En esta vida hay músicos buena onda y lo que le sigue. Y es que así como existen artistas que de plano no quieren convivir con sus fans (cof cof, Bad Bunny), también tenemos a muchos otros que hacen lo que sea para estar cerca de aquellos que le ayudaron a llegar hasta el lugar en el que se encuentra. Ese último fue el caso del mismísimo Chad Smith, pues se echó un show sorpresa para 17 personas en un bar random… así como lo leyeron.

Resulta que el pasado 8 de febrero y para sorpresa de muchos, el baterista de Red Hot Chili Peppers decidió darse una vuelta por el Cherry Bar de la ciudad de Melbourne, Australia, aprovechando sus días de descanso del tour que están armando en dicho país. Este lugar es bastante famoso porque en. su escenario se han presentado artistas que luego de esto se convirtieron en leyendas. Pero no nos adelantamos.. .

Foto: Greenwich Entertainment.

Chad Smith le dio un show exclusivo a unos cuantos en un bar protagonista

Para que se den una idea de cómo estuvo la cosa y de acuerdo con algunos medios, Chad Smith llegó a ese bar con la idea de pasarla bien, aventarse una buena comida y escuchar al talento local. Sin embargo, justo el día en el que se lanzó, era la noche de open mic (o sea, que cualquiera que se anote en la lista que le da la oportunidad de tocar en un sitio emblemático a un artista nuevo. Así que aprovechó este trip para darle una checada a los proyectos emergentes, pero también decidió usar esta oportunidad para sorprender a propios y extraños.

Según el Herald Sun, Smith se subió al escenario del Cherry Bar para tocar dos rolones de AC/DC: “If You Want Blood” y “Up to My Neck in You” frente a menos de 20 personas (se dice que fueron 17 los que presenciaron estrenaron este videazo). El baterista de los Red Hot Chili Peppers estuvo acompañado en las canciones por el vocalista local, AC Dan y el guitarrista Josh May. A continuación les dejamos un par de clips para que los chequen a gusto:

Pero ¿saben qué fue lo mejor de todo? Que al terminar su participación, Chad Smith se llevó uno que otro aplauso. Sin embargo, al acabar de tocar y según lo que contó el gerente del bar, James Young (quien por cierto, ha supervisado shows en dicho espacio de artistas como Axl Rose, Lady Gaga y Arctic Monkeys), el bataco fue “recompensado” por su actuación con un vale de una bebida cortesía… nada mal, ¿no creen? Jejeje.