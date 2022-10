Y a todo esto, ¿qué pasará con Matt Skiba tras el regreso de Tom DeLonge a Blink-182?

Pues es oficial, raza: Blink-182 está de vuelta con todo y Tom DeLonge para completar la alineación clásica de la banda. Hasta hace unos meses, ni siquiera nos hubiéramos imaginado que esto sucedería pues tanto Mark Hoppus como Travis Barker le ponían mucho misterio sobre el futuro del grupo cuando hablaban de ello en entrevistas. Pero pues está hecho y seguro que los amantes de antaño del ‘happy punk’ están disfrutando el anuncio como nunca.

Eso sí, en medio de toda la alegría por el regreso de la formación más conocida del grupo, seguro que varios se estarán preguntando qué onda con Matt Skiba. Como recordarán, el también miembro de Alkaline Trio estuvo junto a los Blink durante un tiempo e incluso grabó un par de discos (California y Nine)… Pero ahora, surge la duda de qué pasará, si sigue siendo miembro de la banda y hasta si es posible que acompañe a la icónica tercia para formar un grupo de cuatro integrantes.

Matt Skiba. Foto: Getty.

Matt Skiba había dicho que no estaba seguro de su permanencia en Blink-182

Aunque la noticia de la reunión de Blink-182 (con la alineación clásica) apenas se reveló, las suposiciones ya se venían manejando desde hace unos meses. ¿Por qué? Bueno, pues principalmente por un comentario del propio Matt Skiba en sus redes sociales.

En una publicación de Instagram, una cuenta de usuario identificada como @blinkinpark89 preguntó lo siguiente: “¿Creen que él siga en Blink? No hay contenido de Blink aquí la banda no postea fotos con Matt?”, se lee en aquel comentario del mes de julio que llegó a una de las fotos de Skiba.

Blink-182 con Matt Skiba. Foto: Getty Images

Y bueno, el buen Matt Skiba no dudó en responderlo. El asunto es que su respuesta fue un tanto ambigua pues por un lado, dejó en claro que le gustaba mucho su tiempo en Blink-182, casi como si se estuviera despidiendo. Pero por otro lado, su respuesta terminó siendo más como “pues ahí veremos qué onda”, como dando a entender que quizá no estaba fuera la banda del todo.

“Tu suposición es tan buena como la mía. A pesar de ello, estoy muy orgulloso y agradecido de mi tiempo en Blink. Ya veremos…“, escribió Skiba como respuesta a ese fan.

Matt respondió que no sabía que pasaría con su futuro en Blink. Foto: Captura de Instagram.

Ahora, a unos meses de aquel posteo, en las redes sociales de Matt Skiba podemos ver que mucha más promoción de Alkaline Trio, quienes han estado dando algunos shows en festivales como el Riot Fest que se llevó a cabo en Chicago el pasado mes de septiembre.

Eso sí, tras darse a conocer la vuelta de Blink-182 con DeLonge, las redes del propio Matt se han llenado de muchos comentarios repletos de buena onda agradeciéndole al guitarrista por haber formado parte de la banda en estos últimos años. La neta es que se rifó, no podemos negarlo.

Algunos quieren que Matt se una a Blink en su tour mundial próximo

Bueno, bueno… Entonces, ¿es hora de decirle adiós a Matt Skiba de Blink-182? Tomando en cuenta que el anuncio de la banda de este martes 11 de octubre se hizo con promocionales donde solo vemos a Tom, Mark y Travis, lo más lógico sería pensar que el líder de Alkaline Trio se apartará del proyecto.

Pero hay fans que al parecer, no ven nada descabellado que Skiba permanezca como un cuarto miembro en el próximo tour mundial de Blink del 2023 (AQUÍ los detalles de la gira). Por ejemplo, los youtubers del canal Shakeout (que también tienen una banda) hicieron un cuestionamiento interesante sobre la posibilidad de que Matt se una a Blink el año que viene.

Matt Skiba con Alkaline Trio. Foto: Getty.

Tenerlo como cuarto miembro sería un plus en muchos sentidos. Primero, porque aportaría bastante en la cuestión musical como guitarrista principal o como un segundo guitarrista. Y segundo, porque si Blink-182 conforma un repertorio con canciones de sus últimos dos discos, sería un detallazo que Matt Skiba los acompañara en la gira y sea él quien cante esos temas, mientras DeLonge interprete los clásicos (que seguro serán la mayoría en el setlist venidero).

Además, de acuerdo con el calendario de Alkaline Trio que podemos ver en su sitio web, la banda tiene su última presentación del 2022 en el festival When We Were Young que se llevará a cabo el 29 de octubre próximo. Si no hay más fechas posteriores, eso le daría un buen tiempo a Skiba para descansar, después unirse a Blink para ensayar y estar a tono para comenzar el tour en Tijuana el próximo 11 de marzo del 2023.

Pero bueno, como dijimos, estas son solo suposiciones y habrá que ver qué sorpresas nos tienen preparadas.