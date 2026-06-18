Lo que necesitas saber: Iron Maiden está en su tour de 50 aniversario, el cual llegará a México en octubre próximo.

Con 67 años, Bruce Dickinson de Iron Maiden presume que todavía “tiene con qué” sobre el escenario… a diferencia de varios de sus contemporáneos, quienes ya nomás son el puro recuerdo.

Foto: @undercoverfanny

En conversación para Kerrang!, Dickinson lanzó una dura crítica contra aquellos que se atreven a seguir dando conciertos sabiendo que tienen la voz desgastada: “ya no son leyendas”.

Lo dicho por el líder de Iron Maiden fue a partir de mencionar la salida del baterista Nicko McBrain. El ahora exbaterista de La Dama de Hierro anunció su retiro en 2024, señalando que “ya no podía darlo todo” en el escenario.

Dickinson recuerda que, cuando McBrain anunció su salida de Iron Maiden, un periodista lo increpó: “no puedes hacer eso, tienes que seguir adelante”… para Bruce la cosa no es así.

Fotografía Iron Maiden

El líder de Iron Maiden le señaló al periodista que reprochó a McBrain que hay un montón de cantantes con voces destrozadas… y todo el mundo lo nota.

A la critica colocada por Dickinson, el reportero aseguró que no importaba, “son leyendas”, dijo. “No son leyendas, son personas que ya no pueden cantar. Cuando cantaban, eran leyendas. Cuando ya no pueden cantar, ya no son leyendas”, refutó el líder de Maiden.

Como McBrain, Bruce Dickinson aseguró que, si él considerara que ya no puede subirse a un escenario, ya no lo haría. “No sé cómo la gente se sube a un escenario cuando ya no puede. Obviamente, es su vida, pero no es mi manera de ser”.

Foto: @undercoverfanny

Iron Maiden pronto llegará a México para celebrar su 50 aniversario

Iron Maiden está realizando el tour “Run For Your Lives”, con el cual celebra los 50 años de la banda… y donde, a diferencia de giras anteriores, está echando setlists llenos de puros hitazos. “Si eres fan de Maiden, va a ser algo realmente especial”, advierte Dickinson.

Será el próximo 2 de octubre cuando Iron Maiden llegue a México, al estadio GNP Seguros. Una noche en la que interpretarán únicamente canciones de sus primeros discos… máximo, hasta el Fear of the Dark… además, con Anthrax como invitado. Uffff.