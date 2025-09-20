Lo que necesitas saber: Noel Gallagher compró una playera pirata de su cara con el icónico maquillaje ziggy de David Bowie.

Christian Madden, quien es parte de la banda de Oasis en su gira mundial, quedó encantando con su visita en México, no solo por los fans, también por el ingenio mexicano.

Y es que no solo Ana Gallagher, hija de Noel, se dio una vuelta por los puestos de merch pirata en las afueras del Estadio GNP, también Madden aprovechó un tiempo libro para comprarse un par de playeras. Su favorita, con una colaboración (no oficial) de Oasis entre Snoopy.

Fotografía Getty Images.

La merch pirata de México conquistó a Christian Madden

Los fans mexicanos no solo son famosos entre los cantantes, también la merch ilegal. Christian Madden contó que Paul Benjamin Arthurs le habló sobre la última vez que vino Oasis a México antes del 2025, en aquel entonces vendían balas de la banda. El propio Noel compró una playera de su cara con el icónico maquillaje de David Bowie.

Así que la expectativa de Madden era grande, y no, no se fue decepcionado. El descaro de la ilegalidad de los vendedores junto a la creatividad de los diseños, lo hicieron comprar una playera de Oasis y Snoppy, una colaboración original pero nada oficial.

“Logré conseguir estas excelentes camisetas que fusionan Oasis y Snoopy. Sí, es cierto, se hicieron sin el permiso de Oasis ni de Snoopy.”

Merch pirata de Oasis en México / Fotografía Christian Madden

Y la merch no es lo único que le fascinó a Madden, también la respuesta de los fans mexicanos, eso sí, reconoció que la segunda fecha fue mejor que la primera, por si seguían con el debate.

“(México) Es un país densamente poblado, lleno de gente amable, apasionada y orgullosa, así que estaba seguro de que el público lo daría todo. Creo que la segunda noche fue un poco mejor que la primera, pero nosotros también estuvimos mejor la segunda que la primera“.

Christian la pasó de maravilla, antes de tocar en el Estadio GNP; escaló las pirámides, comió grillos, gusanos, aprendió sobre la cultura y la historia de México, pero sobre todo se llevó sus buenas playera piratas.

¿Ya ven? Y ustedes se fresean comprando pura merch original.