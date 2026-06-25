Lo que necesitas saber: BTS expande su alcance cultural, ahora entrando al mundo de los videojuegos.

El ARMY se nos pondrá gamer con lo que BTS trae entre manos: por primera vez incursionará en el mundo de los videojuegos.

¿Cómo, cuándo y dónde ver ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ en cines de México? / Foto: IG @bts.bighitofficial

Videojuego de BTS saldrá a finales de año

De acuerdo con los reportes, la banda K-pop confirmó que realizará una colaboración con la consola de “juego activo” Nex Playground. Se espera que el lanzamiento del juego sea a finales de este año… justo para que las fans sepan qué pedirle a Santa Claus.

La consola Nex Playground fue estrenada apenas en 2023, mientras que llegó a Reino Unido y algunos países de Europa a principios de junio de este 2025… a un precio de 355 dólares , algo así como 6,200 pesitos mexicanos.

BTS en el poster de su actual gira, en apoyo de su nuevo disco, Arirang. Foto: Facebook de BTS.

BTS llegará para incrementar el número de títulos que tiene la consola. Apenas 60, a los cuales se puede acceder con el pago de 118 dólares… nada mal, para como ya están de caros los videojuegos.

¿De qué tratará el juego de BTS para Nex Playground?

La banda que prendió al público mexicano como ninguna otra será parte de Starri, un videojuego de ritmo… al puro pelo, dadas las características de las consolas Nex Playground, la cual, al igual que la consola Wii o el Xbox Kinect, se basa en controles de movimiento.

Foto: @bts_bighit

“Nex Playground combina juegos con actividad física y aprendizaje, en una experiencia accesible para todas las edades”, explican los creadores de Nex Playground. “Es el primer sistema de este tipo diseñado para que toda la familia se mantenga activa y juegue junta durante todo el año”.

La edición de Starri se ofrece como una nueva forma de interactuar con BTS… maravillosa jugada que, seguramente, representará la venta de millones de consolas Nex. “Nuestra alianza con HYBE crea una experiencia única que celebra la energía, la creatividad y el impacto cultural de BTS”.