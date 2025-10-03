Lo que necesitas saber:
Bonehead ya había tenido cáncer de amígdalas, el cual superó tras unos meses de tratamiento
Bonehead fue diagnosticado con otro cáncer, esta vez de próstata, por lo que se tomará un tiempo y no podrá estar en la gira por Asia de Oasis. Así lo comunicó él mismo en sus redes sociales y pues, chale.
Bonehead tiene cáncer de próstata
“A principios de este año fui diagnosticado con cáncer de próstata. La buena noticia es que estoy respondiendo realmente bien al tratamiento, lo que me permitió ser parte de esta increíble gira”, dice en su mensaje el buen Paul.
Sin embargo, el guitarrista decidió tomarse un descanso para la próxima fase de su tratamiento, por lo que no acompañará a Oasis durante octubre y parte de noviembre en la gira que hemos estado siguiendo con mucha emoción por acá.
¿Qué conciertos de Oasis se pierde Bonehead?
Paul Arthurs no podrá estar con Oasis ahora que la banda se va para Asia, perdiéndose, de momento, todos los conciertos que darán por allá:
- Seúl: 21 de octubre
- Tokio: 25 y 26 de octubre
- Melbourne: 31 de octubre, 1 y 4 de noviembre
- Sídney: 7 y 8 de noviembre
La buena noticia es que Bonehead promete aprovechar chido este tiempo para regresar con todo a mediados de noviembre, cuando Oasis llegue a Sudamérica para sus conciertos en Argentina, Chile y Brasil.
“Pásalo increíble si vas a los conciertos este mes, y nos vemos de nuevo en el escenario con la banda en noviembre”.
Otro cáncer que enfrenta Bonehead
Solo en caso de que no lo recuerdes, decimos que se trata de otro cáncer porque apenas en 2022 también le diagnosticaron cáncer de amígdalas.
En ese momento se encontraba de gira con Liam Gallagher y también tuvo que “bajarse” del escenario un tiempo por ello. Por fortuna el tratamiento duró unos meses y en septiembre de ese mismo año anunció que estaba libre de ese padecimiento.
Nomás imagínate, si un diagnóstico de cáncer es duro, lo que sería recibirlo dos veces en cosa de unos cuantos años. Chale, neta chale, pero qué chido ver el optimismo de Bonehead y sus ganas de volver pronto a tocar con Oasis. ¡Rifado!