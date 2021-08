Billy Idol recuerda un amargo momento de su vida en la canción “Bitter Taste”

No hay nada como ver a un ídolo de la música regresar a las andadas y este año, hemos visto a varios aprovechar para hacer su vuelta triunfal a escena. En ese sentido, los amantes de la década de los 80 pueden emocionarse porque uno los rostros más emblemáticos de esos tiempos anda de estreno… Como ya lo leyeron acá arriba, hablamos de Billy Idol.

El cantante anduvo ausento algunos años y al parecer, está listo para ofrecer a su público una nueva producción discográfica. Este miércoles, el icónico británico lanzó el video oficial para su canción “Bitter Taste”, misma que es un adelanto del EP The Roadside que lanzará en septiembre próximo.

Billy Idol vuelve a las andadas de la mano de Dhani Harrison

Han pasado siete años desde que Billy Idol compartió su último material discográfico. Fue en 2014 cuando el inglés le mostró al mundo Kings & Queen of the Underground y después de ese lanzamiento, vinieron un remix de grandes éxitos y un disco en vivo. No había muchas noticias del cantante hasta que en 2020, se dio a conocer que aparecería en el álbum Plastic Hearts de Miley Cyrus para colaborar en la canción “Night Crawling”.

¿Pero algo de música propia? No se veía algo concreto en el horizonte… al menos hasta ahora. Se tardó un buen rato, pero el británico está listo abrir una nueva etapa en su carrera con el extended play titulado The Roadside, mismo que liberará el próximo 17 de septiembre a través de Dark Horse Records, el sello discográfico que fundó George Harrison hace años y que ahora comanda su hijo Dhani.

“No podría estar más emocionado de dar la bienvenida a Billy Idola la familia de Dark Horse Records. Billy es una leyenda, y su música no podría encajar mejor con la personalidad de Dark Horse. He amado su música durante toda mi vida, así que poder darle un hogar a esta nueva música en nuestro sello histórico es un gran honor”, dijo Dhani Harrison en un comunicado recogido por Consequence Of Sound.

Idol nos muestra un adelanto de su EP con “Bitter Taste”

A un mes de que se lance el mencionado EP, Billy Idol nos comparte un adelanto con la canción “Bitter Taste”. Hay que decir que este sencillo mantiene un sentido bastante grande de emotividad ya que, según comenta el cantante en un comunicado, para componerla se inspiró en accidente en motocicleta que sufrió en 1990; un momento que marcó un antes y un después en su vida personal.

“Creo que todos se han estado sintiendo más reflexivos [durante el periodo de pandemia]. Entonces, me pareció bastante lógico y natural escribir algo sobre mi accidente de motocicleta… Fue la catarsis, el momento de despertar. Un poco de mí se quedó en ese camino. Pero al final no fue necesariamente algo malo; fue una llamada de atención. Quizás en ese camino dejé atrás al irreverente y juvenil Billy y abrí la puerta para un padre más atento y un músico más sensible”, mencionó el músico.

Dicho accidente tuvo lugar un 6 de febrero de 1990 cuando Billy Idol había salido a dar una vuelta a bordo de su Harley Davison. El cantante chocó contra un automóvil y el impacto le provocó una fractura severa en una pierna y brazo. Por fortuna, tras siete horas de cirugía, lograron estabilizar al inglés y las lesiones no pusieron su vida en peligro.

Pero -abrimos dato curioso- él ha comentado que ese accidente truncó lo que pudo ser su incursión en el cine. El interprete de “Rebel Yell confesó a Rolling Stone en 2019 que iba a aparecer en Terminator 2 como el robot enemigo de Arnold Schwarzenegger y en la película de The Doors junto Val Kilmer (Jim Morrison) como uno de sus amigos cercanos. Bueno, ya tiene el dato curioso. Acá les dejamos la nueva rola de Billy Idol llamada “Bitter Taste”.

Tracklist de The Roadside de Billy Idol:

1. Rita Hayworth

2. Bitter Taste

3. U Don’t Have To Kiss Me Like That

4. Baby Put Your Clothes Back On