Si hiciéramos una lista de himnos de la música indie de la década del 2010, sin duda “Breezeblocks” de Alt-J estaría en ese conteo. Incluso podríamos decir que es un ‘clásico moderno’, pues aunque se siente como una canción relativamente nueva, ya tiene sus añitos (se lanzó en 2012, hace más de una década).

Pero con el tiempo, también muchas personas han demostrado curiosidad por su extraña letra. Si bien a primera escucha parece una exclamación pidiéndole a un ser amado que no se vaya, la realidad es que la rola es un poco más trágica y oscura, partiendo de la influencia y la interpretación de un conocido libro infantil. Esta es la historia detrás de “Breezeblocks” de Alt-J.

Alt-J en 2013. Foto: Getty.

La historia detrás de “Breezeblocks” de Alt-J

Primero, el peculiar punto de partida de la canción inspirada en una lata de aerosol

Muchas de las mejores canciones de la historia nacieron de situaciones bastante random y “Breezeblocks” de Alt-J, del genial disco An Awesome Wave, es una de ellas. Nomás para que se den cuenta, la letra de la canción se creó –neta aunque no lo crean– gracias a una lata de aerosol.

Sí, así de raro como se escucha, pero es un dato curioso muy interesante. Según lo que contó el vocalista Joe Newman en una entrevista para el medio holandés 3voor12, un día vio una lata de aerosol que decía “it may contain traces of something that may be flammable” (traducido como puede contener rastros de algo que puede ser inflamable).

Entonces, el compositor nomás modificó esa frase de advertencia y la convirtió en el verso de apertura de la canción que dice “She may contain the urge to run away…”. Sí, se los dijimos; bastante random. Pero le salió y ese fue el punto de partida con el que comenzó a diseñar la letra.

Portada de ‘An Awesome Wave’, disco del que sale “Breezeblocks” de Alt-J. Foto: Infectious Music/BMG.

El libro infantil que inspiró “Breezeblocks” de Alt-J

La temática de “Breezeblocks” de Alt-J es bien sabida: la canción se narra desde la perspectiva de una persona que está viendo cómo su relación amorosa se deteriora y está en el punto de quiebre. El amor termina y el protagonista, intensamente afligido por la situación y quizá un poco trastornado, nos da algunos detalles de lo dura, inestable y abusiva que es la relación.

Y más allá de eso, también contiene un verso que dice “Do you know where the wild things go?“. Esta es una referencia al icónico libro infantil de 1963, Where the Wild Things Are, escrito por Maurice Sendak. Y no es la única referencia que hay del libro.

Imagen ilustrativa de ‘Where The Wild Things Are’. Foto: Editorial Harper (vía Amazon).

¿Recuerdan la parte final de la canción que dice “Please don’t go/ I’ll eat you whole/I love you so” de forma repetida? Según lo que dijo vocalista Joe Newman en una entrevista para el medio Interview Magazine, esas frases originalmente las dicen las criaturas conocidas como Wild Things en el libro antes mencionado:

“La canción trata de que te guste alguien a quien quieres, tanto que deseas lastimarte a ti mismo y también a esa persona… Relacionamos esa idea con el libro ‘Where the Wild Things Are’ que todos crecimos leyendo, donde al final las bestias dicen: ‘Oh, please don’t go! We’ll eat you whole! We love you so!’ [que son los versos finales de la rola de Alt-J]…” Joe Newman para Interview Magazine

Y así, “Breezeblocks” de Alt-J es la visión de este personaje trastornado por su ruptura amorosa que, con la analogía de dicho cuento infantil, enfatiza su obsesión enfermiza con la persona que lo está dejando.

¿De qué trata el libro que inspiró “Breezeblocks” de Alt-J?

Bueno, ahora que sabe de qué va “Breezeblocks” de Alt-J, quizá se pregunten de qué trata el libro Where the Wild Things Are de Maurice Sendak (fallecido en 2012), ese que inspira buena parte de la canción.

Como dijimos, se trata de un cuenta infantil que, a grandes rasgos, nos narra la historia de un niño llamado Max, de gran imaginación y muy impulsivo. Un día, este niño causa tantos problemas en su casa que su madre lo castiga mandándolo a dormir sin cenar.

Pronto, en lo que parece ser uno de sus viajes imaginativos, Max se encuentra en una isla habitada por los Wild Things (las criaturas que les contábamos más arriba en este texto), quienes lo hacen rey del lugar. Pero luego de sentirse abrumado y solitario, el pequeño Max decide que quiere regresar a su casa con su familia.

Maurice Sendak. Foto: Getty.

Es entonces cuando los Wild Things le piden a Max que se quede, diciéndole precisamente “Oh, please don’t go! We’ll eat you whole! We love you so!”, esto en una extraña manera de expresar afecto. Está de más decir que el libro fue controversial en su momento por esa referencia medio ‘canibalística’ y otros detalles, como el hecho de que la mamá de Max no le diera de comer al menor.

Pero bueno, con el tiempo, el libro ganó adeptos, se ha vuelto material de estudio literario y hasta se adaptó a una película en el 2009 dirigida por Spike Jonze. ¿Qué tal, eh? ¿Qué les parece el origen de “Breezeblocks” de Alt-J? Si quieren leer más historias detrás de canciones geniales, por aquí encuentran otros artículos que hemos armado de diferentes bandas y artistas.

Alt-J en la época del ‘An Awesome Wave’. Foto: Getty.