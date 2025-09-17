Lo que necesitas saber: Desde el mariachi hasta el son jarocho, estas canciones fusionan estilos tradicionales mexicanos con rock u otros géneros.

No se dice mucho, pero la escena musical mexicana, desde hace mucho tiempo, ha visto a muchas bandas y artistas crear muchas fusiones y canciones geniales entre rock, electrónica u cualquier tipo de estilo, con música tradicional mexicana.

10 canciones que fusionan diversos estilos con música tradicional mexicana

Dígase mariachi, norteño, son jarocho… estos estilos folclóricos y regionales han aportado mucha identidad en ese sentido. Y ahora, vale la pena hacer un recapitulación de algunas de esas canciones que fusionan rock u otros estilos con música mexicana.

“María” de Café Tacvba

Podríamos hacer una lista infinita de canciones de Café Tacvba que fusionan rock con música tradicional mexicana. Y es que la banda realmente ha sido pionera en ese tipo de fusión, sobre todo cuando se trata de darle vida canciones con rollo de bolero.

En ese sentido, “María” debe ser una de las más emblemáticas de la banda. Y además, se siente la mexicanidad en las diversas interpretaciones que se leen por ahí: si el nombre de la canción es una alusión a María Felix, que si está inspirada en la leyenda de La Llorona…

Como sea, este temazo desprende absoluta identidad mexicana.

“Tijuana Sound Machine” de Nortec Collective

Este listado de canciones que fusionan estilos diversos com música tradicional mexicana, no podría estar completa sin hacer mención de Nortec Collective, leyendas y pioneros de la electrónica en México.

Y por supuesto, ese disco conocido como Tijuana Sound Machine es muy importante porque fue de los que ayudó a difuminar la gruesa línea entre el norteño y la banda, con el techno.

La neta es que no se le da el valor merecido a una obra que brilla por su imaginación y experimentación.

“Los días” de Silvana Estrada

Silvana Estrada es quizá la artista de la nueva camada que más imprime la identidad mexicana en su música. Toca la jarana, tiene un arraigo muy fuerte en su herencia veracruzana y la impulsa con orgullo en sus composiciones.

La prueba está en “Los días”, una canción con una fuerte influencia del son jarocho y con toques rítmicos de jazz (otro estilo que ha inspirado su obra). Una gran canción mexicana para pensar en esos días que añoramos siempre.

“Me voy” de Julieta Venegas

Julieta Venegas y su acordeón nos han dado algunas de las canciones más emblemáticas del pop alternativo mexicano, sobre todo en los 2000.

Y ahí destaca “Me voy”, que es una combinación única de balada romántica, ranchera y pop rock. Un clásico de una de las grandes compositoras si hablamos de canciones que fusionan rock o pop con música tradicional mexicana.

“Juanita” de Angélica García

Angélica García nació en Estados Unidos, pero siente un cariño fuerte por sus raíces mexicanas. En 2024 lanzó un gran disco donde imprime esas influencias y eso se nota en esta canción increíble llamada “Juanita”.

Se trata de una cumbia con rock psicodélico que está bastante sabrosona. No por nada esta rolota se ha colado en el videojuego FC25 (antes FIFA, pa los pamboleros gamers).

“La célula que explota” de Caifanes

El máximo hit de Caifanes (y eterna rola de bar de cubetazo para la posteridad) proyecta toda la identidad de lo que es el rock mexicano, porque maneja la melancolía de un bolero con un cierre épico de trompeta (cortesía del gran Randy Brecker) al estilo mariachi, todo a través del estilo darky del grupo.

Además, la canción ayudó a cambiar la percepción que el público tenía de Caifanes tras su primer disco; pasaron de ser una banda señalada por su enorme influencia británica (especialmente por las comparaciones con The Cure), a ser la punta de lanza en la fusión de rock con el folclor mexicano.

“¿A dónde van los muertos?” de Kinky

Dentro de la música alternativa de México, Kinky siempre tendrá un lugar especial por si espectacular fusión de funk, electrónica, rock y música tropical/norteña.

Mucho de ello viene de su uso del acordeón, un instrumento de duro arraigo en Monterrey (su ciudad natal) gracias a la cumbia y la música norteña, además de la fuerte influencia del propio Celso Piña.

Y en ese sentido, “¿A dónde van los muertos?” entra a esta lista debido a su increíble fusión de dance-rock con sutiles pero enriquecedoras secciones de acordeón.

“Noreste caliente” de A Band Of Bitches

Los regios tienen un gran repertorio de artistas fusión. Y quizá con A Band Of Bitches, Jonaz de Plastilina Mosh encontró su momento para acercarse más a la música tradicional de Monterrey.

Por eso es que “Noreste caliente” es una canción muy singular. Es divertida, fiestera y aunque pudiera clasificarse dentro del rock, lo cierto es que todo su ADN está basado en la música norteña.

“00:00” de Siddhartha

Siddhartha siempre se movió entre el rock alternativo y el indie-pop de corte psicodélico. Pero también es un artista que se reinventa constantemente en cuanto a estilos.

Y ahí, “00:00” se levanta como una de sus canciones más innovadoras porque se desenvuelve como una serenata mariachesca con un enorme trabajo de producción de alto nivel.

“México” del IMS

Podríamos hacer una sola lista de canciones fusión con música mexicana basada en puras rolas del IMS. Y es que está claro que Camilo Lara es uno de los productores que más se ha preocupado por enaltecer la cultura musical mexicana, tanto de antaño como actual.

Para esta lista, escogimos “México” no solo por el título de la canción, sino porque incorpora muchos matices musicales: un beat de electro-rock (que te podrías encontrar en el Demon Days de Gorillaz), un letra rapeada y un arreglo de trompeta mariachi muy cruda y desganada que evoca la crisis política en el país de la que se habla en ese mismo disco.