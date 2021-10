Corona Capital regresa y lo hace de la mejor manera: con puro talento de primer nivel para deleitarnos. Y es que luego de prácticamente un año sin conciertos ni festivales, el público desde luego trae la emoción contenida de ponerse de nuevo frente a un escenario para ver a sus artistas favoritos hacer lo suyo.

Más de 50 artistas y grupos se unen a la celebración de la edición 2021 del festival, en lo que promete ser un fin de semana magistral para disfrutar de la música en vivo. Y bueno, en ese sentido, seguro ustedes ya tienen trazado el plan para ver a sus actos preferidos detonar la tarima, ¿no? Es momento de ir echándole un ojo nuevamente al line-up. Por eso, aquí les platicamos de 12 actos imperdibles para ver en el Corona Capital 2021.

Dayglow

De unos años para acá, la escena independiente ha visto crecer a un puñado importante de artistas que sin el apoyo de enormes disqueras o equipos de producción, están haciendo cosas importantes. Ahí, en medio de toda esa escena, se encuentra el buen Sloan Struble, a quien varios conocerán mejor bajo el seudónimo de Dayglow.

Con apenas 22 años de edad, este talentoso artista llegará al Corona Capital ya con dos discos de estudio (el más reciente lanzado en este preciso año) y con un importante recorrido como una de las caras más sobresalientes de la escena indie-pop mundial. Si uno se da una vuelta en YouTube para ver sus presentaciones en vivo, se dará cuenta de la buena cantidad de público que convoca y del talento y carisma que derrocha sobre el escenario.

¿Por qué no te lo puedes perder? Aunque es joven, podemos decir sin problema que ya no es una promesa de la música, sino toda una realidad. Está llamado a ser uno de los artistas que encabecen los festivales de cara al futuro. Además, hay que ser honestos: canciones como “Can I Call You Tonight?” -que se viralizó en redes sociales como TikTok- tienen toda la pinta para considerarlas himnos. Chequen POR ACÁ nuestra reciente entrevista con Dayglow.

Parquet Courts

Si algo podemos asegurar con Parquet Courts sobre el escenario, es que habrá fiesta de la buena. Y esto no lo decimos solo por mera nostalgia o algo por el estilo; los de nueva York vienen con la energía a tope pues están de regreso en escena con un nuevo material discográfico en este 2021.

La banda rompe una ausencia de tres años con el disco Sympathy for Life (21 de octubre su fecha de salida), que se siente fresco y lleno de ese indie-rock de influencia garagera de la vieja escuela neoyorquina. Sus recientes sencillos son la prueba de que lo vamos a pasar en grande con ellos cuando los veamos en el CC2021.

Y bueno, desde luego no podemos olvidarnos de que van a volar algunas cabezas cuando resuenen algunos tracks de su repertorio más clásico. Ya extrañábamos a los Parquet Courts.

Royal Blood

No lo podemos negar ni tantito: uno de los momentos más emocionantes del Corona Capital 2021 va a ser, sin duda, la presentación de Royal Blood. En este punto ya deben saber la razón, pero en caso de que no, se los apuntamos: esta será la primera vez que el enérgico dúo de rock se muestre ante el público mexicano.

A partir de ello, ya podemos asegurar que este será un instante único en la vida de cada fan y uno de los recuerdos imborrables que se guardarán en el baúl de la historia del festival. Pero más allá de esas motivaciones un tanto cursis -super válidas, desde luego-, lo valioso de que Mike Kerr y Ben Thatcher vengan por fin a México también brilla desde otro punto.

En medio de una escena musical donde a veces corre el supuesto de que el rock de riffs poderosos ya no es tan relevante como solía serlo, ellos son la prueba de que dicha idea es errónea. Vaya sensaciones las que pueden provocar solamente dos sujetos con esa convicción y empuje musical. AQUÍ puedes ver la entrevista que tuvimos con ellos recientemente.

