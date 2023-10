Britney Spears revela que tuvo un aborto porque Justin Timberlake no quería ser papá

Lo que necesitas saber: Britney Spears reveló que tuvo un aborto cuando anduvo con Justin Timberlake, pues él no quería ser papá.

Si pensaban que las cosas que reveló Jada Pinkett eran lo más shockeante que iban a escuchar en la semana, se equivocaron. Y es que Britney Spears reveló uno de sus más grandes secretos que guardó durante los últimos 41 años y que involucra a Justin Timberlake.

Resulta que el portal TMZ reveló en exclusiva un pasaje que Britney Spears escribió en ‘The Woman in Me’, su libro de memorias que saldrá el próximo 24 de octubre y donde la cantante habla sobre el aborto que tuvo cuando era novia de Timberlake.

Justin Timberlake y Britney Spears. Foto: Getty Images

Britney Spears pronto publicará su libro de memorias ‘The Woman in Me’

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Quería mucho a Justin. Siempre esperé que algún día formáramos una familia juntos. Esto simplemente ocurrió mucho antes de lo que había anticipado”, escribió la ‘Princesa del pop’ en su libro.

“Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos listos para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, indicó Britney Spears sobre el aborto que es “una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida”.

Portada del libro ‘The Woman in Me’, de Britney Spears. Foto: Britney Spears.

La cantante reveló el aborto que tuvo cuando andaba con Justin Timberlake

El portal también indicó que, según múltiples fuentes con conocimiento directo del libro, Britney pensaba que Justin Timberlake era el amor de su vida cuando estaban juntos y fue a finales de 2000 cuando se enteró de que estaba embarazada.

Es decir, ambos tendrían 19 años cuando recibieron la noticia y en ‘The Woman in Me’, Britney aseguró que la situación la tuvo “en conflicto”, sin embargo, después de algunas “discusiones difíciles y emocionales”, ambos acordaron en realizar el aborto.

Justin Timberlake y Britney Spears tuvieron un aborto cuando eran pareja. Foto: Getty Images

Britney Spears quería ser mamá, pero Justin Timberlake no quería ser padre

La cosa es que la revista PEOPLE también dio una exclusiva e indicó que en una parte del libro, Britney dijo que si la decisión del aborto hubiera dependido 100% de ella, no lo habría hecho. Pero Justin “estaba tan seguro de que no quería ser padre”.

Como recuerdan, Britney Spears y Justin Timberlake anduvieron entre 1999 y 2002. La cosa para la cantante iba tan en serio que incluso pensaba en casarse con Justin, algo que no sucedió ya que él la cortó a través de un mensaje de texto.

La pareja terminó en 2022 luego de tres años de relación. Foto: Getty Images

Britney y Justin antuvieron de 1999 a 2002

Al menos eso dijo en 2022 Chris Applebaum, quien fue el director del video musical de la rola “Overprotected Darkchild Remix” de Britney Spears, y quien reveló que en el segundo día de filmación ella recibió un mensaje de texto donde Justin Timberlake terminaba con ella.

“En algún momento durante el segundo turno, Brit desapareció y fui a su remolque a buscarla… solo para descubrir que su BF Justin acababa de romper con ella a través de un mensaje de texto”, indicó Applebum en el pie de una foto donde se le ve con Britney.

Un director de video indicó que Justin Timberlake terminó con Britney Spears por mensaje. Foto: Instagram

“Nos sentamos en el piso de su camper por un minuto, lo hablamos y luego nos reunimos. Le dije que debería salir y demostrarle a Justin que cometió el mayor error de su vida”. contó el director que recomendó a la gente no terminar sus relaciones por mensaje de texto.

Britney Spears y Justin Timberlake se separaron en 2002. Dos años después la cantante tuvo una relación con Kevin Federline (quien fue su segundo esposo) y en 2005 se convirtió en mamá de Sean Preston, de ahora 18 años, y Jayden James, de 17 años de edad.

Britney se convirtió en mamá en el año 2005. Foto: Getty Images

El libro de memorias de Britney Spears llegará este mes de octubre

Como seguramente se imaginan, ‘The Woman In Me’ de Britney Spears revelará muchas de las cosas que la ‘Princesa del pop’ ha tenido que enfrentar en su trayectoria musical y personal, incluida la tutela en la que estuvo y la cual terminó en 2021 después de una batalla legal con su padre.

Sin duda, este libro va a dar bastante de qué hablar en los próximos meses, pues aún no se estrena y Justin Timberlake ya se vio involucrado sin dar ninguna declaración al respecto. ¡Ya queremos leerlo completo!

