Aplicando un Damon: Chris Martin se baja del escenario para consolar a una fan

No todos los héroes usan capa y Chris Martin es la prueba viviente… Coldplay regresó este mes de septiembre a Latinoamérica para continuar con su gira ‘Music of the Spheres’, una que por supuesto recorrió México a principios de año y que ahora tiene a Sudamérica disfrutando de su gran show.

A pesar de que Chris Martin y compañía ya han visitado varios países del mundo, y en cada uno de ellos han realizado acciones que se vuelven noticia, nos sorprende el saber que la banda aún continúa haciendo de cada concierto algo especial para sus fans.

Foto: Getty Images

Coldplay interpretó “Fix You” durante su show en Chile

Sino nomas’ pregúntenle a la chica que asistió al concierto que Coldplay dio en el Estado Nacional de Santiago de Chile, en donde el mismísmo vocalista de la banda se bajó a abrazarla luego de que ver cómo la jovencita lloraba mientras interpretaba “Fix You”.

Al menos así nos dejó ver un video en Tiktok que la usuaria @savage.brocoli posteó en su perfil y donde podemos ver a Chris Martin de Coldplay bajando del escenario para aplicar un Damon Albarn, pues sin pensarlo va y consuela a la chica.

Foto: @savage.brocoli (TikTok)

Y Chris Martin se bajó para consolar a una fan que estaba llorando

“Ayer Chris Martin me vio llorando por todo Fix You y se bajó a abrazarme. El mejor día de mi vida en esta humanidad” escribió la fan que estamos seguros, no volvió a lavar la playera que traía cuando fue al concierto de Coldplay y recibió el abrazo de Chris Martin.

Pero mejor mueran de envidia como nosotros y vean el video a continuación:

Y uno pensando que escuchar el cover a ‘La Canción’ de J Balvin con Bad Bunny era lo mejor que esperaríamos de esta gira. ¡Qué tipazos los de Coldplay y Chris Martin!