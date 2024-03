La oscura historia detrás de "Eyes Without A Face", la power ballad de Billy Idol

Lo que necesitas: "Eyes Without A Face" es un hitazo de Billy Idol, la cual está inspirada en una película de terror de los 80 y oculta una situación muy íntima.

Bien dicen nuestras tías que “caras vemos, corazones no sabemos”, una frase que aunque no lo crean, aplica para varias situaciones en la vida, incluso en las canciones que nos laten. Muchas veces no conocemos el contexto o no es tan claro lo que quieren decir los artistas con las rolas que componen. Y eso es algo que precisamente pasa con “Eyes Without A Face” de Billy Idol.

Definitivamente, este es uno de los clásicos e himnos dentro de la enorme carrera del cantante británico, un temazo en donde él mismo se desafío probando nuevos sonidos. Sin embargo, detrás de esa power ballad melosa que nos hace desgarrarnos la voz, se esconde un mensaje muy profundo que probablemente no imaginaban, pues tiene como inspiración… ¿una película de terror?

“Eyes Without A Face” es uno de los grandes clásicos de Billy Idol/Foto: Getty Images

Los inicios de Billy Idol como solista

A inicios de los 80, Billy Idol se mudó a Nueva York para iniciar su camino como solista, tras la disolución de la banda de punk, Generation X. Una vez instalado en la Gran Manzana, consiguió un contrato discográfico con Chrysalis Records y con ese apoyo, comenzó a planear lo que se convertiría en su disco debut en solitario.

Para 1982, Billy Idol lanza su primer álbum homónimo, el cual sorprendió a todos porque abandonó por completo el sonido punk rock para pasarse al hard rock y new wave, convirtiéndose curiosamente en una figura del movimiento glam de la década.

A inicios de los 80, Billy Idol llegó a Estados Unidos para lanzarse como solista/Foto: Getty Images

Gracias a rolones como “White Wedding” y “Dancing With Myself” –que ya había grabado con su antigua agrupación–, Billy se catapultó como uno de los artistas más importantes del momento. Sin embargo, Billy volvería a dejar a todos con el ojo cuadrado con su siguiente material discográfico.

La llegada de ‘Rebel Yell’ y una de sus rolas más famosa: ‘Eyes Without A Face”

En 1984, Billy Idol estrena Rebel Yell, su segundo álbum de estudio que fue un éxito en todos los sentidos. Para que se den una idea, logró llegar al puesto número seis de la lista Billboard 200 de discos, pero también consiguió que cuatro de sus singles (la rola homónima, “Flesh for Fantasy”, “Catch My Fall” y “Eyes Without A Face”) entraran al listado de sencillos de la misma revista musical.

Sin embargo, de todas estas canciones, la que más sobresalió fue, sin duda, “Eyes Without A Face”. Y no es para menos, pues a diferencia de las rolas que Billy había publicado anteriormente, esta era muuuy distinta. En ella, le bajó a los guitarrazos y ritmos bailables para componer una balada “romántica” para dedicar. Pero, ¿sabían que este temazo tiene una historia un tanto oscura?

En su autobiografía, Dancing with Myself, Billy Idol explicó que siempre le habían fascinado los títulos de las películas de terror, especialmente en la nueva ola francesa de inicios de los 60. Entre esas cintas estaba Les yeux sans visage, dirigida por Georges Franju y estrenada en 1960, cuyo título traducido al inglés es precisamente “Eyes Without A Face” (u “Ojos sin rostro” en español). Y vaya que la trama de este filme es sumamente espeluznante.

La película de terror que inspiró a Billy Idol

La cinta se centra en el Dr. Génessier, un cirujano plástico que trata desesperadamente de restaurar a toda costa el rostro de su hija, Christiane, quien había quedado desfigurada en un accidente automovilístico que él provocó. Esta búsqueda –casi enfermiza– por recuperar la cara de su Christiane lo llevó a asesinar a varias jóvenes junto con su asistente para injertar los rasgos faciales de las víctimas en la cara hija en un intento de restaurar su belleza.

Al final de la cinta, todo lo que quedó en la cara original de Christien fueron sus ojos, convirtiéndose así en los “ojos sin rostro” del Dr. Génessier. Billy Idol contó que encontró cierto parecido entre entre Les yeux sans visage y la decadencia moral que experimentó viviendo en Nueva York en los 80. En particular porque a pesar del éxito, estaba pasando por una etapa bastante complicada tras romper con sus acciones una relación amorosa.

El Dr. Genessier y su hija Christiane en ‘Les yeux sans visage’/Foto: Getty Images

“Empecé a utilizar ‘Eyes Without A Face’ como posible título/letra/coro para una canción. Comencé a escribir palabras que, de alguna forma disfrazada, hablaban de mi vida en Nueva York y de una relación que salió mal, al borde de desintegrarse en la locura. Quizás estaba reflexionando sobre mis propias infidelidades durante las giras. En cierto modo, esto puede hacerte sentir sin alma, especialmente si ya estás en una relación que valoras pero que estás degradando al buscar en otra parte placeres sexuales adicionales”.

