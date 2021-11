5 canciones inspiradas en tiroteos (y que probablemente no lo sabías)

Los tiroteos cada vez se presentan con más frecuencia de la que nos gustaría en distintos lugares del mundo, sin embargo, no es una mentira decir que Estados Unidos es uno de los países que constantemente protagoniza las noticias relacionadas masacres que se realizan con armas de fuego.

De acuerdo con datos del Gun Violence Archive (GVA), proyecto sin fines de lucro que registra la violencia relacionada con armas de fuego en EU, de enero a octubre de este año se registraron 583 tiroteos masivos. Lo peor es que la cifra va en aumento en un país donde las personas pueden comprar armas como si fueran a comprar leche al super.

5 canciones inspiradas en tiroteos

Los tiroteos en sí son lamentables, sin embargo, también son una problemática de la que muchos hablan con la intención de hacer consciencia y se regule la portación de armas de fuego en Estados Unidos. Algunos de ellos lo hacen a través de la música y en esta ocasión enlistamos 5 canciones inspiradas en el tema.

1.- “Looking For America” – Lana Del Rey

En agosto de 2019 y a través de su cuenta de Instagram, Lana del Rey lanzó una canción titulada “Looking For America”, la cual no pertenece a ninguno de sus discos de estudio y que compuso con ayuda del productor Jack Antonoff.

De acuerdo con la cantante esta canción la hizo con la finalidad de hablar sobre los tiroteos masivos que habían ocurrido en Texas y Ohio en ese entonces: “Sé que no soy política y no estoy tratando de disculparme por tener una opinión, pero a la luz de todos los tiroteos masivos consecutivos en los últimos días … solo quería publicar este video”.

En la rola, Lana habla sobre buscar su propia versión de Estados Unidos, una “sin armas, la bandera puede volar libre. No hay bombas en el cielo, solo fuegos artificiales y tú y yo”, menciona la artista en la pieza que posteó en la red social.

2.- Class Dismissed – Exodus

Esta canción lanzada en mayo de 2010 habla del odio que una persona experimenta al momento de cometer un tiroteo en su escuela y sí, la historia no es mera ficción. Esta pista perteneciente al álbum Exhibit B: The Human Condition, está inspirada en la masacre de Virginia Tech ocurrida en el estado de Virginia durante el 2007.

Dicho tiroteo escolar perpetrado por Seung-Hui Cho, un estudiante de último año que en nueve minutos asesinó a 30 personas. Este suceso es considerado como uno de los sucesos escolares más mortales que se han presentado en Estados Unidos, sobre todo porque fue únicamente una persona quien lo cometió.

3.- “Darkness” – Eminem

En enero de 2020 Eminem sorprendió a todos con el lanzamiento de su onceavo disco de estudio titulado ‘Music to be Murdered By’. Esto no fue sólo porque el rapero publicó el disco sin dar pistas o avisos previos, sino porque en el álbum incluyó “Darkness”, rola que habla sobre el tiroteo ocurrido en Las Vegas hace cuatro años.

Fue en octubre de 2017 cuando un hombre llamado Stephen Paddock disparó contra miles de asistentes en un festival de música country realizado en el hotel-casino Mandalay Bay. Este suceso dejó un saldo de 58 muertes, más de 500 personas heridas y se convirtió en uno de los tiroteos masivos más impactantes para el país vecino.

4.- Youth of the Nation- P.O.D.

“Youth of the Nation” de la banda P.O.D. fue una canción que en el 2001 causó gran conmoción en Estados Unidos. Más allá de que la rola relatara varios de los grandes problemas a los que se enfrentaba la juventud de EU en ese entonces, tales como el bullying, la ira y la depresión, este sencillo del álbum ‘Satellite’ (2001) también habló de los tiroteos.

En uno de los versos de la canción nos encontramos con la historia de un niño que es asesinado por un compañero de la escuela. En la letra el pequeño se lamenta por no poder despedirse de sus seres queridos antes de morir y también, se pregunta lo que llevó al otro niño a tomar una decisión tan radical.

La canción está inspirada en el tiroteo de Santana High School, ocurrido el 5 de marzo de 2001 en California y en donde Charles Andrew Williams, de 15 años, disparó un revólver calibre 22 con el que consiguió matar a dos estudiantes y herir a otros 13.

5.- Pumped Up Kicks- Foster The People

Quizá la canción que primero se nos viene a la mente cuando hablamos de tiroteos, sobre todo los que ocurren en las escuelas. Hace 10 años este track se convirtió en el sencillo más popular de ‘Torches’ (2011), el disco debut de Foster The People, y la razón fue más allá del pegajoso ritmo de la rola.

Si bien la rola relataba la historia ficticia de un joven con problemas psicológicos que piensa en realizar un tiroteo en su escuela, el tema se vio envuelta en una polémica un año después, cuando ocurrió un tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook, que dejó un saldo de 26 personas muertas; 20 de las víctimas eran niños.

Debido a su contenido y al miedo de que alguien se inspirara, la canción de Foster y compañía fue censurada en algunas estaciones de radio y sitios en general. Una decisión que Foster The People apoyó, pues al final el impacto de la canción fue mejor de lo que imaginaron ya que abrió el debate sobre el uso y portación de armas.

“Siento que es algo de lo que se tiene que hablar y que no va a cambiar hasta que la gente hable de ello y deje de ignorarlo. Porque incluso desde ese tiempo, desde que escribí esa canción, han ocurrido muchísimos tiroteos y ninguna ley ha cambiado, nada ha cambiado”, nos dijo Mark Foster en una entrevista que le hicimos en 2018.

“Uno pensaría que un gobierno que se preocupa por su gente cambiaría las leyes y trataría de protegerlos, pero todo sigue igual. Hay mucho dinero en la industria de las armas, hay mucho dinero que va a la política, hay mucha corrupción“, agregó.