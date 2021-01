El cariño que Run The Jewels siente por México no es nada nuevo. Tan solo hace unos meses, el dúo colaboró con el colectivo Mercadorama para llevar a cabo una exposición llamada Art The Jewels, donde varios artistas nacionales recrearon a El-P y Killer Mike a través de su propia perspectiva.

Pues bien, ahora el par se pone mexa con una nueva entrega, esta vez musical de la mano de nada más y nada menos que Camilo Lara (Instituto Mexicano del Sonido), quien remixeó la rola “Ooh La La” con varios elementos de la música tradicional mexicana y unos versos de Santa Fe Klan.

Run The Jewels y “Ooh La La”

El 2020 fue un buen año para Run The Jewels. A pesar de las complicaciones que la industria musical tuvo que aguantar por la pandemia -retraso de lanzamientos, cancelación de giras, festivales y más-, los raperos se sobrepusieron a todo y entregaron a mediados del año RTJ4, su cuarto álbum de estudio.

Sin duda, el material fue todo un éxito ya que comenzó a postularse como uno de los mejores materiales del género en el año y apareció en diversos listados como una de las producciones más rifadas del año que recién terminó. Y es que debemos decirlo: rolitas como “Walking in th Snow”, “Just”, “Pulling The Pin” y “Ooh La La” levantaron la expectativa a tope… y no defraudaron.

Precisamente, esta última canción mencionada, originalmente grabada con a Greg Nice de Nice & Smooth y el legendarios DJ Premier, acaba de recibir una nueva versión ‘a la mexicana’ que de ninguna manera te puedes perder.

El IMS y Santa Fe Klan se rifan el remix

Si se trata de hacer increíbles remixes a artistas de la talla de Run The Jewels, Camilo Lara y el IMS se pintan solos. El productor sabe cómo es esto de ponerle un toque nacional a la obra de otros artistas y en esta ocasión no es la excepción.

El buen Camilo hizo lo suyo y le puso texturas de mariachi, cumbia y mucho flow mexicano a la rola de El-P y Killer Mike. Para ello, reclutó a Ángel Quezada . a.k.a Santa Fe Klan, quien con tan solo 21 años está rompiendo el panorama del rap nacional hoy en día.

“Hacer a la pista de baile global un espacio unido, inclusivo y atronador donde todos sean bienvenidos es la misión que me conecta con Run The Jewels. Invitar a Santa Fe Klan a esta aventura fue crucial: en su voz se mezclan Guanajuato, Brooklyn, Ciudad de México y Atlanta“, dice Lara en un comunicado de prensa.

“Al principio el ritmo me inspiró sin siquiera entender las letras, en la música, no hay razas y el respecto es la clave. Tan pronto como Camilo me enseñó el remix, empecé a escribir y grabar sobre la pista y estoy sumamente agradecido con esas personas que unen diferentes lenguajes y culturas”, dijo Quezada.

No te entretenemos más. A continuación, puedes escuchar “Ooh La La” con el picante y extravagante remix del IMS y Santa Fe Klan.