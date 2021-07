Arlo Parks, Celeste y Wolf Alice encabezan los nominados a los Mercury Prize 2021

Poco a poco, las cosas están regresando a la normalidad dentro de la industria musical. Afortunadamente para nosotros, un montón de festivales y conciertos en vivo que se pospusieron en 2020 volverán en lo que resta del año y otros de plano hasta 2022, pero además de estos shows que tanto nos hacían falta y que nos dan vida, algunas ceremonias de premiación retornaron. Y sin duda, una de las que más nos emocionan son los Mercury Prize.

Este es uno de los reconocimientos más grandes que hay para un artista en el Reino Unido, pues lo otorgan varios músicos importantes y periodistas de renombre. El año pasado y por obvias razones, la gala se canceló pero ni siquiera eso los detuvo, pues después de aparecer constantemente dentro de los nombres considerados para ganar, Michael Kiwanuka por fin se llevó el premio –y 25 mil libras– por su tercer álbum de estudio, KIWANUKA.

Los Mercury Prize anuncian los nominados para este 2021

Y como era de esperarse, los Mercury Prize volverán este 2021 más fuertes que nunca, porque este 22 de julio y desde muy temprano (para nosotros), por fin anunciaron la lista de nominados para esta nueva edición y podemos decirles que la competencia está sumamente reñida, porque por ahí hay un montón de materiales discográficos espectaculares y que la verdad, nos encantaron cuando los escuchamos.

Para que se den una idea, tenemos a Arlo Parks con su increíble disco debut, Collapsed in Sunbeams; el misterioso colectivo SAULT y su LP, Untitled (Rise), Celeste también tiene una mención por Not Your Muse y hasta aparecen nombres un poco más conocidos como Mogwai y Wolf Alice (con quienes por cierto, platicamos sobre su más reciente placa, Blue Weekend). Así que como verán, no será nada sencillo elegir al mejor álbum británico.

Acá les dejamos la lista completa de nominados al Mercury Prize 2021

Arlo Parks – Collapsed in Sunbeams

BERWYN – DEMOTAPE/VEGA

Black Country – New Road, For the First Time

Celeste – Not Your Muse

Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra – Promises

Ghetts – Conflict of Interest

Hannah Peel – Fir Wave

Laura Mvula – Pink Noise

Mogwai – As the Love Continues

Nubya Garcia – SOURCE

SAULT – Untitled (Rise)

Wolf Alice – Blue Weekend

Ahora bien, quédense pendientes porque de acuerdo con FADER, conoceremos al ganador del Mercury Prize 2021 el próximo 9 de septiembre. Mientras tanto y por el momento, les recomendamos que escuchen cada uno de estos materiales discográficos porque son maravillosos y sobre todo, para que chequen cuáles son los discos que justo en este momento, los críticos y músicos consideran como los mejores del año en el Reino Unido.