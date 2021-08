Black Country, New Road: Cuando el jazz, math rock y post-punk se unen para crear tensión

En la actualidad, vivimos una época que parece de oro para el post-punk. En distintas partes del mundo hay grandes propuestas en cuanto a este género y sin duda, el Reino Unido cuenta con grandes propuestas como Dry Cleaning (POR ACÁ les platicamos sobre ellos). Sin embargo, ellos no son el único grupo con este sonido que está emocionando a la crítica especializada, porque por ahí también tenemos a Black Country, New Road.

La historia de esta banda es bastante peculiar, pues resurgieron de las cenizas y cuando de plano pensaron que no volverían a tocar juntos. Sin embargo, lograron reponerse y con mucho trabajo lanzaron en 2020 su álbum debut, el cual además de darles un montón de halagos, les trajo una nominación al Mercury Prize 2021 combinando géneros y haciendo canciones sumamente largas que echan a volar la imaginación. Acá les contamos sobre ellos.

Antes de Black Country, New Road

Black Country, New Road es una banda de Londres, Reino Unido que surgió en 2018 y que está conformada por Lewis Evans (saxofón), May Kershaw (teclado), Charlie Wayne (batería), Luke Mark (guitarra), Isaac Wood (voz y guitarra), Tyler Hyde (bajo) y Georgia Ellery (violín). Sin embargo, sus inicios se remontan tres años antes, cuando todos ellos junto a un par de integrantes más tocaban bajo el nombre de Nervous Conditions.

En 2015, pintaban como una de las agrupaciones más prometedoras de Cambridge e incluso dos años más tarde grabaron un disco de larga duración, el cual tenía como nombre provisional Zak’s Anniversary. Pero las cosas no salieron como esperaban ya que después de varias acusaciones de agresión sexual en contra de uno de los miembros, decidieron terminar con esta banda en 2o18 y por lo mismo, su álbum debut nunca vio la luz.

En entrevista para Loud and Quiet, los miembros de la banda dijeron que después de todo este escándalo no querían seguir con esa banda. Pero recibieron el apoyo para continuar no solo de músicos con los que compartieron escenario y los fans que tenían en ese momento, también de sus familias y en particular del papá de la bajista, Tyler, pues es hija de Karl Hyde –el vocalista y frontman de Underworld– quien dicen que los ayudó en este momento oscuro.

El inicio de una banda prometedora

Sin embargo, no todo estaba perdido para Isaac, Georgia, Tyler, Charlie, May y Lewis, ya que meses después de la disolución de su grupo unieron fuerzas para armar otra banda, a la que le pusieron el peculiar nombre de Black Country, New Road. Con esta alineación armaron varias presentaciones en foros pequeños y ganaron cierta fama y respeto dentro de la escena underground de Londres, pero más tarde se uniría la última pieza a este rompecabezas musical.

Cuando volvieron a tocar juntos, se encerraron durante varias semanas en una casa simplemente por el placer de verse de nuevo. Pero durante esos días fue inevitable que tomaran sus instrumentos y se pusieran a componer canciones, y de esas sesiones surgieron los sencillos con los que oficialmente debutaron. Aunque la primera rola con la que llamaron la atención de la prensa especializada en el Reino Unido fue “Athen’s, France”.

Black Country, New Road estrenó este tema de casi seis minutos y medio en 2019 bajo el sello discográfico independiente, Speedy Wunderground, pero lo curioso fue que a pesar de ser una banda emergente, lanzaron una edición especial de este sencillo con 250 discos de vinilo de 7 pulgadas que se agotaron de inmediato. Este sería uno de los sellos de la agrupación de Londres, pero más tarde les contaremos por qué este dato es importante.

Justo por esas mismas fechas, se unió al grupo el último elemento que cerraría su alineación definitiva, el guitarrista Luke Mark. Con él, comenzaron a dar varios shows entre ellos en el famoso local Windmill de Brixton, pero gracias a que su sencillo debut comenzó a ser reseñado en medios como NME, Stereogum y más, poco a poco fueron tocando en lugares más grandes y ante un público que abarrotaba los lugares donde se presentaban.

