Lo que necesitas saber: Bugs Bunny at the Symphony se realizará en el Coloso de Reforma el próximo fin de semana. Y sí: te queremos regalar boletos para que te lances con toda la familia.

¿Ya tienen plan para el próximo fin de semana? ¿No? Bueno, si son fans de los Looney Tunes, entonces no se pueden perder Bugs Bunny at the Symphony en el Auditorio Nacional.

Lo mejor del asunto: les queremos regalar boletos para que se lancen a este concierto sinfónico imperdible donde no solo toda la familia disfrutará de la música, sino que también recordarán algunos de los mejores momentos de los icónicos personajes de Warner Bros.

Bugs Bunny at the Symphony se presentó hace poco en Guadalajara. Foto: cortesía.

‘Bugs Bunny at the Symphony’

La importancia de Bugs Bunny y los Looney Tunes en el mundo del entretenimiento es innegable. Y aunque los años pasen, seguirán vigentes gracias a que las nuevas generaciones los están descubriendo gracias a nuevas entregas, memes y toda la onda… Si no lo creen, ahí tienen el ejemplo del famoso ‘pantalón para tiendas’, jeje.

Imagen ilustrativa. Foto: Warner Bros.

Pero no solo eso mantiene a estos dibujos animados en la memoria de la gente, sino también otros proyectos Bugs Bunny at the Symphony que llevan ya un buen rato girando por algunos de los escenarios más importantes del mundo.

Dirigido y creado por George Daugherty junto a David Ka Lik Wong, este espectáculo comenzó sus andadas en la década de los 90. Desde entonces, ha tenido adaptaciones para Broadway, además de que se ha presentado para la Familia Real Británica, y ha llegado a lugares emblemáticos como el Rose Bowl de Hollywood, la Ópera de Sydney y más.

Y bueno, ahora tocar ver este show en la Ciudad de México, esto en uno de los recintos más importantes de nuestro país: el Auditorio Nacional. ¿Se quieren lanzar con toda la familia? Entonces atento a nuestra dinámica más abajito.

Llévate boletos de ‘Bugs Bunny at the Symphony’ en el Auditorio Nacional

¿Qué creen? No les regalaremos uno, ni dos, ni tres… Le daremos cuatro boletos para que se lancen a disfrutar de Bugs Bunny at the Symphony en el Auditorio Nacional. Lo único que tienen que hacer es responder esta dinámica bien facilita.

1. Sigue las redes de Sopitas (Facebook, Twitter e Instagram) y Sopitas FM (Facebook, Twitter e Instagram).

2. Suscríbete al newsletter. Aquí te puedes suscribir si no lo has hecho.

3. Contesta este par de preguntas bien sencillas:

¿Quién fue el integrante de Guns N’ Roses que apareció como invitado en un episodio de New Looney Tunes para salvar al planeta junto a Bugs Bunny?

Cuéntanos quién es tu personaje favorito de los Looney Tunes y por qué.

4. Entra a este enlace y llena el formulario con lo que se te pide: nombre completo, correo electrónico, teléfono y las respuestas de las preguntas del tercer paso.

¡Listo! Ya estás participando para llevarte tus cuatro boletos para Bugs Bunny at the Symphony en el Auditorio Nacional. Hey, hey… Queremos echarte una mano. Si quieres la respuesta sobre la pregunta de Guns N’ Roses, aquí la encuentras.

Promocional del show. Foto: cortesía.

Importante

– Esta dinámica es solo para mayores de edad.

– Debes seguir las redes sociales de Sopitas y Sopitas FM, además de suscribirte al newsletter como se indica en la dinámica.

– Esta dinámica comienza el miércoles 1 de noviembre a las 7:00 y termina el viernes 3 del mismo mes por la tarde.

– Pondremos el nombre de los ganadores al final de esta nota y los notificaremos por correo con las instrucciones para recoger su boletos. No se hace envío de boletos.

– El premio de la dinámica solo contempla la entrega de boletos; el traslado al Auditorio Nacional corre por cuenta del ganador.

– Nos reservamos el derecho de descartar a ciertos participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.

