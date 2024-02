Lo que necesitas saber: Cat Janice y su canción "Dance You Outta My Head" ya son populares en TikTok. Pero detrás de la canción hay una historia bastante emotiva de una mamá que busca dejar asegurado a su hijo antes de morir.

Tiktok se ha convertido en una de las plataformas donde los artistas musicales pueden volverse virales y alcanzar la fama. Y aunque a algunas disqueras y artistas en general no están conformes con cómo la plataforma de videos opera, no cabe duda que tener una canción viral puede cambiar la vida de cualquiera.

Casos así hay muchos y de todo tipo. Sin embargo, en las últimas semanas hay un nombre que se ha hecho popular en TikTok no sólo gracias a la canción “Dance You Outta My Head”, sino también por cómo la comunidad de internet se ha unido para ayudar a que la canción se vuelva un hit.

Esta es la historia de Cat Janice. Foto: vía Instagram.

La historia de Cat Janice y la canción para su hijo

Hablamos de Cat Janice, una cantautora de 31 años originaria de Washington, cuya vida cambió en 2022 luego de percatarse de un bulto en el cuello que la llevaron a hacerse varios estudios médicos.

Janice fue diagnosticada con sarcoma, un tipo de cáncer muy poco frecuente que aparece en los huesos y en tejidos como la grasa y los músculos. El tratamiento puede incluir cirugía, radioterapia y quimioterapia, procedimientos a los que la cantante se sometió.

Cat Janice. Foto: vía Instagram.

En la actualidad, el diagnóstico de Cat Janice no es esperanzador y la enfermedad cada vez invade más partes de su cuerpo. Por lo mismo, la artista comenzó a pensar en una manera de poder juntar dinero para no dejar desamparado a su hijo de 7 años. Y se le ocurrió hacerlo con ayuda de su cuenta de TikTok.

En dicha red social y hace unos meses, Janice comenzó a compartir su lucha contra el cáncer con todos sus seguidores, quienes además de empatizar con ella también se convirtieron en la fuente de apoyo que sirvió de inspiración para que Cat escribiera “Dance You Outta My Head“.

Cat Janice con su hijo. Foto: vía Instagram.

El trend con la rola de Cat Janice

La melodía en cuestión habla de la alegría y felicidad que la cantante siente por su hijo Loren, de 7 años, y tiene una letra en la cual alguien se siente en la cima de la vida gracias al amor. Pero más allá de ser una carta de una mamá a su hijo, esta rola también tiene la intención de asegurar el futuro del pequeño para cuando su mamá ya no esté.

Cat Janice, junto a sus seguidores, comenzaron una campaña para viralizar la canción en TikTok, donde miles de creadores de contenido ya usan la canción para hacer videos de baile o simplemente dejando en claro que quieren ayudar a la cantante a cumplir su última voluntad.

Cat Janice con su hijo. Foto: vía Instagram.

“Realmente estoy impresionada por el amor de todos y cómo me han apoyado a través de esto y han compartido esta historia”, mencionó la cantante en una entrevista con Today.com, donde contó que es un milagro poder presenciar el éxito de su canción.

“Dance You Outta My Head” alcanzó los primeros lugares de iTunes en todo el mundo durante el mes de enero, algo que a Janice ya le da algo de tranquilidad al saber que la canción está generando dinero que irá para la educación y lo necesario para su hijo.

“(Mi hijo) era muy joven cuando me diagnosticaron por primera vez, así que realmente no hablamos de ello”, dijo la cantante en la misma entrevista. “Ahora es un poco mayor y puede entender más, pero siempre ha sido, ‘Mamá está enferma pero está luchando y trabajando para vencerla’. Ahora, entiende … que Mamá está muy enferma y es muy posible que no lo supere”, aseguró.

Te puede interesar