Antes que nada, una disculpita por tocar la herida… Pero bien, Blink-182 en Coachella 2023 fue la sorpresa del día en el festival y pues seguro que nadie se perdió la transmisión de este viernes por YouTube… Especialmente acá en México y Latinoamérica, donde se pospusieron los conciertos de la banda.

¿Vieron el show? La neta es que hasta eso, debemos decir que el setlist estuvo bastante bueno. Y aunque a los fans seguro les anda doliendo poquito verlo sabiendo lo que pudo ser, no está de más echarle un ojo al setlist.

Y de paso, para ponernos nostálgicos, aquí les contamos de la vez que Blink-182 vino por primera vez a México, con todo y Travis Barker con una pierna malita. ¿Estuvieron ahí? Bueno, ahora sí al show de Coachella.

Blink-182 en Coachella 2023. Foto: Captura de YouTube.

Blink-182 tocó de nuevo con Tom Delonge después de varios años

Este no es un show cualquiera dentro del calendario para la banda. El show de Blink-182 en el Coachella 2023 significa el primero que el grupo realiza con su alineación clásica, es decir con Tom Delonge, desde el 2014.

Sí, sabemos que ese dato anecdótico pudo suceder en México primero, pero pues no se armó. A pesar de todo, seguro que ha sido un buen momento el ver a Mark, Travis y Tom juntos de nuevo sobre un escenario, porque además no faltaron los clásicos de su discografía.

Ahora, parece que la gira podrá arrancar como tal y quedan por esperar dos cosas: que se anuncie la fecha de lanzamiento de su nuevo disco, del que ya lanzaron la rola “Edging”, y las nuevas fechas para los shows de México y Latinoamérica. ¿Emocionados?

Tom Delonge regresó a Blink-182 y tocó con la banda en el Coachella 2023. Foto: Captura de YouTube.

El setlist de Blink-182 en el Coachella 2023

Blink-182 abrió su set en el Coachella 2023 con “Family Reunion”. De inicio se dejó ver que iban a armar un show lleno de bromas, irreverencia y claro, muchas de sus canciones más reconocidas, brillando sobre todo el disco Enema of the State. Eso sí, Take Off Your Pants and Jacket, Dude Ranch y el álbum homónimo del 2003 también tuvieron presencia.

De lo que no se escuchó prácticamente nada fue del Neighborhoods y tampoco de los últimos dos discos, que tuvieron a Matt Skiba como vocalista. Así que sí, fue un show para los fans de antaño, por decirlo de alguna manera. Aquí el setlist de Blink-182 en el Coachella 2023:

1. Family Reunion

2. Anthem Part Two

3. The Rock Show

4. Man Overboard

5. Feeling This

6. Reckless Abandon

7. Dysentery Gary

8. What’s My Age Again?

9. EDGING

10. Dumpweed

11. Aliens Exist

12. First Date

13. Don’t Leave Me

14. Down

15. Happy Holidays, You Bastard

16. I Miss You

17. All the Small Things

18. Dammit

Mark Hoppus con Blink-182 en el Coachella 2023. Foto: Captura de YouTube.

Travis Barker con Blink-182 en el Coachella 2023. Foto: Captura de YouTube.