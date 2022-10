Si hablamos de las bandas más legendarias en la historia del rock, sin duda, AC/DC tendría que estar al menos en los primeros lugares. Desde que saltaron a la fama en los 70, se convirtieron en un emblema de este género y todo lo que representa, con canciones emblemáticas armadas con puros guitarrazos distorsionados y actitud desenfrenada. En resumidas cuentas, han creado verdaderos himnos que trascendieron fronteras e incluso generaciones y han dado conciertos memorables.

Sin embargo, dentro del enorme catálogo de rolas legendarias que tienen, hay una en particular que estamos seguros que todos han escuchado al menos una vez en su vida: “Back in Black”. Si eres fan de esta agrupación o del rock, probablemente este sea el tema que te abrió las puertas a este mundo, pero aunque no lo crean, tiene una historia bastante curiosa que les contaremos a continuación.

La llegada de Brian Johnson a AC/DC

En 1980, AC/DC estaba pasando por una de las etapas más complicadas de toda su carrera. Lamentablemente en febrero de aquel año, murió el gran Bon Scott a los 33 años. Sin duda, la pérdida de su vocalista fue un golpe muy duro y para muchos, estos supondría darle fin a la banda. Pero la agrupación decidió seguir adelante y después de muchas pruebas, dieron con el remplazo ideal para el puesto de frontman, el mismísimo Brian Johnson.

Johnson había estado en un grupo llamado Geordie, al que Scott vio en 1973. Después de ese concierto, Scott habló del vocalista de la banda a sus compañeros y en 1980, cuando buscaban un sustituto, el productor Mutt Lange, lo sugirió. En ese momento, Johnson trabajaba como instalador de parabrisas y acababa de reunir a Geordie. Sin embargo, dejó todo lo que estaba haciendo para unirse a los hermanos Young y compañía, una de las mejores decisiones de su vida.

Cliff Williams, Malcolm Young, Angus Young y Simon Wright junto a Brian Johnson en 1980/Foto: Getty Images

El origen de “Back in Black”

Una vez que AC/DC sumó a Brian Johnson a sus filas, de inmediato se pusieron a trabajar en un nuevo álbum de estudio, el cual grabaron entre abril y mayo de 1980 en los Compass Point Studios en Bahamas. Finalmente, el 25 de julio de aquel año y a solo cinco meses de la muerte de Bon Scott, publicaron uno de sus discos más legendarios y quizá el más exitoso de toda su carrera: Back in Black, que nos dio algunas de las mejores canciones de la banda.

Sin embargo, entre tantos hits como “You Shook Me All Night Long”, “Shoot to Thrill”, “Hells Bells” y “Rock ‘n’ Roll Ain’t Noise Pollution” –solo por mencionar algunos–, hubo una rola que llamó la atención de todos, la que le da título a este material discográfico. Y aunque no lo crean, el riff de este temazo lo tenían desde hace muchos años, pues Malcolm Young acostumbraba tocarlo casi siempre durante las pruebas de sonido, pues utilizaba esos acordes como una melodía para calentar antes de los shows.

Tras la muerte de Bon Scott, Angus Young decidió que su primer álbum sin él debía llamarse Back In Black como un homenaje, y crearon esta canción alrededor de esa frase. Aunque eso sí, no buscaban componer una balada ni tampoco querían que fuera una canción lúgubre. La verdad es que ellos querían crear una rola que capturara la esencia de su compañero caído y el encargado de escribir la letra fue Brian Johnson, quien consiguió hilar una serie de frases que juntas suenan sumamente rockeras y por supuesto, celebra la vida y obra de Scott.

¿Bon Scott escribió esta canción?

Johnson declaró que en aquel momento escribió “cualquier cosa que se me ocurriera” y por supuesto que pensó que era una tontería. Por el contrario, las líneas sobre abusar de sus nueve vidas y demás resumían perfectamente a Bon Scott, y a sus nuevos compañeros de banda les encantó. Sin embargo, la letra de este clásico de AC/DC no se ha salvado de la polémica, pues hay un rumor bastante peculiar.

Resulta que tras la muerte de Scott, el antiguo manager de la banda, Ian Jeffrey, afirmó que tenía una carpeta que contiene las letras de 15 canciones escritas por Bon para Back In Black –entre ellas la rola homónima–, pero Angus Young insistió en que todos los cuadernos de su excompañero fueron entregados a su familia. Aunque eso sí, aceptaron que antes de su fallecimiento, el frontman tenía varias ideas líricas para el álbum, pero la agrupación las abandonó en favor de las nuevas letras de Brian, Malcolm y Angus.

Bon Scott en 1979/Foto: Getty Images

El propio Brian Johnson ha dado su postura sobre el tema y en entrevista para Rolling Stone habló de su nueva autobiografía The Lives of Brian y de cómo surgió el rumor de que Bon Scott escribió “Back in Black”. Para empezar, afirmó que el origen de todo esto fue un periodista australiano que comenzó con el chisme y a partir de ahí, muchas personas empezaron a cuestionarlo sobre el verdadero compositor de las rolas del disco. Aunque eso sí, en ese momento, Malcolm y Angus Young le dijeron que no hiciera caso a lo que decían los demás, pero no faltaba quien se lo echara en cara y al final, todo terminó como un simple rumor.

“Se hizo más y más obvio por el día que Bon no lo había hecho (hablando sobre la composición de las letras), porque los riffs no estaban escritos entonces. Los chicos todavía los estaban haciendo. Así que no dijimos nada porque si no le habría dado más fama. No era algo que me pegara mucho, pero de vez en cuando venía un fan y decía: ‘Este tipo dice esto’. Y, en realidad, no era cierto. Entonces no existía Internet; no llegaba más allá de Australia. Pero me pareció horrible tener que dar explicaciones”.

AC/DC contra los Beastie Boys

Y es que la polémica por ver quién es el compositor de “Back in Black” no es la única en la que ha estado este rolón de AC/DC. En 1984, los Beastie Boys samplearon la canción sin permiso para su tema “Rock Hard”. Para 1999, cuando quisieron incluirla en un CD recopilatorio llamado Beastie Boys Anthology: The Sounds of Science, el trío neoyorquino pidió permiso a la banda pero Angus Young y compañía no lo permitieron. Mike D citó la razón de Malcolm Young para negarse: “No tengo nada en contra de ustedes, pero no apoyamos el sampleo”.

La influencia de “Back in Black” en la cultura popular

Más allá de los rumores, “Back in Black” es un clásico del rock y quizá la rola más famosa de AC/DC. Tanto así que se convirtió en una canción casi casi de dominio público que ahora forma parte de la cultura popular, pues la hemos escuchado en un montón de medios. Hay que recordar que este temazo suena en la escena inicial de Iron Man, dándole una potente introducción al Universo Cómico de Marvel. Sin embargo, también la han utilizado en otras películas y series como School of Rock, Megamind, The Sopranos, Family Guy, The Muppets, Grudge Match, Karate Kid (con Jaden Smith y Jackie Chan), Brüno entre muchas otras más

Como dato curioso, se dice que esta fue la primera canción que Kurt Cobain aprendió a tocar cuando le regalaron su primera guitarra a los 14 años… ¿cómo lo ven? Por último pero no menos importante, los astronautas estadounidenses Bob Behnken y Doug Hurley pusieron la rola el 30 de mayo de 2020 mientras se preparaban para subir a la nave espacial Dragon, que llegó la Estación Espacial Internacional. Para ellos simbolizaba una nueva era para el programa espacial estadounidense, que no había lanzado una misión tripulada desde 2011, cuando se canceló el programa de transbordadores espaciales.