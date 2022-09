Checa el cover que Coldplay hizo a Bad Bunny y J Balvin durante un concierto en Colombia

*A los tíos ‘el rock es cultura’ no les gusta esto’… Coldplay regresó a Latinoamérica para continuar con su gira de ‘Music of the Spheres’, la cual pudimos apreciar en México a principios de 2022 y misma que en esta ocasión está recorriendo (o recorrerá) varios países de Sudamérica como Perú, Colombia, Argentina y más.

El viernes 16 de septiembre fue el turno de los fans colombianos de escuchar a Chris Martin y compañía, quienes ofrecieron una noche especial llena de pirotécnica, luces y hasta un cover a Bad Bunny y J Balvin que resonó en el estadio El Campín. ¡¿Qué?!

Foto: Getty Images

Coldplay interpretó “La Canción” de J Balvin y Bad Bunny

No es broma. Como ya saben, Coldplay acostumbra a interpretar covers de canciones populares de las ciudades o países que visitan. De hecho en la Ciudad de México escuchamos “Amor Eterno”, de Juan Gabriel, y hasta el “Corrido de Monterrey” en la tierra de la carnita asada.

En el caso de Colombia, la banda británica decidió echarse un cover de “La Canción”, rola que J Balvin incluyó en su disco Oasis (2019) y donde colaboró con Bad Bunny. Algo que sorprendió a muchos y muchas de sus fans, tanto de Colombia como de todo el mundo.

Chequen el cover a continuación:

Y obviamente las reacciones no se hicieron esperar

Más allá de la sorpresa de que Chris Martin eligiera esta canción de reggaeton para interpretarla en Colombia, algo que además hizo con ayuda de un enorme piano blanco, muchos nos quedamos sorprendidos con la buena pronunciación del líder de Coldplay al momento de cantar español.

Por supuesto que el cover de Coldplay causó varias reacciones: desde los que lo consideraron una genialidad (y por supuesto aplaudieron que la banda siempre se abra a todos los géneros), hasta quienes lo consideraron una aberración.

Foto: Getty Images

¿De qué lado están ustedes?