Faye Webster

Que no los engañe la edad… Faye Webster tiene tan solo 24 años, pero ella forma parte de esa camada de artistas que comenzaron su aventura musical desde muy temprano. Como creativa, es válido decirlo, es una de las compositoras más versátiles que podemos encontrar en la actualidad ya que no cualquiera logra combinar a la perfección estilos tan diametralmente opuestos como el folk rock y el country, con otras vertientes como el R&B.

Y aunque no lo crean, cuatro álbumes -sí, cuatro álbumes con 24 años de edad- respaldan lo que les decimos, siendo el más reciente el I Know I’m Funny Haha de este año. Ella le pondrá ese sazón chill y fascinantemente tranquilo al Corona Capital 2021. Si quieren conocer un poco más de su increíble trayectoria, POR AQUÍ les contamos sobre Faye Webster y a continuación les dejamos una rolita bien cool para que se vayan adentrando en su música (en caso de que aún no lo hayan hecho).

Boy Pablo

Cada época se ha caracterizado por ver a algún estilo musical emerger. En ese sentido, en estos años nos ha tocado el boom de esa escena musical derivada del indie-rock conocida como ‘bedroom pop’, que tiene en Boy Pablo a uno de sus artistas más populares de la actualidad y uno de sus pilares más icónicos de la llamada Gen Z.

Imagínense llegar con tan solo 2o años a Coachella…. ¡Una locura! Eso se lo ha ganado a pulso el joven compositor noruego de origen chileno, que por fin llegará a México para enseñarnos todo el poder de su disco Wachito rico en el Corona Capital 2021. Ojalá que esta sea una de las tantas visitas que haga a nuestro país a lo largo de su carrera.

Tame Impala

Es válido mencionarlo: un buen sector del público irá al Corona Capital 2021 con el firme propósito de ver esencialmente a los headliners porque son el atractivo mayor del evento. Pero pasa algo especial con Tame Impala desde muchos ángulos, comenzando con el hecho de que luego de mucha especulación y cancelaciones (cosas de la pandemia, ya saben), el proyecto de Kevin Parker por fin llegará a México para promocionar su último disco The Slow Rush de 2020.

Pero eso no es lo único que hace de esta una presentación imperdible del CC2021… el combo australiano (al menos en lo que respecta cuando se trata de shows en vivo) regresa a la CDMX luego de la última vez que lo hicieron, por allá en 2016 como parte de la gira de Currents.

Y sí, lo sabemos: Parker estuvo en el CC2016 con Mark Ronson, además de que Tame Impala encabezó el Corona Capital Guadalajara 2019… pero bueno, ya nos tocaba a los chilangos disfrutar de uno de los proyectos musicales más importantes de la escena alternativa de los últimos años. ¿Qué rola se mueren por escuchar?

Ela Minus

Aunque no lo crean, habrá representación latina en el Corona Capital 2021 y todo gracias a Ela Minus. De Colombia para el mundo, la productora hará presencia en el festival para traernos esos beats techno de textura densa y frenética que nos pondrán a bailar sin parar.

De una vez se los vamos advirtiendo: aquí no habrá un segundo para descansar. La música de la sudamericana obliga a mover el cuerpo sí o sí. Ahí nada más para que se den un quemón de lo que se viene con Ela, chequen el poder de su rola “Megapunk”. ¿Sí o no la mesa está servida para pasarlo genial con la colombiana? AQUÍ les contamos más sobre su trayectoria y otros detalles cool.

SG Lewis

El nombre de SG Lewis es relativamente nuevo en el panorama musical, pero eso no quiere decir que sea desconocido. Al igual que otros artistas de lo que hemos hablado antes, él ya lleva un rato de haber salido de la escena emergente con una buena cantidad de extended plays excepcionales y en este 2021, luego de mucho trabajo, por fin liberó su álbum debut Times con invitadazos de lujo como Rhye, Chanel Tres y el legendario Nile Rodgers.

