Chvrches anuncian nuevo disco y estrenan “How Not To Drown” con Robert Smith

No cabe duda de que este año seguirá lleno de sorpresas musicales. A pesar de la distancia pero aprovechando la bendita tecnología, un montón de artistas andan armando colaboraciones que jamás pensamos escuchar. Y en esta ocasión sí nos quedamos con el ojo cuadrado porque una de nuestras bandas favoritas se juntó con una verdadera leyenda para crear una canción espectacular. Por supuesto que hablamos de Chvrches y Robert Smith.

Hace unas semanas, el trío escocés conformado por Lauren Mayberry, Iain Cook y Martin Doherty volvieron por la puerta grande con el lanzamiento de su nueva rola, “He Said She Said”. En ella, la cantante de la banda manda un mensaje muy importante, pues saca todas las frustraciones que ha ido acumulando con el paso del tiempo y parafrasea de modo sarcástico las cosas que los hombres le han dicho en sus 33 años de vida.

Chvrches se junta con el mismísimo Robert Smith

Sin embargo, y a pesar de no tener certeza de cuáles eran sus planes, Chvrches recientemente nos dejó con la boca abierta porque empezaron a tener interacciones un tanto extrañas en Twitter con el mismísimo Robert Smith. Finalmente y luego de mucha intriga, ambos anunciaron que habían colaborado y que muy pronto escucharíamos la rola que compusieron. Y por fin podemos escuchar el resultado de esta combinación ganadora.

El nombre de la rola es “How Not To Drown” y es todo lo que podríamos esperar. Un tema melancólico de casi seis minutos donde el grupo escocés utilizan un piano pero también recurre a ciertos elementos industriales y oscuros. Pero sin duda la cereza del pastel es escuchar a Lauren y el líder de The Cure cantando mano a mano, una mezcla de voces espectacular y que cierra con Smith recitando de manera dulce unas cuantas frases.

Por si no fuera suficiente, Chvrches también estreno el video oficial de “How Not To Drown”, que contó con la dirección de Scott Kiernan, cineasta y artista de efectos visuales. En él podemos ver a la banda tocando la rola mientras observan y analizan una extraña escena del crimen. Y por supuesto, en este visual aparece Robert Smith en distintas pantallas cantando sus partes y dándole un toque sombrío. Pueden checarlo a continuación.

¡El grupo también anunció un nuevo disco!

Por si esto no fuera suficiente como para emocionarnos, luego de muchos rumores, Chvrches confirmó que este año también lanzarán su cuarto álbum de estudio, el cual llevará por nombre Screen Violence. De acuerdo con Pitchfork, este disco contendrá 10 canciones recién salidas del horno donde podremos ver la evolución musical que la banda ha experimentado luego de tres años de silencio. Y nos morimos por escucharlo.

El nuevo álbum de Lauren, Martin e Iaian estará disponible en formato físico y plataformas digitales el próximo 27 de agosto. Pero mientras llega ese día y luego de escuchar su rola con Robert Smith, acá les dejamos el tracklist y la portada de este material discográfico:

1.- “Asking for a Friend”

2.- “He Said She Said”

3.- “California”

4.- “Violent Delights”

5.- “How Not to Drown” (con Robert Smith)

6.- “Final Girl”

7.- “Good Girls”

8.- “Lullabies”

9.- “Nightmares”

10.- “Better If You Don’t”