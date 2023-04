Usted no aprende: Creador del Fyre Festival quiere hacer una segunda edición

Mi compa el necio… ¿Se acuerdan del Fyre Festival, ese evento que pintaba para ser un festiva exclusivo y el cual terminó siendo un fraude? Pues su organizador, Billy McFarland no lleva ni un año fuera de la cárcel y ya está pensando en hacer la segunda edición.

Si no se acuerdan bien de qué fue el Fyre Festival, fue un evento realizado en 2017 por Billy McFarland y el rapero Ja Rule, quienes crearon el concepto de un festival en una isla privada, supuestamente perteneciente a Pablo Escobar, llena de modelos e influencers.

El Fyre Festival se pintaba como una fiesta increíble en una isla privada. Foto: Fyre Festival

Hace seis años se realizó el fraudulento Fyre Festival

El concepto del Fyre Festival fue atractivo para muchos, pues ofrecía dos fines de semanas en una isla en las Bahamas con alojamientos cinco estrellas, comida gourmet, fiestas privadas a bordo de yates y la oportunidad de ver a bandas de renombre en vivo.

Como saben (sino les recomendamos que se echen el documental que está en Netflix), el Fyre Festival resultó ser un fiasco y eso llevó a Billy McFarland a recibir una sentencia de seis años por el delito de estafa en el 2018. Aunque salió en mayo de 2022.

Pero su organizador, Billy McFarland, sólo defraudó a varias personas por millones de dólares. Foto: Netflix

Su organizador ya salió de la cárcel y ya piensa en hacer la segunda edición del Fyre Festival

La salida de Billy de la cárcel no fue color de rosa, pues el creador del Fyre Festival tiene una deuda de 26 millones de dólares que debe pagar a todos los afectados por este evento, y la cual planea costear con una segunda edición del Fyre Festival.

O al menos eso es lo que Billy McFarland ha dado a entender con un tuit publicado el pasado 9 de abril, donde indicó que el ‘Fyre Festival II’ finalmente está sucediendo y sólo así el “empresario” podrá pagar el dinero que debe.

McFarland busca hacer la segunda edición del Fyre Festival para pagar sus deudas. Foto: Getty Images

Así planea pagar los 26 millones de dólares que debe del primer Fyre Festival

En uno de los tuits, alguien preguntó a Billy el porqué no debería estar en la cárcel luego de lo ocurrido con el Fyre Festival. “Es en el mejor interés de aquellos a quienes debo que yo esté trabajando. A la gente no le pagan si me siento en el sofá y veo la televisión“, escribió.

“Le debo a la gente 26 millones. Así es como voy a devolverlo: Paso la mitad de mi tiempo filmando programas de televisión”, mencionó McFarland sobre su idea de hacer la segunda edición del Fyre Festival.

Billy McFarland cree que pagará las deudas del primer Fyre Festival, con una segunda edición. Foto: Captura de pantalla (Twitter)

Aunque no sabemos si habrá quien quiera ser parte del Fyre Festival II

“La otra mitad, me enfoco en lo que realmente soy bueno: Soy el mejor en generar creatividad salvaje, juntar talento y entregar el momento”, dijo el responsable del Fyre Festival, evento donde hubo tiendas de campaña llenas de agujeros, colchones mojados, bandas canceladas, falta de agua/ alimentos, entre otras cosas.

Si se hace el Fyre Festival II (que lo dudamos), muchos la pensarán dos veces antes de entrarle al proyecto. Sino pregúntenle a Kendall Jenner, Emily Ratajkowski y otras celebridades que pagaron miles de dólares por una demanda al promocionar el festival fraudulento. ¿Qué opinan?