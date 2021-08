Checa el nostálgico cover que Angel Olsen hizo a “Eyes Without a Face” de Billy Idol

Angel Olsen anda de vuelta en el ruedo… Ha pasado apenas un año desde que la compositora lanzó su más reciente material discográfico, pero eso no es excusa para dejar de mostrarnos una que otra sorpresa. En esta ocasión, se trata de un tremendo cover que le hizo a nada más y nada menos que Billy Idol.

Este lunes, para arrancar la semana con una buena -y melancólica- rolita, la cantante se destapó con su versión de “Eyes Without a Face”, la clásica canción del icónico rockero británico. La nueva versión llega con un ambiente bastante atmosférico y una reinvención con pequeños toques electrónicos, eso sí, sin dejar esa sensación nostálgica de la original.

Angel Olsen se rifa con un cover de “Eyes Without a Face” de Billy Idol

Ojo acá, amantes de la música de los 80, porque este cover no está nada mal… Como mencionamos antes, Angel Olsen no para de trabajar y aunque apenas en 2020 lanzó su disco Whole New Mess, en este año tiene preparado un material que sin duda nos transportará a la década antes mencionada.

A la compositora originaria de Missouri le entró la espinita de la música retro y ahora, se encuentra en la antesala del lanzamiento de Aisles, un EP que incluirá versiones de canciones ochenteras que verá la luz el próximo viernes 20 de agosto, ahí para que le hagan un espacio en su agenda musical.

Entre los temazos que encontraremos en este material, se encuentran “Gloria” de Laura Branigan, “Safety Dance” de Men Without Hats, “Forever Young” de Alphaville, “If You Leave” de Orchestral Maneuvers in the Dark y por supuesto, “Eyes Without a Face” de Billy Idol, que es el más reciente adelanto de dicho extended play (Billy también está por lanzar un nuevo material del cual les contamos detalles POR ACÁ).

Tal como lo dijo Angel Olsen en un comunicado recogido por la NME, este trabajo discográfico elaborado en el invierno de 2020 lo hizo como un escaparate para demostrar que podía estar más alivianada al momento de grabar en un estudio. “Mi conexión con estas canciones es bastante sencilla. Solo quería divertirme un poco y mostrarme un poco más espontánea. Necesitaba recordar que podía hacerlo”, dijo Olsen.

A unos días de que liberé Aisles, la compositora comparte su versión del clásico de Billy Idol, a la cuál le agregó algunos toques electrónicos y una producción bastante atmosférica bastante fiel a la composición que el británico lanzó en 1983 como parte del disco Rebel Yell. Chequen la versión de Angel a continuación y nos dicen qué les parece.