Un grupo emergente que hace ediciones limitadas de sus sencillos

Una vez que ya estaban todos los elementos en Black Country, New Road, tuvieron sus primeras presentaciones importantes por todo el Reino Unido, aunque bajita la mano también tuvieron chance de tocar en otros países de Europa como Francia, Alemania, España, Holanda y Bélgica, conquistando a un montón de personas por sus conciertos estridentes. Eso sí, no esperaban lo que estaba por venir con su siguiente sencillo.

“Sunglasses” –que por cierto, dura 9 minutos– salió a la venta el 25 de julio de 2019, a través de Blank Editions, y tuvo tres ediciones diferentes de 7 pulgadas: la primera estaba limitada a 500 copias y tenía una imagen única montada en la portada por la propia banda, la segunda se limitó a 250 con el arte de la portada con una banda de guerra, y el tercero con un número desconocido de copias tenía la imagen de la propia banda montando la primera edición.

Por fin anuncian su esperado álbum debut

Curiosamente y gracias a todas estas ediciones, Black Country, New Road se ganó la atención y la aclamación de muchos críticos, entre ellos Stereogum y el crítico de YouTube, Anthony Fantano. La banda continuó dando shows durante la primera mitad de 2020 hasta que el coronavirus se convirtió en pandemia y detuvo los planes que tenían para el resto del año. Sin embargo, aprovecharon ese tiempo para terminar algo muy especial.

En octubre de ese mismo año, la banda anunció oficialmente que en 2021 vería luz su primer material discográfico de larga duración, el cual lleva por nombre For the First Time. Antes del lanzamiento oficial de este álbum de estudio estrenaron un par de sencillos más, “Science Fair” y “Track X”, rolas que solamente aumentaron la expectativa por escuchar el debut de esta banda que ha emocionado a un montón de personas en el Reino Unido.

Su primera nominación al Mercury Prize

Finalmente el 5 de febrero de 2021 se estrenó el álbum debut de Black Country, New Road, que desde los primeros días tuvo muchísimas reseñas positivas y halagos por parte de la prensa musical británica y de otras partes del mundo, colocándolo entre los mejores discos del momento. La gran mayoría señalaron que el sonido experimental, sumado a la impecable instrumentación, la combinación de ritmos y las letras feroces fueron los puntos altos de este álbum.

Para rematar los elogios a For the First Time, gracias a este material discográfico la banda obtuvo una nominación al premio Mercury Prize 2021 al mejor álbum británico del año (POR ACÁ pueden checar la lista completa), compartiendo categoría con Wolf Alice, SAULT., Arlo Parks, Celeste y más grandes artistas del Reino Unido. Por ahora, el grupo está esperando para volver a los escenarios, donde seguramente la romperán con su show que te vuela la cabeza.

¿Qué es lo que hace especial a Black Country, New Road?

Como ya mencionábamos antes, parece que el post-punk –sobre todo en el Reino Unido– está pasando por un gran momento, gracias a un enorme movimiento encabezado por bandas sumamente interesantes. Sin embargo, Black Country, New Road sobresale de la mayoría por tener un sonido único, el cual combina además de este género, ritmos y patrones musicales poco usuales y que nunca antes habíamos escuchado combinados, como el math rock y hasta jazz.

A esto habría que sumarle el contenido lírico que hay en sus canciones, las cuales van desde la depresión y angustia juvenil, hasta rolas que toman momentos de felicidades contenida, frases sarcásticas, cínicas y atrevidas. Todo esto mezclado da como resultado una propuesta que siendo muy honestos, nos emociona y mucho, porque tienen todo el potencial para convertirse no solo en tu nueva banda favorita, también en headliners de los mejores festivales del mundo.