¿Recuerdan que hace poquito les contábamos sobre ‘las letras perdidas’ de Kurt Cobain para “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana? Bueno, pues algo similar sucede ahora con “Bohemian Rhapsody” de Queen…

Todo el detalle viene de una casa de subastas que está sorteando viejas pertenencias de Freddie Mercury. Y ahí, en algunos papeles y registros escritos del vocalista, se puede apreciar que aquella icónica canción pudo tener otro nombre.

Freddie Mercury. Foto: Getty.

¿”Bohemian Rhapsody” de Queen iba a tener otro nombre?

La casa de subastas Sotheby’s subastará pronto varios artículos y otros objetos que alguna vez pertenecieron al mismísimo Freddie Mercury, mismos que están mostrando al público en diferentes locaciones. De acuerdo con NBC News, las piezas en subasta estarán durante este mes de junio en Nueva York, mientras que llegarán a Londres en agosto.

El asunto es que en medio de esta exhibición, como dijimos, esta el detalle de unos borradores de varias canciones como “Don’t Stop Me Now”, “We Are The Champions”, “Killer Queen”… Y sí, también de “Bohemian Rhapsody” de Queen, la cuál aparentemente tenía un nombre diferente: “Mongolian Rhapsody”.

Imagen ilustrativa del borrador de “Bohemian Rhapsody” de Queen. Foto: Especial.

Este borrador de “Bohemian Rhapsody” de Queen con su nombre inicial, se encuentra escrito sobre las hojas membretadas de la British Midland Airways, una desaparecida aerolínea del Reino Unido. En total, Freddie Mercury habría plasmado 15 hojas de ideas para la letra de la canción, esto según el registro que se está subastando.

Las hojas escritas por el vocalista muestras que primero había pensado en la palabra ‘Mongolian’, pero finalmente el artista la tachó y la modificó para finalmente ponerle el nombre que todos conocemos.

También hay algunos versos que no se usaron

Este curioso registro de “Bohemian Rhapsody” de Queen con su nombre primerizo, también nos muestra algunos versos que Mercury no utilizó en la versión final del tema.

Por ahí se pueden leer “Mama, there’s a war began, I’ve got to leave tonight”, que aparentemente es un verso en el que el cantante pensó antes de decidirse por el conocido “Mama, just killed a man, put a gun against his head…”. Y hay más.

Según estos papeles, Freddie también pensó en las palabras como ‘Momento’, ‘Belladonna’, ‘Matador’, entre otras, como una opción diferente de lo que eventualmente serían ‘Galileo’, ‘Scaramouch’ y ‘Fandango’.

Imagen ilustrativa del borrador de “Bohemian Rhapsody” de Queen. Foto: Especial.

El precio de las ‘letras perdidas’ de “Bohemian Rhapsody” de Queen con su nombre inicial

Y en este punto de preguntarán cuánto cuestan “Bohemian Rhapsody” de Queen con su primer nombre, además de los otros objetos subastados en esta muestra conocida como Freddie Mercury: A World of His Own.

Según la casa de subastas Sotheby’s, el estimado por los manuscritos de “Mongolian/Bohemian Rhapsody” es de entre 100 mil y 150 millones de dólares. Vaya que esta debe ser una pieza de coleccionista para alguien adinerado y clavadísimo de Queen. Aquí la subasta.