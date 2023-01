No cabe duda que en la actualidad, tenemos a un montón de artistas haciendo música muy interesante que casi siempre nos deja con el ojo cuadrado. Por supuesto que entre los montones de bandas y artistas emergentes, hay muchos que traen una propuesta que mezcla lo mejor de dos mundos. Tal es el caso de Blondshell, una cantautora que combina a la perfección lo más rifado del pop, rock y hasta folk.

Lo más probable es que no conozcan a esta chica, pero estamos hablando de una de las jóvenes más talentosas y prometedoras de su generación. Y no lo decimos a la ligera, pues en cuestión de un par de años, gracias a su proyecto y a las canciones que ha sacado, logró llegar no solo a los oídos de millones a través de las plataformas digitales, también a presentarse en escenarios importantes, como el Corona Capital. Así que si ustedes no tuvieron chance de verla en México, no se preocupen, que acá se las presentaremos.

Foto vía Facebook: Blondshell

¿Quién es Blondshell?

Blondhsell es el nombre artístico de Sabrina Teitelbaum, cantautora de 24 años que nació en Nueva York y desde temprana edad se interesó por la música. De hecho, ha contado en entrevistas que terminó fascinada con la vibra personal y casi confesional de músicos como Tracey Chapman, Elliott Smith y Patti Smith. Sin embargo, uno de los hechos que la hizo convencerse de que quería dedicarse a cantar y tocar sus canciones en vivo fue ver a los Rolling Stones junto a su papá en el 2005.

Durante años se dedicó a aprender a componer rolas hasta que decidió mudarse a Los Ángeles para arrancar con su carrera musical. Para 2020 y justo antes de que el coronavirus se convirtiera en pandemia, Sabrina andaba pasando por el desamor, es por eso que aprovechó que estaba en el estudio para canalizar sus emociones y escribir una canción sobre algo que todos hemos experimentado: enamorarte de alguien y saber que por más que quiera a esa persona especial, su relación no va a llegar a nada.

Una serie de sencillos que elevaron su carrera

El resultado de esa sesión fue “Olympus”, la primera rola oficial de Blondshell que contó con la producción de Yves Rothman (quien ha trabajado con artistas como Kim Gordon y Bartees Strange) y que por razones que no ha comentado, terminó lanzando hasta 2022 bajo el sello discográfico independiente Partisan Records (que tienen a proyectazos como Cigarettes After Sex, Fontaines D.C., IDLES y The Black Angels). A partir de ese momento, el nombre de esta cantautora empezó a subir como la espuma.

Gracias a las miles de reproducciones que acumuló su sencillo debut, Sabrina continuó lanzando una serie de singles bastante interesantes en 2022, como “Kiss City”, “Sepsis” y “Veronica Mars”, donde esta joven artista habla sobre lo lamentable que es llegar a la adultez, pero a la vez también le “rinde tributo” al exitoso drama adolescente homónimo protagonizado por Kristen Bell. Con estas canciones, demostró que era capaz de crear letras astutas y mordaces con un toque cómico y sarcástico.

Del Corona Capital a lanzar su álbum debut

Mientras ella estrenaba su música, Blondshell se la pasó tocando por gran parte de Estados Unidos, presentándose en foros pequeños, pero también en escenarios grandes como en los festivales Austin City Limits y el International Festival Forum en Londres. Aunque eso no fue todo, pues además de esas fechas, tuvo chance de pisar México por primera vez, pues fue uno de los actos del primer día del Corona Capital 2022. De hecho, ella abrió el escenario principal, justo antes de que lo pisaran My Chemical Romance, White Lies y más.

Sabrina arrancó el 2023 con el pie derecho, pues salió de gira junto a Suki Waterhouse. Sin embargo, lo más importante que tiene para este año es el lanzamiento de su primer material discográfico homónimo, el cual estará disponible en plataformas digitales el 7 de abril y además de incluir los sencillos que ya presentó en estos últimos meses, también contará con otras cinco rolas más. Por si esto no fuera suficiente, también tiene programadas algunas fechas por Europa y el Reino Unido, pasando por festivales importantes como Primavera Sound (en Barcelona y Madrid) y London Calling. Así que como verán, todo pinta para que este sea uno de los mejores años de su joven carrera.

¿Qué es lo que hace especial a Blondshell?

De un tiempo para acá, es sorprendente la cantidad de proyectos femeninos que llegaron para apoderarse del pop rock (no es queja). Un montón de chicas están haciendo cosas grandiosas alrededor de estos géneros, pero la propuesta de Blondshell va más enfocada a lo alternativo y en particular, está muy influenciada por los artistas que la marcaron durante sus primeros años de formación musical.

Lo decimos porque sus letras son brutalmente honestas, mordaces y personales, donde Sabrina nos habla a su manera de temas no tan comunes dentro de la música mainstream, como la aceptación de la homosexualidad, la sobriedad y la salvación. Todo esto combinado con melodías que van variando dependiendo del mood, pues en una rola nos puede ofrecer un sonido pegajoso y pop, a la siguiente algunos guitarrazos distorsionados al estilo del shoegaze y terminar con una balada al piano o una canción acústica donde solo la acompaña una lira acústica.

No cabe duda que Blondshell tiene esa vibra que nos traen artistas de su generación, como Phoebe Bridgers, Lucy Dacus o Julien Baker (si tuviéramos que compararla con alguien). Sin embargo, lo de esta chica va para otro lado, pues tiene un enorme carisma y eso lo refleja tanto en su música como en sus presentaciones en vivo. Pero quizá lo más valioso que ofrece es esa franqueza que envuelve todo lo que hace. Apunten bien su nombre y escúchenla desde ahorita, porque les firmamos lo que quieran a que dentro de unos cuantos años la veremos en el plano estelar.