Trama, protagonista y lo que sabemos sobre la biopic de Bon Scott de AC/DC

Lo que necesitas saber: Agárrense, porque ya están trabajando en una biopic que nos contará la historia de Bon Scott de AC/DC desde una perspectiva muy interesante.

Sí, sí, ya nos quedó claro, la industria cinematográfica seguirá apostando por hacer películas biográficas sobre grandes nombres de la música. Sin embargo, bajita la mano se están anunciando proyectos que para serles honestos, suenan muy interesantes porque no se trata de los típicos artistas de siempre. Tal es el caso de la biopic de Bon Scott de AC/DC.

Como recordarán, desde 1974 hasta su muerte en el año 1980, Ronald Belford Scott Mitchell –como en realidad se llamaba– fue el vocalista y frontman de la banda australiana de hard rock. Junto a los hermanos Young y compañía, Bon grabó algunas de las rolas y discos más importantes de todos los tiempos, como High Voltage y Highway to Hell. Hasta que lamentablemente perdió la vida a los 33 años.

Ya están preparando una biopic sobre Bon Scott de AC/DC

Durante años se han publicado libros sobre el legado de Bon Scott junto a AC/DC. Sin embargo, jamás hemos visto una película que nos cuente la vida y obra de este personaje tan importante para la historia del rock. Aunque eso está a punto de cambiar, pues se confirmó que viene en camino una biopic sobre este cantante y vaya que esta noticia nos tiene bastante emocionados.

A través de su sitio web, la productora australiana HALO Films reveló que está trabajando en una cinta titulada The Kid From Harvest Road, basada en la biografía de Scott. Pero lo más llamativo de esto es que han dejado claro que el proyecto no será un recuento fiel y cronológico de la vida de Bon, más bien presentarán una “narrativa ficticia ambientada en los años 60″… así como lo leen.

Bon Scott en 1979/Foto: Getty Images

HALO Films menciona que la idea de trabajar con esta “narración flexible” se basa en ofrecer una exploración más imaginativa del carácter y las experiencias de Bon. Scott”. El estudio continuó: “Centrarse en sus años de formación en Fremantle permite una inmersión más profunda en las influencias y eventos que lo formaron como persona y, en última instancia, como el líder icónico de AC/DC”.

“También brinda la oportunidad de explorar el panorama cultural de la época, incluida la floreciente escena musical y la dinámica social de la época”, concluyó la empresa sobre este proyecto. Además de revelar cómo estará la cosa con la cinta, confirmaron que el guión será escrito por Stephen Belowsky junto con el coguionista y director David Vincent Smith, con Tim Duffy a bordo como productor e Ian Hale y Nicko Mezzino en la producción ejecutiva.

El protagonista de la película y posible fecha de estreno

Como si esto no fuera suficiente como para dejarnos con la boca abierta, HALO Films reveló quién será el protagonista de la biopic de Bon Scott. El joven actor australiano Lee Tiger Halley (quien ha ganado reconocimiento por interpretar al personaje de August “Gus” Bell en la serie Boy Swallows Universe de Netflix) se encargará de darle vida al icónico primer vocalista y frontman de AC/DC.

Por otro lado, aún no se ha anunciado una fecha de estreno oficial para The Kid From Harvest Road, aunque se espera que la película entre en producción a principios del próximo año y probablemente, llegue a la pantalla grande a finales del 2025. ¿Qué tal? ¿Les late la idea de conocer la historia de esta leyenda del rock en el cine? Sin duda, promete que será un proyecto emocionante.

Lee Tiger Halley (a la derecha) será el protagonista de la biopic de Bon Scott/Foto: Getty Images

