero extremadamente fina, repiten la fórmula de “my future” y “xanny” en “THE GREATEST”. Aún así, la melodía se distingue y rompe en una rola inimaginablemente diseñada para estadios.

“THE DINER” es una rola atípica para este disco, un dub (como en “BITTERSUITE”) bastante tétrico y con efectos vocales que desorientan mucho, y Billie explora el amor de mujer a mujer como lo hace en “LUNCH”.

La combinación de desamor y letras ácidas que resultan en liberación para Billie Eilish

Es el disco de mayor desamor para Billie, y ese humor le va a la perfección. Una dosis agridulce con un tono satírico suena en “L’AMOUR DE MA VIE”, con ironías casi en cada verso y un puente que de plano es pura catarsis frente al final de una relación.

El puente de “L’AMOUR DE MA VIE” es divertidísimo. La voz distorsionada y con el pitch alto, procede a loopearse para romper en una rola dance ochentera con sintetizadores relucientes. La segunda parte de la rola es algo como lo que pasa en “Bad Guy” pero a la inversa: ahora comienza lento y rompe mucho más acelerada.

Esta rola será una locura en vivo, convirtiendo el rencor en baile. Una sad banger completamente que habla del desamor y lo que hubiera podido ser con una pareja.

Billie Eilish y FINNEAS lanzaron uno de los mejores discos de este año, con una producción impecable que no piensa en géneros y entretiene con sus mensajes a quien les escuche.

Hoy tienen la fiesta de lanzamiento en el Kia Forum de California. Billie inicia su gira en otoño en Canadá y Estados Unidos. El siguiente año va a Australia y Europa, por lo que pensamos que podría visitarnos hacia finales de año o a mediados del entrante.

Para conmemorar el lanzamiento de HIT ME HARD AND SOFT, Billie lanzó ediciones físicas especiales que pueden encontrar por acá.

