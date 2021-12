10 artistas y bandas que debes tener en el radar para el 2022

El 2022 se acerca y sin duda, vendrá cargado con mucha música espectacular de por medio. Se vienen eventos espectaculares (ACÁ la agenda de conciertos y festivales), también habrá discos geniales (AQUÍ la lista de los que esperamos más) y todo luce bastante prometedor.

Ahora, para meterle emoción al asunto, a continuación les presentaremos nuestro listado con ‘x’ artistas que deben tener en el radar para el año próximo. Y no se preocupen que hay de todo y para todos. Quién sabe y en una de esas, encuentran a un nuevo ídolo musical para sus playlists.

Geese

Comencemos con Geese. Sabemos que Nueva York tiene una tradición musical genial de toda la vida y una de las últimas joyas en salir de las calles de la Gran Manzana es Geese. Esta banda lanzó en este 2021 su disco debut Projector y pronto llamó la atención de grandes medios mundiales como la NME o The New York Times.

Y no es para menos. Imagínense que un sello discográfico de la talla de Partisan Records, que se ha hecho uno de los más importantes en la escena independiente por tener artistas como IDLES o Fontaines D.C., te firme. Tremendo empujón de confianza para una banda tan joven como los Geese. Chequen acá una de las rolas de su disco reciente.

Wet Leg

La escena británica del indie-rock y el post-punk siempre ha sido semillero de artistas geniales y en 2021, una de las grandes sorpresas fue Wet Leg. El grupo encabezado por Rhian Teasdale y Hester Chambers puso su nombre en el mapa con rolas como “Chaise Longue” y se preparan para hacer suyo el año que viene.

¿Por qué? Pues por el hecho de que el próximo ms de abril, por fin lanzarán su álbum debut. Y si el disco es igual de poderoso que las canciones que nos mostraron, en los meses previos, tengan por seguro que será un material imperdible. ¡Ah! Y además, vendrán a México como teloneras de IDLES en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes hacia finales de marzo. Es su momento de ganarse al público mexa por completo.

Octavio The Dweeb

Te podrá gustar o no la movida del bedroom pop que se ha popularizado en los últimos años. Pero si de algo estamos seguros, es que esta escena nos sigue mostrando a grandes artistas como Boy Pablo, Clairo, Cuco, Girl In Red, Benee y ahora, debemos sumar a esa lista a Octavio The Dweeb.

Este chico regio nació en Monterrey y a los cinco años se fue a vivir a Estados Unidos. Allá creció y poco a poco se fue interesando en la música. A partir de 2018 comenzó a lanzar música y ya en 2021, escuchamos su primer EP titulado Dweeb Tapes que no está nada mal.

¿Lo veremos lanzando disco de estudio u otra producción en 2022? Más música, seguro que sí. O al menos eso nos dijo cuando piso la tarima del Tecate Pa’l Norte de pasado noviembre. Póngale ojo porque en una de esas, lo vemos de nuevo acá en México con algunas sorpresas.

Black Country, New Road

Tal vez no les suene mucho este nombre, pero grábenselo porque están para cosas enormes. Black Country, New Road es lo que obtienes de combinar el jazz, el math-rock y el post-punk con un montón de texturas experimentales cool…. y al menos en el Reino Unido, su lugar de origen, ya reconocen el potencial de esta bandota.

En el 2021, lanzaron su disco debut For the First Time, que incluso les valió una nominación al Mercury Prize para el mejor disco del año de la industria musical británica. Triunfaron en este año con ese material y en el 2022, están listos para reafirmarse como figuras con su segundo disco Ants from Up There. POR ACÁ te contamos más sobre ellos.

PinkPanthress

Desde Inglaterra, PinkPanthress también ha sido una delas revelaciones del 2021 debido a su peculiar estilo musical en el que combina una producción de drum & bass y mucha música dance con el pop, el rock y el R&B. Una mezcla que puede parecer extraña, pero que ha dado frutos.

En este 2021, entregó un mixtape con el que se dio a conocer y en el que incluyó sencillos como “Just For Me”, “Pain” y “Passion” que dan cuenta de que lo emocional y lo bailable no están peleados. ¿Será que le escuchemos un primer EP o disco de estudio en 2022? A tenerla en el radar porque por ahí nos puede sorprender.

