¡Manu Chao está de vuelta! Escucha aquí su nueva canción con Bomba Estéreo

Esta es una de esas colaboraciones que no sabíamos que necesitábamos, pero qué bueno que llegó. Oh, sí… Bomba Estéreo y Manu Chao se juntaron para traernos un tema con pinta de hit.

Este miércoles 14 de septiembre, el proyecto colombiano y el cantautor francoespañol se destaparon con esta rolita llamada “Me duele“, que llega para enseñarnos que las heridas del corazón no son para siempre.

Foto: Captura de pantalla

Bomba Estéreo y Manu Chao nos traen “Me duele”

Ha sido un 2022 bastante bueno tanto para Bomba Estéreo como para Manu Chao. Cada quien, por su lado, le anda dando con todo a sus giras por diferentes partes del mundo y pues la música no deja de sonar de parte de ellos.

Nomás para calar que andan en gran momento, el también compositor de “Clandestino” sigue en lo que sus fans conocen como la ‘gira eterna’… Pero hace poco, en el mes de julio precisamente, lanzó un material discográfico muy especial llamado Inna Reggae Style junto al productor Chalart58. Y eso además de la rola que ambos lanzaron hace poco titulada “Me provoca te ver”.

Foto: Captura de pantalla

Bomba Estéreo no se queda atrás. Ellos anda toureando por el mundo tras lanzar el año pasado su disco Deja, que ha cosechado buen éxito. Pues bien, aunque tanto los sudamericanos como el nacido en Francia andan ocupados, se han dado el tiempo para compartirnos su nueva canción llamada “Me duele”.

Se siente ese toque con ritmos afrolatinos y arreglos de guitarra variados que van desde secciones acústicas marcadas hasta secciones suaves eléctricas llenas de nostalgia. “Hasta que no me duele más…”, rematan en los versos para mostrarnos que el dolor de un corazón afligido no dura para siempre. Aquí abajito les dejamos la rola.

https://www.youtube.com/watch?v=_QvDJSFqy5k

Bomba Estéreo viene a México pronto… y Manu podría suceder

Acá en México recibiremos muy pronto a Bomba Estéreo pues su actual gira pasará por la CDMX el 6 de octubre de este mismo año. La cita es en el Pepsi Center WTC y si te aplicas, aún alcanzas algunos boletos.

Promocional de Bomba Estéreo en el Pepsi Center WTC. Foto: Especial.

Por otro lado, los fans mexicanos siguen esperando el posible regreso de Manu Chao por estos lares. Como recordarán (y como dicen las versiones más conocidas), durante muchos años se ha considerado que el francoespañol está vetado de nuestro país. O bueno, para ponernos más técnicos, sería ‘personan non grata’.

¿La razón? Supuestamente, las declaraciones que dio en 2009 cuando se dio una rueda de prensa en el Festival de Cine de Guadalajara, donde calificó la represión de San Salvador Atenco del 2006 como “terrorismo de Estado”. Las versiones de diversos medios -incluso internacionales- decían que el gobierno encabezado en ese entonces por Felipe Calderón había iniciado una investigación, que el artículo 33 de la Constitución prohibía a los extranjeros opinar sobre asuntos internos del país y un largo etcétera de razones que, finalmente, terminaron con el artista diciendo que canceló su show en tierras jaliscienses en ese momento por razones personales (AQUÍ toda esa historia).

Eso sí, la ilusión sigue intacta pues hace un par de meses la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo en una transmisión en vivo que su administración estaba buscando a Manu Chao para un posible concierto en el Zócalo. De ese tema no se ha concretado nada de manera oficial, pero pues a ver qué onda.