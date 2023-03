Por festivales no paramos y toca caerle a uno de los más chidos de la Ciudad de México. Rosalía y Travis Scott serán los headliners del Ceremonia 2023 los próximos 1 y 2 de abril en el Parque Bicentenario, así que la emoción está a todo lo que da ya desde los días previos.

¿Ya tienen sus boletos? ¿Todavía no? Pues tranquilos todos que el tío Sopitas.com les trae su boletiza de confianza, y justamente la dinámica que les traemos es para que nos demuestren que tan fans son de los artistas antes mencionados. Ahora, rífensela como los grandes.

Imagen ilustrativa. Foto: Facebook oficial del Ceremonia.

Esta es la dinámica para que se lleven boletos al Ceremonia 2023

Se va a poner buena la fiesta, no tenemos la menor duda. Para este año, el festival trae un line-up bastante cool con una combinación de estilos imperdible y exponentes variados: Fred Again.., Moderat, Tokischa, M.I.A., Jamie xx, The Blaze, Julieta Venegas, Trueno, L’Impératrice… puro artista rifado.

Y el gran plus de esta edición, desde luego, lo traen Rosalía que vuelve a México como una figura internacional en toda la extensión de la palabra, además de Travis Scott, que viene por primera vez a nuestro país para demostrarnos por qué es uno de los raperos más populares de los últimos años. Sí, el Ceremonia 2023 pinta para ser una fiestota.

Line-up del Ceremonia 2023. Foto: Ceremonia.

Y si no tienen boletos todavía, entonces atentos a la dinámica que les traemos ahora. Serán dos actividades en diferentes días, una con temática de Rosalía y otra con temática de rap para que se vayan preparando. Se las explicamos:

Boletiza Motomami

Va sencillita, fans de Rosalía. Lo único que tienen que hacer es armarse un outfit inspirado en la cantante española para desfilarlo. Seleccionaremos a 10 finalistas y de estos últimos, el público nos ayudará a elegir a los ganadores.

La dinámica se realizará en la Estela de Luz, localizada sobre la avenida Lieja de la 1ª sección del Bosque de Chapultepec, el próximo miércoles 29 de marzo a las 5:00 PM. ¡Rífense con sus outfits para que se ganen sus entradas al Ceremonia 2023!

Rosalía. Foto: Getty

Boletiza rapera

¿Les late rapear a lo Travis Scott? ¿Tienen el flow suficiente para ganar en nuestra boletiza del Ceremonia 2023? Bueno, entonces éntrenle a nuestra batalla de rap… Tranquilos, tampoco es necesario que sean rimadores mega expertos, porque esto no es una ‘batalla de gallos’ o algo así.

Tendrán 1 minuto para mostrarnos su estilo y qué tanto aman el rap; solo den lo mejores de ustedes a la hora de echar los versos en el micrófono. La cita es en el Monumento a la Revolución en la CDMX este jueves 30 de marzo a las 7:00 PM.

Importante

– Esta dinámica es solo para mayores de edad.

– Debes presentarte puntual tal como se indica en cada dinámica.

– El equipo de Sopitas.com les recordará la dinámica nuevamente y atenderá las dudas que surjan el día de la boletiza.

– Nos reservamos el derecho de excluir a participantes por prácticas sospechosas y/ maliciosas.