La CDMX se pintó de negro y rosa con el concierto de BLACKPINK en el Foro Sol

El público mexicano está acostumbrado a vivir grandes conciertos, sin embargo, la llegada de BLACKPINK por primera vez a México supuso una revolución en el modelo actual de entretenimiento. No solo el Foro Sol, sino que toda la Ciudad de México se tiñó de negro y rosa, rendida por completo ante las estrellas sur coreanas.

Después de haber hecho historia como el primer acto de K-pop en encabezar el festival de Coachella y de romper récord de audiencia en línea -con 250 millones de espectadores-; BLACKPINK ofreció la primera jornada de dos en un Foro Sol que, agotando su capacidad máxima, recibió a 65 mil fanáticos.

BLACKPINK sacudió al Foro Sol con su primer concierto en México/Foto vía Twitter: @Jisoowife_

Una vez oficializada la cifra, será el mayor concierto en la trayectoria de BLACKPINK, superando la marca que anteriormente tenía Malasia, con 60 mil espectadores. Así que como verán, los blinks mexicanos se rifaron como los grandes.

La experiencia blink en el concierto de BLACKPINK en la CDMX

Aunque el show arrancó a las 9:30 de la noche, la experiencia blink comenzó mucho antes. Netflix, por ejemplo, aprovechó el furor por la cultura coreana e instaló una activación pop-up enfocada en los K-dramas de su plataforma. A su vez, el fanclub oficial de BLACKPINK en México regaló banners y refrigerios, coordinó el fan project y alquiló camiones conmemorativos.

También se llevó a cabo el Born Pink Fest, una fiesta creada por y para fans de BLACKPINK en la que los blinks finalmente se conocieron fuera de la virtualidad, compartieron bebidas, adquirieron mercancía fanmade y hasta intercambiaron photocards.

El primer evento del Born Pink Fest, para todas las edades, inició al medio día. La música estuvo a cargo de DJ Sugarmami, quien tocó un setlist exclusivo de BLACKPINK y girl bands. En punto de las 5 de la tarde, los asistentes partieron rumbo al Foro Sol en un party bus, demostrando que son uno de los fandoms más unidos y divertidos que hay.

‘Born Pink World Tour’: Entre la feminidad y la transgresión con BLACKPINK

Tres años y una pandemia después, BLACKPINK volvió a los escenarios para promocionar Born Pink, su más reciente álbum. Con Amy Bowerman (Dua Lipa, Ed Sheeran) como directora creativa, se concibió un espectáculo que por una parte celebra la doble identidad del grupo, entre lo femenino y lo transgresor, y por otra la individualidad de cada una de las integrantes.

Dividido en cuatro actos, el primero de ellos exhibe la cara más delicada y onírica del conjunto. El segundo opta por destacar la madurez que han alcanzado en siete años de trayectoria, poniendo por delante al sencillo “Pink Venom“. El tercer segmento se enfoca en actuaciones en solitario, mientras que el último engloba el concepto de BLACKPINK como un todo.

Así se vió el Foro Sol durante el concierto de BLACKPINK en la CDMX/Foto vía Twitter: @BPINKLATINO

La producción audiovisual de BLACKPINK estuvo a cargo de Ceremony London, que antes ha trabajado con Post Malone, Rina Sawayama y St. Vincent. En cuanto al setlist, conformado por 20 temas, se escucharon las grandes favoritas del público como “How You Like That”, “Kill This Love”, “Pretty Savage” y “Boombayah”, además de rolas nuevas como “Shut Down”, “Typa Girl” y “Tally”.

Sin embargo, aquellos que tuvieron acceso a la prueba de sonido disfrutaron de auténticas rarezas en el repertorio de BLACKPINK, incluyendo “Bet You Wanna”, “Ice Cream” y “See You Later”. Con letras que integran coreano y un poco de inglés, el público mexicano no tuvo ningún inconveniente en entonar sus canciones preferidas y agitar sus lightsticks, confiando en la universalidad del lenguaje musical.

El futuro de la música es femenino y se llama BLACKPINK

La primera visita de BLACKPINK a México definitivamente marcará un precedente y será parteaguas para que el K-pop se afiance en la región. En el camino han impuesto algunas marcas: alcanzaron el máximo histórico en venta de boletaje con precios arriba de los 30 mil pesos, y se coronaron como el primer acto de K-pop en llenar un estadio en el país.

Lo anterior abona al extraordinario rendimiento del Born Pink World Tour a nivel mundial, que ya ha desbancado a las Spice Girls con la gira más rentable jamás ofrecida por un grupo femenino. Este 27 de abril, BLACKPINK dará su segundo concierto en la CDMX y después, viajarán a Australia y Europa, solo para regresar al continente en agosto y ofrecer una serie de conciertos en formato encore.

Las integrantes de BLACKPINK hasta usaron sombreros de charro durante el show en el Foro Sol/Foto vía Twitter: @lovskpink

Por: Marisol Martínez