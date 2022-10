Björk nos aclara si realmente se inspiró en España y Rosalía para su disco 'Fossora'

El pasado 30 de septiembre Björk lanzó su décimo disco de estudio ‘Fossora’, un un álbum que la cantante islandesa describió con “un sonido terrenal y orgánico” donde una vez más dejó ver esa creatividad que tiene al reinventarse, tanto en lo musical como en el contenido de sus letras.

Como les comentamos antes (por acá pueden checar nuestra reseña del disco), ‘Fossora’ llamó la atención no sólo por los temas tan personales que Björk nos presentó en este disco, sino también por las colaboraciones que se hicieron presentes en varias de sus canciones.

Una de ellas, y quizá la que a muchos les llamó bastante la atención, fue en “Ovule”, una canción que contó con la participación de El Guincho (El Mal Querer ) y en donde vimos a Björk acercarse al género urbano y expresar su visión del amor de la mano del productor español.

La canción causó opiniones encontradas, pues muchos afirmaron que la cantante islandesa intentó adentrarse al ‘reggaeton’ debido a que es uno de los géneros musicales más populares en la actualidad.

Sin embargo, la creación de este disco comenzó desde hace tres años y la dirección de los sonidos sucedió de manera espontánea, pero siempre bien pensada por la artista.

“Trabajé este álbum, ya tenía como el 90% del mismo. Cada vez hacía más arreglos, grabé todos los instrumentos como las cuerdas y el sexteto de clarinetes, puse mucho arreglos de los clarinetes y las flautas, y luego hice los beats”, nos contó Björk en una reciente entrevista que tuvimos con ella.

“Normalmente cuando quedan sólo unos meses del álbum es cuando empiezo a pensar en los invitados y a quién debo invitar en el disco, porque yo porque quiero ser muy cuidadosa en a quien le pregunto y tiene que ser invitado”, aseguró en nuestra charla.

“Creo que es importante que haya una conexión entre la gente o en la música, pero no es artificial que hay química entre tú y la persona”, indicó la cantante islandesa sobre los invitados en ‘Fossora’. En el caso de El Guincho, fue porque quería el toque del productor.

“Yo hice los arreglos en este álbum y también hice los beats, pero no estaba muy contenta con con el sonido del ritmo, así que le pedí a ‘El Guincho’ que me ayudara porque quería sonar realmente obsceno, como si pudieras encontrarlo en el club”, nos contó Björk sobre su colaboración con el productor radicado en Barcelona.

Aunque en una revista de música bastante conocida encontramos que Björk afirmó que había trabajado las canciones en España y se había inspirado al escuchar a artistas como Rosalía en dicho país (algo que al parecer inspiró el sonido urbano en ‘Fossora’), Björk desmintió dicha información.

No, yo no estaba en España. Creo que eso es un malentendido… Trabajé con ‘El Guincho’ antes, en el álbum llamado ‘Biophilia’ que salió hace 10 años. Él vino a Brooklyn e hizo dos beats conmigo para dos canciones… Siempre es bueno para mí, cuando necesito ayuda, puedo llamar a la gente para que me ayude. Y sí, esta vez fue Pedro.

Björk sobre su colaboración con ‘El Guincho’