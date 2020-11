¡Björk comparte una nueva versión de “Cosmogony” junto a un coro de música clásica!

La pandemia por coronavirus también causó estragos en la agenda 2020 de Björk. La cantante tenía todo planeado para dar algunos conciertos en su natal Islandia a lo largo de este año, pero la contingencia trunco sus planes. Sin embargo, la situación de contingencia no ha sido impedimento para que ella se mantenga se mantenga activa.

La islandesa se unió a los lanzamientos de este largo periodo de cuarentena con una nueva versión de su canción “Cosmogony”. Lanzado originalmente hace más de nueve años, el track adquiere una nueva textura gracias a que la artista colaboró en esta ocasión con un reconocido coro de su país.

“Cosmogony” vuelve tras nueve años

Con todas las complicaciones que la pandemia trajo para la industria de la música, se ha vuelto una tendencia que varios músicos reversiones sus propios temas o incluso los de otros colegas. De esta manera, nos hemos encontrado con uno que otro corte acústico o algo más electrónico.

Tomando en cuenta lo anterior, resulta un tanto impactante el nuevo lanzamiento de Björk. ¿Por qué? La compositora se unió a esta alternativa de reinterpretar su material de antaño de una peculiar manera pues acaba de liberar una nueva versión de “Cosmogony”, aquel track que apareciera en 2011 como parte del álbum Biophilia.

A nueve años de su lanzamiento original, la pista arriba a plataformas con una versión realizada por la cantante junto al reconocido coro islandés Hamrahlid, mismo que ya tiene sus añitos como uno de los proyectos musicales más importantes y representativo de aquel país. Y bueno, la colaboración no sucedió de la noche a la mañana pues la relación de Björk y la agrupación tiene bastante historia.

También puedes leer: ¡BJÖRK PODRÍA APARECER EN LA NUEVA PELÍCULA DE ROBERT EGGERS!

Björk comparte la nueva versión de “Cosmogony”

Björk y Hamrahlid se unen en esta ocasión para entregar una nueva versión de “Cosmogony” al más puro estilo de la música clásica. El tema, por supuesto, se caracteriza por sus coros solemnes en un trabajo que no utiliza más que las voces de la añeja agrupación islandesa.

Esta versión de la canción ya había sido interpretada en vivo durante la gira Cornucopia (2019) de la vocalista junto a los miembros de dicho coro. Sin embargo, la relación de Björk con el conjunto Hamrahlid viene de cuando ella era adolescente.

“Yo estaba en este coro cuando tenía 16 años y creo que todos los músicos islandeses de los que habrán escuchado fueron educados y bautizados musicalmente por esta mujer milagrosa. Thorgerdur es una leyenda en Islandia y ha guardado el optimismo y la luz en los tiempos tumultuosos que suceden en la adolescencia”, dijo Björk en Instagram sobre la colaboración y sobre la directora del coro Thorgerdur Ingolfsdottir.

Esta nueva versión de la canción de la reconocida cantante islandesa aparecerá en Come and Be Joyful, el próximo álbum del coro Hamrahlid listo para salir al mercado el 4 de diciembre que viene. Además, la también actriz prestará otro de sus temas, “Sonnets”, para el tracklist de dicho trabajo discográfico. Así que atentos a lo que se viene con este materal. Por lo mientras acá puedes escuchar la ‘angelical’ versión de “Cosmogony”.