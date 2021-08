¿Se la dedicó a Selena? La verdadera historia detrás de “Desvelado” de Bobby Pulido

Por más [email protected] que nos sintamos, el género regional mexicano y sus variantes es algo que está en el ADN musucal de nuestro país. Y aunque muchos lo nieguen, bajita la mano en una que otra fiesta con la familia o [email protected], hemos cantando algunas de esas canciones que frente a otras personas podría darnos pena decir que nos gustan. Una de ellas podría ser “Desvelado”, un hitazo de Bobby Pulido que para ser honestos, rifa bastante.

Estamos seguros que al menos una vez en tu vida has escuchado esta canción, ya sea en una pachanga, películas, en la radio o plataformas de streaming. Esta es una de las rolas más significativas del cantante mexicoamericano, porque básicamente lo catapultó a la fama y lo convirtió en el exponente masculino más importante del tex-mex. Sin embargo, la letra de la rola más popular de todo su repertorio tiene un significado bastante peculiar.

Bobby Pulido estrena “Desvelado”

Resulta que en 1995, Bobby Pulido terminó de grabar lo que sería su álbum debut, Desvelado, el cual de inicio ya pintaba para romperla durísimo, porque abarrotaba prácticamente cualquier lugar en la frontera y al norte de México en el que se presentaba. Pero en realidad, a pesar de que vislumbraban un gran panorama para él, no esperaban el éxito que tendría y eso se lo debe a la canción que le da título a este material discográfico.

“Desvelado” se estrenó como sencillo ese mismo año y de inmediato, un montón de personas se enamoraron por la letra y la música, pues tenía ese tono melancólico que nos atrapa y a pesar de que hablaba de alguien que está enamorado de una persona inalcanzable, no quitaba las ganas de bailarla pegadito. Para no hacerles el cuento largo, estuvo durante semanas en las listas de popularidad de música grupera y un clásico de Pulido que no falta en sus shows.

¿Selena Quintanilla fue la inspiración de la canción?

En un principio, casi nadie le prestó atención a las frases de “Desvelado”, porque cada quien le dio su propio significado y la disfrutaba sin importar lo que había detrás. Pero conforme fue pasando el tiempo y gracias al internet de las cosas –con todos y sus usuarios que les encanta conspirar–, empezaron a surgir teorías sobre la persona a la que se refería Bobby Pulido en esta canción e inevitablemente muchos señalaron a Selena Quintanilla.

Y la verdad es que si nos ponemos a analizar cada fragmento de la letra, hace sentido que Bobby se la esté dedicando a la reina del tex-mex. Esto se podría notar cuando dice que escucha esa tierna voz que lo llena de placer a través de las canciones en la radio, y aunque no la conocía soñaba con su querer. Pa’ pronto, la gran mayoría dice que el cantante estaba enamorado de Selena pero nunca se lo pudo decir porque murió meses antes de que saliera el sencillo.. qué sad, ¿no?

Bobby desmintió esta teoría y gacho

Muchos –nos incluimos–nos fuimos con la finta de que esta teoría era cierta, que Selena Quintanilla fue el amor prohibido e inalcanzable de Bobby Pulido. Sin embargo, y aunque estaría increíble que la cantante fuera la inspiración detrás de “Desvelado”, el intérprete de la rola dejó muy claro que no se refería a ella; es más, confirmó que él no escribió la canción. Y sí, este es el punto en el que todos nos decepcionamos y gacho.

En entrevista para distintos medios, Bobby declaró que Jorge Amena es el verdadero autor de este rolón y esto se puede corroborar en los créditos de su álbum debut. A pesar de que dijo que él había tomado el tema porque simplemente le gustó, reveló que no tenía nada que ver con su situación personal ya que él sí conoció a la reina del tex-mex mucho antes de que fuera famosa y que perdiera la vida el 31 de marzo de 1995 a manos de Yolanda Saldívar.

A Bobby Pulido sí le gustaba Selena y también la conoció

“Yo la conocía (a Selena Quintanilla) desde que éramos chicos, mi carrera empezó cuando ella murió. Yo fui a su funeral y sí, no te puedo mentir que me gustaba y mucho, desde que éramos chicos, pero nunca se hizo nada, nunca hubo nada”, señaló Bobby Pulido. Aunque él no compuso “Desvelado” y tampoco se refería a la cantante, confesó que la canción sí le recordaba a ella, pues la estrenó seis meses después de que partiera de este mundo.

De cualquier manera y aunque no tenga nada qué ver con Selena ni le haya confesado su amor, no nos queda la menor duda que este es un verdadero rolón de Bobby Pulido que cantamos a todo pulmón cuando alguien la pone, sobre todo nos llega en esos momentos tan complicados cuando de plano no nos animamos a decirle a esa persona especial y que vemos como inalcanzable, todo lo que sentimos. Ahora sí que nosotros seguiremos desvelados y sin amor… ajúa.