El nombre de Kurt Cobain sonó fuerte en los recientes días (bueno, siempre en realidad) cuando Billy Corgan lo consideró su mayor rival musical. Y la tendencia sigue, ya que ahora Courtney Love reveló las ‘letras perdidas’ de “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana.

Bueno, tampoco tan ‘perdida’ del todo, pero es un detalle interesante lo que estos versos inéditos tienen en su contenido, sobre todo si tomamos en cuenta que hablamos de una de las canciones más emblemáticas de los 90 (quizá la más icónica de esa época).

Kurt Cobain y Courtney Love. Foto: Getty

Courtney Love recuerda las ‘letras perdidas’ de “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana

El asunto estuvo así… Courtney Love le cayó como invitada al programa 60 Songs That Explain The ’90s que conduce Rob Harvilla a través de The Ringer (vía Billboard). La exlíder de Hole reveló que estas letras perdidas de “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana, estaban en los diarios personales de Kurt Cobain.

Sin embargo, muchas de estas líricas evidentemente no fueron incluidas en la canción original y tampoco fueron publicadas en box-sets o lanzamientos de rarezas, que de Nirvana hay varios en realidad. Así que algunas están saliendo a la luz por primera vez (por decirlo de alguna manera).

Ilustrativa de Kurt Cobain. Foto: Getty

Por supuesto, hay detalles muy interesantes en todo eso ya que son diferentes versiones alternativas de la letra de la canción. La línea que dice “come out and play…” ya se ha escuchado antes en material de archivo de diversos documentales como Seven Ages of Rock de la BBC (por cierto, aquí les dejamos tres documentales sobre Kurt Cobain y dónde verlos).

En otros versos que Courtney Love compartió, podemos ver la evidente evolución de las primeras versiones de la lírica hasta la que finalmente se utilizó para el track principal del disco Nevermind. Y vaya que se nota que la rola se reelaboró bastante, eh… Pero bueno, aquí una primera versión con traducción de las letras pérdidas de “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana:

Versos: “Come out and play/ Make up the rules/ I know I hope to buy the truth/ Who will be the king and queen of all the outcasted teens?” Traducción: Sal a jugar/ Haz las reglas/ Sé que espero para comprar la verdad/¿Quiénes serán el rey y la reina de los adolescentes marginados? Coro: “We’re so lazy and so stupid/ Blame our parents and the cupids/ A deposit for a bottle/ Stick it inside, no role model”. Traducción: Somos tan holgazanes y estúpidos/ Culpemos a nuestros padres y a los cupidos/ Un depósito para una botella/ Ponla dentro, no hay modelo a seguir.

Los versos perdidos más cercanos a la canción original

¿Creían que lo anterior era lo único? Pues resulta que Courtney Love mostró en aquel podcast más versos de las letras perdidas de “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana. Y en esta tanda de líricas, se puede apreciar algunos versos y líneas más cercanas a lo que la canción original terminó siendo.

Verso: “Come out and play/ Make up the rules/ Have lots of fun, we know we’ll lose/ Out little group has always been and always will until the end”. Traducción: Sal a jugar/ Haz las reglas/ Ten mucha diversión, sabemos que perderemos/ Nuestro pequeño grupo siempre ha estado y se mantendrá hasta el final. Otro verso: “Something I bought and don’t deserve/ To know, oh no, a dirty word/ Load up on guns and bring your friends/ I know, I know it’s wrong to offend/ Take off your clothes/ I’ll see you in court”. Traducción: Compré algo y merezco/Saber, oh no, una mala palabra/ Carga las armas y trae a tus amigos/ Yo sé, yo se que está mal atacar/ Quítate la ropa/Te veré en la corte.

Courtney Love y Kurt Cobain. Foto: Getty.

Entre las letras perdidas de “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana, Courtney Love reveló lo que parece ser otro coro que también se siente un poco cercano a lo que la canción entregó al final. Hay muchas líneas que se rescataron para la letra usada en la versión de estudio.

Coro: “We merge ahead, this special day/ This day giving amnesty to sacrilege/ A denial, and from strangers/ A revival, and from favors/ Here we are now, we’re so famous/ Here we are now, entertain us”. Traducción: Nos fusionamos en este día especial/Este día se da amnistía para el sacrilegio/Una negación, y de los extraños/Un renacimiento, y de los favores/Aquí estamos, somos tan famosos/Aquí estamos, entreténnos.

Kurt Cobain. Foto: Getty.

Sí, la cosa no acaba ahí… Del ya mencionado verso “come out and play…” que citamos más arriba, hay una variación más del coro que dice “We’re so lazy, and so stupid/ And from Vegas, here we are now, entertain us”. Salvo la mención a la llamada ‘Ciudad del Pecado’, esta ya se siente más cercana a la letra original de la canción.

Una última línea de verso mencionada por Courtney Love dice: “I’ll take a slide, I’ll be over here/ Sustain a pride from a boring stare/ Just humor them, a relaxing dose/ To have a child is a selfish roast”.

Y en medio de todo, la viuda de Cobain mencionó que le hubiera gustado bastante que la línea de “Who will be the king and queen of all the outcasted teens?” quedara en la versión final del sencillo. ¿Qué les parecen las letras perdidas de “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana?