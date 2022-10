Para finales de los 90 e inicios de los 2000, el pop-punk (conocido también como ‘happy punk’ por algunos fans) era uno de los estilos musicales más populares de la industria musical… Y ahí, Blink-182 eran los amos absolutos de la escena.

Eso sí, aún con todo el éxito mundial que acarreaban de por medio una vez que llegó el nuevo milenio, tardaron un poco más de la cuenta en visitar a México cuando ya eran una banda de proporciones mayúsculas. Pero cuando toco visitar territorio nacional por aquellos años, no se guardaron nada; ahí nomás tres fechas distribuidas en dos para el entonces Distrito Federal y una más en Monterrey.

Ilustrativa de la banda. Foto por Bruno Vincent/Getty Images

Esos tres conciertos en el país se dieron en el 2004 y aunque fueron shows memorables, Blink-182 se encontraba en un momento delicado de su existencia. Es cierto con su álbum homónimo del 2003, el quinto de su discografía, cosecharon un hitazo más que nos dejó canciones muy buenas como “Not Now”, “Feeling This” o la clásica “I Miss You”… Pero ya se sabía por debajo de la mesa que había dos que tres fricciones entre el trío.

Como suele suceder con las grandes bandas, se hablaba de que el proceso creativo ya no estaba siendo tan fructífero debido a las diferentes inclinaciones musicales que Tom, Travis y Mark perseguían. Y es que ese disco que acabamos de mencionar, fue el ejemplo claro del momento tenso que vivían: la banda cambio las canciones sobre las primeras citas, las fiestas y la aburrida mayoría de edad, por temas como el divorcio y las rupturas amorosas dolorosas ya no con tinte adolescente.

El sonido del disco también se inclinó en buena parte hacia el rock alternativo y un poquito de post-hardcore, dejando en segundo plano el sello del pop punk que los había llevado a la fama. Y más allá del aspecto musical, se dice que DeLonge atravesaba una etapa en la que realmente se cuestionaba si valía la pena seguir a bordo del grupo arriesgando, entre otras cosas, el tiempo con su familia a a costa de los innumerables tours que hacía Blink.

Ilustrativa de la banda. Foto: Getty Images

Pero bueno, aún con todo eso a cuestas, sus shows del 2004 en México, como mencionamos, fueron memorables. ¿Ustedes estuvieron ahí? ¿Recuerdan esos conciertos? Si no, por acá les refrescamos la memoria.

También puedes leer: Con todo y Tom DeLonge: Blink-182 regresará a México como parte de su gira de reunión

Blink-182 llegó primero a Monterrey

La primera para de Blink-182 en México fue para tocar en Monterrey el 22 de abril de aquel 2004. El Auditorio Coca-Cola fue el recinto que vio llegar al trío californiano y los preparativos andaban con todo. La banda abridora fue Panda, que ya por esos tiempos comenzaba a posicionarse con más fuerza como ese grupo que dividió al público entre fans y detractores casi por igual.

Incluso en internet, uno se puede encontrar fotos de ambas bandas en el backstage. Pura nostalgia dosmilera en todos los sentidos. Y hay que decirlo, aún cuando la agrupación quizá no atravesaba su mejor momento, se rifaron como los grandes dando un showsazo en tierras regias. Lo llamativo del asunto es que Travis Barker venía arrastrando una sería lesión pues se había fracturado el pie derecho en el paso de la gira de Blink por Australia.

Se cancelaron algunas fechas en el país de Oceanía y en Japón, pero el tiempo de recuperación de Travis permitió reanudar todo para llegar a México, eso sí, con el habilidoso baterista enyesado todavía. Pero este tipo es un profesional y como pudo, se las ingenió para poder tocar sin -tantos- contratiempos.

También puedes leer: ¡Qué tiempos! Aquí van 10 canciones para recordar tu época happy punk

Luego, dos conciertos en la Ciudad de México

Qué nostalgia recordar aquellos tiempos de los 2000 cuando la CDMX era todavía el Distrito Federal. Tras su paso por Monterrey, Blink-182 llegó a la capital mexicana para tocar el 23 de abril en el Palacio de los Deportes. Y como su visita generó muy buena aceptación, se abrió una segunda fecha en el ‘Domo de cobre’ para el día 24.

Y es que fue una experiencia como pocas escuchar en vivo los éxitos que encumbraron la carrera de la banda como “What’s My Age Again?”, “The Rock Show”, “I Miss You”, “Adam’s Song”, “First Date”, “All The Small Things” y por supuesto, el cierre espectacular con “Dammit”.

¿Recuerdan ese momento en que sonaron casi casi juntitas otras rolas como “Dumpweed”, “M+M’s” y “Man Overboard”? Una verdadera locura. Van algunos videos y más abajo, el setlist que se tocó en aquellos conciertos. En este video, se alcanza a ver cómo Travis Barker acondicionó su batería de manera que pudiera usar el pie izquierdo para tocar el bombo y no comprometer su otra pierna recién afectada. Un talentazo, no hay duda.

Ahora sí que los videos tal vez no son de la mejor calidad, pero todo lo que se grabó de aquellos conciertos y que les mostramos acá, sirve para recordar con emoción y nostalgia esa visita de Blink-182 al país.

Setlist de Blink-182 en la Ciudad de México en 2004

Feeling This

Easy Target

What’s My Age Again?

Violence

The Rock Show

Obvious

I Miss You

Asthenia

Adam’s Song

First Date

Go

Stay Together for the Kids

Dumpweed / M+M’s / Josie / Man Overboard

Reckless Abandon

All the Small Things

Down

The Fallen Interlude (solo en la fecha del 23 de abril)

Encore:

Stockholm Syndrome

Dammit