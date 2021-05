Sampleos modernos: “Chamber Of Reflection” de Mac DeMarco y su interesante origen japonés

La versatilidad y el ingenio de un músico y/o un productor se puede identificar de muchas maneras, incluso cuando se trata de convertir una melodía ya establecida en algo completamente nuevo. La música no solo se trata de inventar; también es una cuestión de reinventar aquello que tenemos a la mano para darle un sentido diferente o una ‘segunda vida’.

Por eso, la técnica del sampleo es tan maravillosa en diversos sentidos y artistas como Mac DeMarco lo saben. El canadiense, uno de los grandes ídolos del rock indie de los últimos años, no solo es un excelso compositor en su estilo; también ha demostrado que detrás de la consola es un creativo sin límites.

En esta ocasión, para esta pequeña sección a la que nos gusta llamarle ‘Sampleos Modernos’, le echaremos un vistazo a una de sus canciones más populares del aclamado disco Salad Days. Ahora, nos adentraremos en “Chamber Of Reflection” y su interesante origen japonés.

La maestría de Mac DeMarco en ‘Salad Days’

Podrá sonar exagerado, pero la aparición de Mac DeMarco en la escena musical de la década del 2010 rompió con el exasperante estándar glamuroso que los exponentes más añejos del indie rock dosmilero habían establecido. La fórmula funcionaba, pero hacia falta un rostro nuevo que refrescara de alguna manera el panorama. Y fue el canadiense quien lo hizo al fin de cuentas.

De aspecto irreverente, excéntrico y hasta descuidado en su imagen, McBriare Samuel Lanyo -su nombre real- le dio un respiro a una nueva generación habida de un ídolo diferente. Él irrumpió en la escena con sus discos Rock & Roll Night Club y 2, pero fue hasta 2014 con su segundo material, Salad Days, que se estableció como uno de los exponentes más queridos del momento.

Y ojo que esto último no lo decimos porque sea un disco sumamente vertiginoso en la composición o sobre producido hasta el tuétano. Es de hecho, todo lo contrario: un trabajo minimalista de esos de esos que nos ayudan a comprender que ‘menos puede ser más’.

Tras la gira y el acelerado ritmo de trabajo bajo el que vivió entre 2012 y 2013, el oriundo de la Columbia Británica necesitaba un descanso de los estudios de grabación imponentes y las presentaciones multitudinarias. Sí, salir de gira debe ser lo más divertido del mundo, pero también implicado un desgaste físico y mental importante. La terapia a seguir era componer música sencilla, relajada pero apasionada.

El lugar de ideal sería su pequeño estudio casero montado en su departamento de Brooklyn, Nueva York, con él básicamente ejecutando todo. El concepto se basaba en despejar su mente de todo ese ajetreo, de tener libertad total para crear en el tiempo y forma que el considerara necesario. “El estado de ánimo de Salad Days es como ‘¡Carajo, hombre! Estuve de gira un año y medio, y estoy cansado“, dijo Mac DeMarco en declaraciones recogidas por LA Times.

Si tuviéramos que ejemplificar esa idea de la calma y la serenidad que se siente en el álbum, la canción necesaria para ello sería “Chamber Of Reflection”.

También puedes leer: “TEARDROP” DE MASSIVE ATTACK, LA CANCIÓN NACIDA DE UN JAZZ DE LOS 70 (Y TODOS LOS SECRETOS QUE ESCONDE)

El sampleo y los secretos detrás de “Chamber Of Reflection”

Ahora sí, a lo que vinimos. El nombre de esta canción de Mac DeMarco (traducida como ‘Cámara de Reflexión’), no es un algún tipo de alegoría rebuscada. Tampoco es un concepto sumamente místico al cual debamos encontrarle una connotación más allá de lo que realmente evoca.

Para ser directos, una cámara de reflexión es una habitación que forma parte de la tradición masona donde los candidatos entran para meditar sobre su vida antes de que comience la iniciación en la Masonería. Y bueno, no es como que el compositor de “Ode to Viceroy” pertenezca a una Logia. Más bien, él encontró en su pequeño estudio neoyorquino ese lugar de meditación y relajación. Como dijimos, no es una analogía severamente rebuscada.

Pues bien, en ese pequeño y ajustado estudio casero donde se delineó Salad Days, Mac DeMarco mostró sus capacidades como productor y como creativo del sampleo, técnica que usa precisamente en la propia “Chamber Of Reflection” y la cual nace de una composición japonesa de los años 70.

El hipnótico y psicodélico teclado del tema es una muestra modificada del track conocido como “The Word II” compuesto por Shigeo Sekito para su compilado Special Sound Series Vol. II (1975). Sekito llegó a ser reconocido como uno de los mejores ejecutores del Electone, la marca de órganos electrónicos de Yamaha (con los cuales compuso esta canción originalmente).

Para su composición, Mac DeMarco cambió el sonido del órgano por un sintetizador y modificó la secuencia final de notas de la composición de Shigeo. Acá arriba te mostramos la rola del canadiense y a continuación, la melodía del japonés para que lo descubras por tu propio oído. Ambas son pistas excepcionales y son la prueba de lo que decíamos al principio: la creatividad de un artista también se mide en su capacidad para reinventar lo ya establecido.