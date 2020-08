¡Bon Iver reúne a Bruce Springsteen y Jenny Lewis en una misma canción!

En estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, se agradece por completo tener música nueva, pues nos levanta el ánimo y ayuda a aliviar el estrés. Muchos artistas están aprovechando este momento para componer y colaborar con otros músicos, gracias a que la tecnología les permite componer a la distancia, pero hay quien sí le está sacando todo el juego posible a todo esto, como el buen Bon Iver.

Como recordarán, Justin Vernon ha estado muy activo desde que comenzó la cuarentena. A mediados de abril lanzó “PDLIF”, una canción con la que buscaba poner su granito de arena en la lucha contra el coronavirus, pero en los últimos días nos dejó con el ojo cuadrado porque tanto él como Aaron Dessner de The National trabajaron en folklore, el sexto disco de estudio de Taylor Swift y donde se nota la mano de ambos.

Bon Iver recluta a grandiosos artistas en una sola rola

Pero ahora y aprovechando la atención que tenía después de participar en el nuevo disco de la cantante pop, Bon Iver vuelve a colaborar con un montón de artistas del tamaño de Bruce Sprigsteen y Jenny Lewis en una canción que lleva por nombre “AUATC” (o “Ate Up All Their Cake”). Resulta que la rola forma parte de este mini proyecto que empezó con el sencillo “PDLIF”, con el que busca hacer consciencia en todos sus fans.

Hablando sobre la composición de esta canción y de acuerdo con Consequence of Sound, Justin Vernon la co-escribió con Phil Cook del grupo de folk psicodélico Megafaun, y cuenta con la producción de Jim-E Stack (quien ha trabajado con HAIM, Empress Of y Charlie XCX) y BJ Burton, que ha estado detrás de artistas como Eminem, Lizzo, Chance The Rapper, The Japanese House, Twin Shadow, Banks y hasta Miley Cyrus.

La rola también busca ayudar a distintas organizaciones

La rola es una bella melodía que mezcla el piano, unos violines y otros sonidos acústicos con unos sutiles beats que funcionan a manera de percusión. Pero lo más importante es que conforme avanza el tema se empieza a sentir con una verdadera colaboración, pues se une un enorme coro conformado por ‘El Jefe’, Elsa Jensen de Rivulare, Jenn Wasner de Wye Oak y por supuesto, Jenny Lewis.

Además de todo esto, Vernon también le pidió a sus fans que donaran un poco de dinero a una serie de organizaciones e iniciativas, las cuales según él luchan contra el capitalismo: “(Hablando de estas fundaciones) Celebran el arte, la música y el empoderamiento femenino, hasta la liberación de las personas encarceladas y la lucha contra el cambio climático. Ellos trabajan incansablemente para fomentar un mundo que celebre nuestra humanidad”.

Mejor no les contamos más, escuchen a continuación “AUATC”, la rola donde Bruce Springsteen, Jenny Lewis y más entran al fascinante espectro sonoro de Bon Iver: