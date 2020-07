Recordamos el último concierto de Chester Bennington junto a Linkin Park

Hace tres años Chester Bennington de Linkin Park, fue encontrado muerto en una residencia privada ubicada en Palos Verdes States, Los Ángeles, luego de suicidarse ahorcado a sus 41 años de edad. Este acontecimiento coincidió con el que habría sido el cumpleaños número 53 de Chris Cornell, una de sus más grandes inspiraciones musicales que falleció de la misma forma este año.

Además de ser una de las bandas más importantes del nu metal a principios del dos mil, Linkin Park continuó trabajando en su sonido en búsqueda de nuevos retos. Esto ocasionó varios cambios que no fueron del agrado de todos sus fans, entre los que destaca su último álbum One More Light, al que decidieron darle un sonido mucho más pop alejándose de ese salvajismo con el que los conocimos.

Fue estrenado el 19 de mayo de 2017, y comenzaron un enorme tour para promocionarlo, cuya última parada fue en algunos lugares de Reino Unido, antes de volver a Estados Unidos a finales de mes. Tristemente esto ya no podrá ser posible, pero gracias a internet podemos ver completo el último concierto de Chester Bennington junto a Linkin Park, que ocurrió el pasado jueves 6 de julio de 2017 en Barclaycard Arena de Birmingham, Reino Unido.

Originalmente tenían planeada una fecha más, pero tuvo que ser cancelada debido a los atentados de Manchester. Aún así la banda se empeñó en darle una noche inolvidable a todos los asistentes, pues además de tocar sus nuevas canciones viajaron al pasado con “One Step Closer”, “Numb”, “Faint”, “Bleed It Out”, “In The End” y todas esas canciones que todos cantamos en alguna ocasión.

Por eso queremos despedir a este gran vocalista recordando su último concierto, y aquí se los dejamos completo para que lo chequen. Descanse en paz, Chester Bennington.

Setlist

01. Talking to Myself

02. Burn It Down

03. The Catalyst

04. Wastelands

05. One Step Closer

06. Castle of Glass

07. Good Goodbye

08. Lost in the Echo

09. Battle Symphony

10. New Divide

11. From the Inside

12. Invisible (“Hands Held High” a capela)

13. Waiting for the End (“Remember the Name” intro)

14. Breaking the Habit

15. One More Light

16. Crawling (piano)

17. Leave Out All the Rest

18. Somewhere I Belong

19. What I’ve Done (nuevo intro)

20. In the End

21. Faint

Encore:

22. Sharp Edges (acústica)

23. Numb

24. Heavy

25. Papercut

26. Bleed It Out