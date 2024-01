Britney Spears se disculpa con Justin Timberlake por su libro 'The Woman In Me'

Lo que necesitas saber: Tras la tormenta de arena que ha recibido el cantante, Britney Spears se disculpó con Justin Timberlake por su libro 'The Woman In Me' y los problemas que le trajo.

Luego de toda la tormenta de arena que le ha caído a Justin Timberlake en los últimos meses, parece que Britney Spears ha salido al rescate de su ex. Y es que a través de una publicación, la cantante se disculpó con todos a los que les hizo algún daño con la publicación de su libro.

Como bien saben, en octubre del año pasado la ‘Princesa del Pop’ publicó un libro autobiográfico donde contó más detalles de su infancia, la relación con su papá y su hermana, así como otros sucesos que le cambiaron vida. Uno de ellos que involucró a Timberlake.

Portada del libro ‘The Woman in Me’, de Britney Spears. Foto: Britney Spears.

A finales de 2023 Britney Spears publicó su libro ‘The Woman In Me’

En ‘The Woman in Me’, Britney Spears confesó que tuvo un aborto a los 19 años y cuando era novia del llamado ‘Príncipe del pop’, quien no quería ser papá tan joven. A pesar de que Britney quería tener una familia con el cantante, a Justin Timberlake no le hacía ilusión la noticia.

“Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos listos para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, indicó Britney Spears sobre el aborto que en sus palabras fue “una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida”.

Britney Spears tuvo un aborto cuando era pareja de Justin. Foto: Getty Images

Donde la cantante dio a conocer que tuvo un aborto cuando anduvo con Justin Timberlake

La revelación, sin duda, impactó a los fans de Britney que empatizaron aún más con ella. Pero también, salieron en su defensa y se fueron contra Justin Timberlake, quién según fuentes cercanas estaba que no lo calentaba el sol luego de la publicación del libro.

Si bien en su momento se dijo que el libro ‘The Woman In Me’ arruinó el aniversario de bodas de Justin, el compositor estadounidense no se imaginó (o igual y sí) que la polémica afectaría el lanzamiento y promoción de su sexto disco ‘Everything I Thought It Was’.

Justin Timberlake lanzará su sexto disco de estudio este 2024. Foto: Getty Images

Últimamente los fans de Britney se le han ido encima a Justin Timberlake

Para prueba tenemos lo ocurrido con el reciente sencillo de Justin T., titulado “Selfish”. La prensa (como el portal Consequence of Sound) no sólo la criticó fuertemente, sino que los fans de Britney decidieron stremear una canción con el mismo título que Britney Spears lanzó en su disco ‘Femme Fatale’ (2011).

La canción de Spears llegó a los primeros lugares en los charts de varias plataformas, a diferencia de la de Justin Timberlake que quedó en lugares más abajo. Algo de lo que seguramente la ‘Princesa del pop’ se dio cuenta, pues en su cuenta de Instagram salió a chulear la canción de su ex.

Foto: Getty Images

Y Britney se disculpó con Justin y algunos afectados por su libro

Al compartir un video de Saturday Night Live, donde Timberlake se presentó recientemente, Britney Spears se disculpó por algunas de las cosas que escribió en su libro. “Si ofendí a alguna de las personas que realmente me importan, lo siento profundamente”, indicó la cantante.

“También quería decir que estoy enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake, “Selfish”. Es tan buena y ¿cómo es que cada vez que veo a Justin y Jimmy juntos me río tanto?”, agregó la cantante con su posteo que fue bastante confuso para los fans.

Britney publicó un mensaje donde se disculpó con Justin Timberlake. Foto: Instagram

En redes sociales varios de los fans de Britney aseguraron que la cantante no debería disculparse por nada, ya que al final fue su historia de vida la que relató y no tiene que rendirle cuentas a nadie ni mucho menos darle importancia a si las acciones dejan mal parado a alguien.

Es más, algunos incluso creyeron que a Spears le pagaron algo para que dijera una cosa buena del nuevo sencillo de Justin Timberlake. ¿Será que quiere apaciguar las aguas para cuando se lance el disco de su ex?

Foto: Getty Images

