Checa a Cassyette, la telonera de My Chemical Romance que demuestra que el emo no fue una fase

El 2022 quedará marcado como el año en el que el emo revivió en gran parte del mundo. No solo decimos porque volvieron a los escenarios varias bandas como My Chemical Romance y Paramore, también porque surgieron festivales que nos recordaron a esa época llena de delineador, flecos planchados y pensamientos tristes. Sin embargo, hay artistas en la actualidad que demostraron que esa no fue una fase de la adolescencia, sino una gran herramienta de expresión, como el caso de Cassyette.

Lo más seguro es que aún no hayan escuchado hablar sobre esta chica, pero les aseguramos que después de que le echen un ojo a su música, tendrán ganas no solo de aventarse todas sus rolas, probablemente también quieran volver a usar tenis de cuadritos y pantalones entubados. Imagínense qué tan cañona está que de hecho, fue telonera de algunos de los conciertos de Gerard Way y compañía. A continuación les presentamos una propuesta que les volará la cabeza.

Foto vía Facebook: Cassyette

¿Quién es Cassyette?

Cassyette es el nombre artístico de Cassy Brooking, una cantautora originaria de Chelmsford, Essex en el Reino Unido. Estudió en el Brentwood Ursuline Convent High School y en la Universidad de Westminster, donde cursó la licenciatura en música comercial (sí, aunque no lo crean, existe esa carrera). Al terminar la universidad, comenzó su carrera como DJ y compositora, pero también se adentró en el circuito independiente de Londres y en foros que le daban espacio a actos nuevos. Fue ahí donde dio sus primeras presentaciones detrás de las tornamesas.

Poco a poco, Cassy se fue ganando fama componiendo canciones e incluso escribió rolas para varios grupos y artistas emergentes. Sin embargo, antes de lanzar su propia música, en 2015 esta chica hizo su debut como actriz en la película C*nt is a bad word de Channel, aunque también apareció en la serie de televisión It’s Friday que Sky UK estrenó en 2018. Pero tras su breve paso frente a las cámaras, Brooking dejó esta faceta para dedicarse por completo a su proyecto musical.

De la actuación a concentrarse en su proyecto musical

Para 2019 y después de un buen rato haciéndose de un nombre en la escena independiente londinense, surgió Cassyette con el lanzamiento de su primer sencillo: “Push N Pull”. Ese mismo año lanzó varias canciones ponchadas, como “Jean” y “Devil Inside”, con las que logró conseguir la atención de algunos medios importantes en el Reino Unido, que la colocaron con una de las artistas más interesantes del momento y comenzaron a seguir de cerca todo lo que estaba haciendo.

Sin embargo, cuando el coronavirus se convirtió en pandemia, Cassy desapareció un poco del ojo público para ponerse a componer nuevas rolas y trabajar en su propuesta. Fue hasta mediados del 2021 cuando regresó oficialmente con el estreno de “Petrichor (Strippe)”, un temazo sombrío donde podemos escuchar su raposa y potente voz. Así, comenzaron a aparecer en sus perfiles de plataformas digitales canciones como “Behind Closed Doors” (junto al músico Kid Brunswick), donde le pegaba duro al rock pop combinado con un poco de industrial.

Pero quizá el mejor año –hasta el momento– en la carrera de Cassyette fue el 2022. Y no lo decimos nomás porque sí, pues estrenó varias temas que la empezaron a catapultar dentro de la industria musical, como “Mayhem”, “Sad Girl Summer”, “September Rain” (no tienen nada qué ver con Guns N’ Roses) y “Dead Roses”. Por si esto no fuera suficiente, los mismísimos My Chemical Romance encontraron mucho potencial en ella, tanto así que la llevaron de gira para que abriera algunos de los shows que dieron en solitario por Europa… cómo les quedó el ojo.

Finalmente, todas las rolas que estrenó y cinco más terminaron apareciendo en el EP debut de esta artista, Sad Girl, el cual lanzó en noviembre de aquel años y que no solo le valió que revistas como NME la colocaran como una de las artistas a seguir en 2023, también le abrió muchas puertas (como la oportunidad de aventarse su primera presentación en vivo en el festival Download Pilot e incluso ser el acto telonero de grupos como Frank Carter & the Rattlesnakes). Por ahora, Cassy se está preparando para lanzarse en su primera gira como artista principal por gran parte del Reino Unido, y estamos seguros que durante todos estos meses escucharemos hablar de esta chica, porque tiene una propuesta potente, divertida e intensa.

¿Qué es lo que hace especial a Cassyette?

Como ya lo mencionábamos antes, parece que el emo despertó de la tumba y regresó para quedarse. Aunque para ser honestos, realmente nunca se fue este género, pues hubo bandas que lo mantuvieron vivo pero no a la escala de mediados de los 2000. Sin embargo, en estos momentos, artistas como Cassyette están reinventando esas melodías melancólicas y tristes, combinándolas con otra clase de ritmos para reinventarlas y presentarlas a una nueva generación.

Para que se den una idea de cómo está la cosa, Cassy fusiona sonidos inspirados en el emo, el scremo, el nu-metal y el rock en general con el industrial y hasta la electrónica o el pop actual. Todo esto combinado con letras en las que nos habla a su manera de la depresión, la salud mental y de plano sentirte un bicho raro que no encaja con los modelos establecidos en la sociedad, dan como resultado un proyecto completamente refrescante que nos recuerdan cuando la chaviza usaba fleco y ropa negra. Pero quizá lo más valioso que ofrece esta chica es que le da voz a una nueva generación de “inadaptados”.

Diversos medios encasillan a Cassyette como “la nueva princesa del pop-rock“, aunque quizá sea muy pronto para darle ese título, ¿no creen? Lo que sí es cierto es que en cuestión de unos cuantos años, se convirtió en una de las nuevas artistas más relevantes de Londres, consolidándose como una espectacular compositora que tiene todo para romperla a nivel mundial. Quién sabe, probablemente sea cuestión de tiempo para que su voz y música se escuche en gran parte del planeta, pero nosotros consideramos que con su proyecto, demuestra que el emo jamás fue una fase de la adolescencia, simplemente se transformó, ¿no creen?