Ya lo hemos tenido en CDMX en años anteriores, aunque en venues relativamente pequeños en comparación con lo que significa un Corona Capital. Así que aquí cabe resaltar dos cosas: hay un crecimiento artístico evidente y sin duda, estamos frente a uno de los proyectos musicales más interesantes del año.

No duden ni tantito que lo veremos de regreso en el futuro para más festivales. Pero hasta entonces, disfrutémoslo en el CC2021.

The Whitest Boy Alive

El hecho de que este sea el regreso del Corona Capital luego de un año sin festival, es un detalle que nos llena de nostalgia. Y si a eso le agregamos el show de The Whitest Boy Alive, la cosa se pone todavía más sentimental. Y es que Erlend Øye, sin dudarlo un poco, es uno de los músicos extranjeros más queridos por la fanaticada mexa.

Desde este preciso momento, podemos decir que esta será una de las presentaciones que elevarán más la emoción además de que será una de las más emotivas (con todo el pasado enterrado por la famosa anécdota de los lentes del vocalista que les contamos ACÁ). Como sea, es muy grato tener a la banda de regreso después de su separación, de la pandemia y todo el rollo que ha complicado su vuelta. A disfrutar nomás.

Turnstile

En la actualidad, el punk-rock y sus variantes están viendo a una importante camada de bandas revivir al género y llevarlo a otros horizontes. Algunos grupos como Fontaines D.C. le agregan un toque lírico lleno de literatura, otros como IDLES le agregan algunas vertientes del art-rock más innovador… y luego están Turnstile, que han propiciado una evolución jamás pensada para el hardcore punk.

La banda lanzó en este 2021 el disco Glow On, demostrando que el género, contrario a lo que el sector más puritanos de los fans piense, puede converger de manera genial con otros estilos como el rock alternativo, el shoegaze y hasta algunos ritmos más urbanos. Mucho de ello tiene que ver con el tremendo trabajo de producción que hicieron Mike Elizondo (uno de los productores de hip-hop más renombrados de la historia, conocido por tener de mentor a Dr. Dre y por su trabajo con Eminem), además del británico Blood Orange.

Si no han escuchado a Turnstile y quieren hacer el descubrimiento más genial del CC2021, no se los pierdan en el festival. Acá les dejamos una probadita de su reciente material (que dicho sea de paso, vale completamente la pena escuchar).

Alfie Templeman

Pocas personas tiene las agallas de dejar la comodidad de la escuela para dedicarse de lleno a la música. Uno de ellos es Alfie Templeman, el británico de tan solo 18 años que ha sido una de las grandes sorpresas de la escena musical del Reino Unido desde 2017 y que llegará al Corona Capital 2021 para asentarse como uno de los proyectos más frescos jamás vistos.

Y reiteramos una idea que ya les mencionamos antes: no se dejen llevar por la edad. Este chico despliega carisma, energía y mucho talento cuando sube al escenario con su autodenominado ‘R&B indie’ que de repente tiene destellos funkie y pop. Él entra en el terreno de las promesas musicales que ya teníamos en el radar y a las que debemos seguir de cerca cuando llegue al CC2021.

St Vincent

St Vincent regresa a un Corona Capital y ahora, lo hace como headliner. Eso parecería motivo suficiente para decir que su show es uno de los imperdibles del festival, pero hay más sustancia dentro de todo esto… Annie Clark vuelve a México y lo hace luego de estrenar su fascinante disco Daddy’s Home.

Lo tenemos que decir pues ningún material se parece a lo que nos presenta la artista, todo a través de una entrega llena de vibra retro, tanto en lo musical como en lo visual. Así que ya podemos ir esperando un show de primer nivel. En una de esas, Annie podría invitar a Jack Antonoff de Bleachers (quien fue el productor de su disco) al escenario.

¡Ya queremos ver esta presentación! Chequen nomás la puesta en escena en este performance de Saturday Night Live.