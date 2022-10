Sin duda, el 2022 está siendo uno de los mejores años en la historia de los Red Hot Chili Peppers y no lo decimos a la ligera. Para empezar, después de un buen rato de anunciar el regreso de John Frusciante a la banda, armaron una enorme gira y por fin pudieron tocar en vivo y a todo color. Pero no solo eso, porque en los últimos meses lanzaron dos álbumes dobles: Unlimited Love y Return of a Dream Canteen, algo que por supuesto que agradecemos muchísimo.

Sin embargo, la agrupación californiana no deja de sorprendernos para bien. Y no lo decimos porque tendremos chance de verlos muy pronto como headliners del Vive Latino 2023 (Por cierto, ACÁ les contamos sobre el setlist que podrían tocar durante su presentación en el festival). Nosotros lo mencionamos porque de repente nos vuelan la cabeza haciendo covers impresionante que aún no podemos creer que se hayan echado.

Chad Smith, Anthony Kiedis, y John Frusciante de los Red Hot Chili Peppers / Foto: Getty Images

También puedes leer: ¿Nirvana vs. Red Hot Chili Peppers ? El día en que ambas bandas sacaron sus mejores discos

Los Red Hot Chili Peppers se rifaron con su cover de “Smells Like Teen Spirit”

Resulta que el pasado 29 de octubre, Red Hot Chili Peppers dieron un concierto benéfico a favor de la Silverlake Academy of Music, la escuela cofundada por Flea en 2001. Por supuesto que la banda se tenía que rifar como los grandes y se aventaron un set de 11 rolas como “Scar Tissue”, “Snow ((Hey Oh))”, “Californication”, “By The Way” y muchas más. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que se aventaron un par de covers épicos que nadie se esperaba.

Primero, John Fruscuante se lució con una versión espectacular de “I Remember You” de los Ramones, pero cerraron su presentación tocando ni más ni menos que “Smells Like Teen Spirit”… sí, el clásico de Nirvana. Para este cover, Anthony Kiedis cantó algunas partes de la rola (con una playera en la cabeza jiar jiar), mientras que Frusciante se echó lo que faltaba. Y la verdad es que a pesar de que solo fueron algunos segundos, se nota que la estaban pasando muy bien tocando este hitazo. A continuación les dejamos el video para que chequen cómo sonó:

Cabe mencionar que no es la primera vez que los Red Hot Chili Peppers tocando esta canción, pues el 25 de septiembre de 2006 durante un show en el Air Canada Centre de Toronto, John y Chad Smith se la aventaron solitos. Además, Frusciante la interpretó muchas veces en sus actuaciones en solitario a finales de los 90 y principios de los 2000. ¿Será que la escucharemos durante su presentación en el Vive Latino 2023? Bueno, pues eso lo averiguaremos en unos cuantos meses.