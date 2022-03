¿Por qué Bratty es la voz de la juventud actual con su bedroom pop?

En la actualidad, hay muchísimos artistas haciendo música increíble. Sin embargo, algo que tenemos muy claro es que aquellos que están en el mainstream no siempre logran que el público se identifique a la perfección con sus canciones. Aunque hay casos contrarios que a pesar de venir del underground, consiguieron que la gente –sobre todo los más jóvenes– encontraran una voz que los representara casi por completo, como lo que sucede con Bratty.

A pesar de que esta chica tiene apenas 22 años, su carrera ha crecido enormemente en cuestión de años. No solo pasó de tocar en en foros pequeños de su ciudad natal a presentarse en festivales grandes como el Vive Latino, también ha tenido una enorme evolución e incluso la hemos escuchado colaborando junto a otros artistas. Todo esto la ha consolidado como una de las promesas más interesantes de nuestro país y a la que tienen que seguir de cerca.

También puedes leer: 10 ARTISTAS Y BANDAS QUE DEBES TENER EN EL RADAR PARA EL 2022

¿Quién es Bratty?

Bratty es el nombre artístico de Jenny Juárez, una cantautora originaria de Culiacán, Sinaloa. Según lo que ella misma cuenta en su sitio oficial, en 2017 decidió iniciar este proyecto de bedroom pop, garage y surf, cuando solamente tenía 16 años de edad. En aquel momento ya contaba con algunas rolas que había compuesto en su cuarto, inspirada por artistas como Snail Mail, Alvvays, Cherry Glazerr, Billie Eilish, Clairo, Best Coast y más.

Sin embargo, ella quería que más personas la escucharan y conocieran todo lo que quería decir a través de la música. Es por eso que empezó a tocar en prácticamente cualquier lugar donde le daban chance de presentarse, desde restaurantes hasta espacios en los que se armaban eventos musicales de la escena local culichi, ganándose un lugar dentro de los artistas emergentes más interesantes de ese lado del país.

Sorprendió con su primer EP

En un principio, sus shows eran completamente acústicos por hobby, donde el público podía escucharla cantando a una voz sus canciones con una guitarra, pero más adelante se le unieron más músicas para darle ese sonido de banda completa a los temas. Durante ese mismo año, Bratty también se dedicó a componer y producir en su habitación lo que más tarde se convertiría en su primer material discográfico.

Después de mucha espera, shows en otros estados de nuestro país y sobre todo un montón de trabajo, para 2018 estrenó su EP debut titulado Todo Está Cambiando. Se trata de un conjunto de cinco rolas y un interludio que describe a la perfección esos sentimientos que alguna vez experimentamos durante la adolescente, entre inocencia, incertidumbre por el futuro y desilusiones amorosas en medio de melodías lo-fi encantadoras.

Poco a poco, Bratty consiguió que sus canciones se colaran en las playlists de artistas alternativos mexicanos de distintas plataformas musicales, sobre todo gracias al sencillo “Sobredosis de Tempra”. Pero también logró llegar a otros países como Estados Unidos, ya que la reconocida estación de radio KEXP incluyó su rola “Aquí” dentro de la programación habitual de la emisora, algo que pocos músicos nacionales han conseguido.

Colaborando con otros músicos de su generación y el camino a su álbum debut

Continuando con las canciones de esta cantautora mexa que la han roto, tenemos “Ropa de bazar”, una colaboración que lanzó con otro artista importante de su generación, ni más ni menos que Ed Maverick y que sin duda, catapultó a ambos dentro de la escena independiente de nuestro país. Sin embargo, esta no fue la única canción que compuso en ese periodo con otra artista, porque también estrenó “Alone” con la compositora Raylen.

Sin embargo, mientras nos presentaba sencillos interesantes como “Salvador” con Beta, Bratty comenzó a planear lo que se convertiría en su primer material discográfico de larga duración. En marzo de 2019 estrena su álbum debut, Delusión, el cual incluyó siete rolas y un bonus tracks que hicieron bastante ruido y llegaron a todos lados, como “Honey, No Estás”, “Quédate” y “Quiero Estar”. Si no lo han checado, lo recomendamos ampliamente.

La pandemia fue un momento importante para esta artista

El 2020 pintaba para ser un excelente año en la carrera de esta joven tan talentosa, pues se anunció como una de las artistas que se presentarían en el Vive Latino de aquel año. A pesar de que el coronavirus ya había llegado de este lado del charco, eso no impidió que se presentara en la Carpa Intolerante que para su sorpresa, no solo estaba lleno este escenario, el público se sabía sus canciones y las coreaban a todo pulmón.

Luego de que el encierro se hiciera oficial en todo el mundo, Bratty no paró de trabajar durante todos esos meses. En este periodo se rifó con sencillos como “Tu canción”, “Otros colores” junto a Daniel Quién y hasta “Una canción muy corta de navidad”, ideal para escuchar si las fiestas decembrinas te ponen sad. Por si esto no fuera suficiente, ese mismo año también firmó contrato con una empresa discográfica importante, Universal Music México.

‘tdbn’ y un par de shows muy importantes

Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, esta artista mexa tenía en mente que el siguiente año, como dicen por ahí “se venían cosas grandes”. Y no lo decimos en broma, pues el 2021 lo arrancó con la rola “Chocolate y Nata” en colaboración con Carlos Sadness, “Shh” junto a Álvaro Díaz y varias canciones que nos adelantaban su siguiente álbum de estudio, el cual lleva por nombre tdbn (o Todo Bien) y que muestra la enorme madurez que ha adquirido todo este tiempo.

Por si esto no fuera suficiente, Bratty regresó de manera triunfal a los escenarios. No solo fue uno de los actos que se presentaron en el festival Brillante que se llevó a cabo en Madrid, también dio su primer concierto en el Lunario del Auditorio Nacional en noviembre de 2021, donde además de tocar esas rolas que han enganchado a la junventud de nuestro país, compartió escenario con David Aguilar, Santiago Casillas de Little Jesus, Dan Solo, Daniel Quién, Bruses y Renee.

¿Qué es lo que hace especial a Bratty?

Si algo nos queda muy claro es que en nuestro país, hay artistas muy jóvenes haciendo cosas muy interesantes. Tal es el caso de Bratty, quien desde hace ya un buen rato ha demostrado que a veces, es más importante las ideas y lo que quieras transmitir a través de la música que cualquier otra cosa. A tal grado que para muchos, ella es una de las voces más importantes de esta nueva generación de jóvenes –sobre todo de la comunidad LGBTQ+– que en sus canciones encuentran refugio.

Y es que en sus rolas puedes encontrar letras de todo un poco, desde amor adolescente y su contraparte, hasta conflictos por los que todos hemos pasado y hasta hace reflexiones muy personales con las cuales cualquiera se puede identificar. Sin duda, esta chica la está rompiendo a lo grande en la escena musical mexicana, estamos seguros que en los próximos años la veremos pisando escenarios más grandes no solo de la república, también de todo el mundo.