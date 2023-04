Atención Blinks: Este sería el posible setlist de Blackpink en México

La euforia está al mil para los Blinks, pues el mes de abril ya casi llega a su fin y eso sólo significa una cosa: estamos más y más cerca de los concierto de Blackpink en México. Algo que seguro ya tiene a muchos y muchas contando los días.

Serán los días 26 y 27 de abril cuando Lisa, Jennie, Rosé y Jisoo se presenten en el Foro Sol de la CDMX como parte de su gira ‘Born Pink World Tour’, la cual en las últimas semanas ya recorrió otras ciudades del mundo como Jakarta, Tokio, California y más.

Blackpink dará dos conciertos en México este 2023. Foto: Getty Images

Blackpink llegará a México este 2023

Los conciertos de Blackpink en México segurito serán memorables para los fans de la banda surcoreana, pues las chicas llegarán a nuestro país con un espectáculo increíble que se diseñó para las grandes arenas y estadios del mundo.

Además, los fans de Blackpink las ayudarán a hacer historia al presenciar el primer concierto de K-pop que se ha dado en la historia del Foro Sol, lo cual sin duda marcará un antes y un después en los shows de dicho género musical dentro de México.

Blackpink en Coachella 2023. Foto: Getty Images

Blackpink dará dos conciertos en México con su gira mundial

Si a eso le agregamos las expectativas que tenemos luego de ver a las chicas de Blackpink rompiéndola en el escenario de Coachella 2023, en serio que no acabaríamos. Y es que los conciertos de Blackpink en México este 2023 serán de los eventos destacados del año.

De hecho podemos decir que si algo esperan con ansias los fans de Blackpink en México (país fuera de Asia donde más se escucha al grupo de estas chicas, de acuerdo con datos de YouTube), es saber la lista de canciones que interpretarán en ambas fechas de CDMX.

Muchos se preguntan cuáles serán las canciones que Blackpink cantará en México.

Donde escucharemos canciones del ‘Born Pink’ y muchas otras más

Como les contamos, la visita de Blackpink a México será para presentar las nuevas rolas de su último disco, ‘Born Pink’ (2022), aunque también cantarán otras canciones que las han llevado a ser todo un fenómeno mundial en la industria de la música.

Es por eso que ya sea que sean fans de Blackpink y quieran prepararse para sus conciertos en México, o acompañarán a alguien que es mega fan y quieren no ir en blanco al show, acá les dejamos el posible setlist que Blackpink tocará en México.

Blackpink estará en México con su ‘Born Pink World Tour’. Foto: Getty Images

Este es el posible setlist de Blackpink en México

1.- How You Like That

2.- Pretty Savage

3.- Whistle

4.- Don’t Know What to Do

5.- Lovesick Girls

6.- Kill This Love

7.- Crazy Over You

8.- Playing With Fire

9.- Tally

10.- Pink Venom

11.- Flower

12.- You & Me

13.- Hard to Love / On The Ground

14.- LALISA / MONEY

15.- Shut Down

16.- Typa Girl

17.- DDU-DU DDU-DU

18.- Forever Young

19.- Yeah Yeah Yeah

20.- Stay

21.- As If It’s Your Last

Foto: Ocesa