Beach Bunny

¿Ya urge algo nuevo de Beach Bunny? La verdad es que sí. La banda que lidera Lili Trifilio lanzó en 2020 su disco debut de larga duración, Honeymoon, que fue un hitazo de esos que nos hicieron menos pesada la cuarentena… y bueno, no estaría nada mal un material nuevo.

Además, tenemos algunas pruebas de que podrían sacar disco en 2022, sobre todo tomando en cuenta que en los meses previos mostraron algunos nuevos sencillos como “Oxygen” o “Blame Game”. Algo traen entre manos y lo descubriremos el año que viene.

Calva Louise

Si lo que buscan es una banda que les vuele la cabeza con riffs poderosos y canciones enérgicas, Calva Louise es lo que necesitan escuchar. Es la combinación perfecta de rock lleno de potencia y detalles electrónicos que te dejarán con la boca abierta.

Ellos están radicados en Inglaterra, pero sus integrantes vienen de Venezuela (Jess Allanic/vocalista), Nueva Zelanda (Ben Parker/baterista) y Francia (Alizon Taho/bajista). En su disco lanzado en 2021, Euphoric, la cantante Jess Allanic se rifa combinando el español con el inglés y el resultado ha sido maravilloso en todos los sentidos-

POR ACÁ, hablamos con la vocalista y nos dijo que tienen deseos de venir muy pronto a Latinoamérica. ¿Los veremos dar el salto en el 2022? Atentos que puede ser. Acá una rola de ellos para que vean de qué les hablamos.

Kills Birds

Distorsión, guitarrazos, música electrizante entendida desde el punk-rock hasta el garage-rock más añejo…. todo eso y más es lo que Kills Birds proyecta en su trabajo. Y no les mentimos cuando les decimos que esta banda es considerada una de las más geniales de la escena el rock californiana.

Para que nos entiendan, algunos medios han llamado a la vocalista Nina Ljeti “la nueva cantante de rock más electrizante de Los Ángeles”. Y dicen que sus shows en vivo son tan épicos y enérgicos que es imposible perderse uno si se tiene la oportunidad de vivirlo. Vaya, ellos son incluso una de las bandas que Dave Grohl de Foo Fighters ha apoyado bastante, al grado de que los traerá a México como teloneros de sus shows en marzo.

Kills Birds lanzó su disco Married el 12 de noviembre de este 2021 y tan solo un día después, tocaron en el Pa’l Norte en Monterrey. Seguro que regresarán a nuestro país en 2022 para ganarse al público por completo. Un poco de poder acá en su rola “Rabbit”.

070 Shake

La escena del hip-hop tiene en 070 Shake a una de las artistas con más proyección de unos años para acá. No por nada, ha sido invitada a colaborar con artistas de la talla de Pusha-T, Kid Cudi y el mismísimo Kanye West (sí, podrá ser polémico y todo lo que quieran, pero en cuestión de producción musical sabe identificar talento).

Danielle Balbuena (su nombre real), de ascendencia dominicana, es una artista que está brillando en la escena urbana de neoyorquina y lo hace rompiendo un poco el molde del rap, incorporando sonidos más experimentales y producciones líricas más emotivas a su obra.

Ya tuvimos chance de verla en el Corona Capital 2021 y para el 2022, lanzará su segundo álbum que llevará por nombre You Can’t Kill Because I Don’t Exist. POR ACÁ les contamos más de ella y a continuación, les dejamos una de sus rolas más recientes.

Bakers Eddy

A veces lo pasamos de largo, pero Australia siempre ha sido tierra de enormes artistas de todos los estilos y todas las texturas. Y en ese sentido, si ustedes son amantes nostálgicos de la escena del punk-rock noventera que brillaba de la mano de Green Day, entonces pueden apostar a que Bakers Eddy los pondrá en el mejor mood.

La banda lleva un rato mostrando demos y uno que otro EP, pero en el 2022 será el momento en que brillen en grande cuando lancen su disco debut Love Boredom Bicycles, que se lanzará en marzo. AQUÍ les hablamos más detalle sobre ellos y por qué deben tenerlos en sus listas de reproducción.