Y es que el título de la película y la canción tienen una mayor relación y significado, pues ambas tocan temas más profundos, entre ellos la arrogancia, la vanidad y el ego. Pero particular, las dos nos muestran cómo alguien puede convertirse en un monstruo con tal de redimirse con la persona que ama, sin saber que en realidad, está deshumanizando e hiriendo al ser que tanto quiere.

“Eyes Without A Face” toma conceptos más profundos de la cinta de terror

En la letra de “Eyes Without A Face”, Billy Idol toma imágenes para abordar el concepto del romance moderno, e incluso utiliza metáforas idénticas a Les yeux sans visage para mostrar la ausencia de humanidad, personalidad y lo frío e insensible que se volvieron las personas en los 80. Los dos protagonistas terminando siendo bestias cegadas por el concepto de belleza que nos ha impuesto la sociedad.

La canción de Billy habla de estar enamorado de una persona que no deja de decepcionarte y qué tan lejos puede llegar por algo superficial, como un rato de pasión y calentura con alguien más. Pero además de la transformación de esa persona en monstruo que no le importa nada más que sí mismo, también nos enseña el otro lado de la moneda, de quien es víctima de esos engaños y cómo pierde las esperanzas en el ser que supuestamente la/lo ama.

Billy Idol escribió una letra muy profunda sobre una de sus vivencias más íntimas/Foto: Getty Images

Entonces, “Eyes Without A Face” no solo narra la historia de una decepción amorosa, también se enfoca en mostrarnos esa oscuridad que se puede apoderar de nosotros y no podemos frenar, la cual te convierte precisamente en un par de “ojos sin rostro” que no puede mirar lo bueno que tiene por enfocarse en otras cosas banales (en este caso, engañar a tu pareja). En la letra, Billy deja claro cómo lo hace sentir la culpa por romper un amor perfecto y afectar para siempre a una persona inocente.

Billy Idol incluyó a la persona que lastimó en esta canción

Todo esto tiene más sentido con las declaraciones que dio Billy Idol hace algunos años sobre esta canción, pues dijo lo siguiente: “Solía decirle a la gente que ‘Eyes Without A Face’ era una canción sobre un asesinato. Me pregunto si era consciente de que mis bromas y mi infidelidad gradual estaban matando mi historia de amor con Perri Lister”.

Y es que para echarle más sal a la herida, Billy le pidió a su novia de aquel entonces, la bailarina, cantante y actriz británica, Perri Lister que hiciera los coros y cantara “Eyes Without A Face” en francés (también a manera de tributo, una vez más, a la película que inspiró por completo este temazo). Lo cual le da un sentimiento más denso a la rola, pues en ella canta la persona a la que Idol estaba lastimando.

Billy Idol y Perri Lister a inicios de los 80/Foto: Getty Images

Por supuesto que Billy Idol no podía lanzar como tal una balada con vibras oscuras como esta. Es por eso que al guitarrista y co-escritor de la canción, Steve Stevens se le ocurrió meter un riff de guitarra distorsionada en medio de la rola, donde el artista británico improvisó algunos versos de rap porque en sus palabras “el rap estaba en todas partes en Nueva York en ese momento, en todas las discotecas y clubes, por lo que tenía sentido” agregar esto.

Como mero chismecito y dato curioso, Billy Idol y Perri Lister continuaron con su relación y aunque nunca se casaron, tuvieron un hijo llamado Willem Wolf Broad (quien es integrante de la banda de rock FIM). Finalmente, tras varios años juntos, en 1989 se separaron definitivamente. Sin embargo, nos dejaron este alto temazo.

Billy Idol y Perri Lister. se separaron a finales de los 80, pero siguieron siendo buenos amigos/Foto: Getty Images

El video de “Eyes Without A Face” casi deja ciego a Billy

“Eyes Without A Face” también tuvo un video musical dirigido por David Mallet (quien trabajo con artistas como The Rolling Stones, Queen, David Bowie, AC/DC, U2 e incluso Luis Miguel) que fue un éxito en MTV y que probablemente, todavía le trae recuerdos dolorosos a Billy (y no lo decimos por la rola como tal o la letra llegadora que compuso basándose en su propia experiencia).

Lo decimos porque los lentes de contacto que usó en el videoclip se secaron durante el rodaje y cuando se quedó dormido en un vuelo hacia su próximo concierto en Arizona, se pegaron en sus globos oculares. Idol terminó en el hospital, donde le rasparon las córneas y tuvo que usar vendas en los ojos durante tres días… ouch. Quizá el karma solo estaba haciendo lo suyo, ¿no creen?

Con “Eyes Without A Face”, Billy Idol demostró que era capaz de salirse de su zona de confort y explorar otros sonidos, lo que lo llevó a conquistar a más público fuera del punk y el rock. Y definitivamente, gracias a esta canción –que llegó en un punto clave para su carrera–, se convirtió un verdadero icono de la década de los 80.

