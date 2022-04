¡Te decimos cómo ver Coachella 2022 completamente en vivo desde tu casa!

Estamos a unos cuantos días de que arranque Coachella 2022, dos fines de semana muy esperados para todos los amantes de la música a nivel mundial en los que muchos tendrán chance de ver a grandes actos en medio del desierto de Indio, California. Luego de dos años de retraso y un montón de incertidumbre, este festivalazo volverá y en plan grande, con un cartel que incluye a artistas muy importantes de todo el planeta que pondrán el ambiente y seguramente darán de qué hablar.

Para que se den una idea, este año el lineup incluye grandes nombres como Billie Eilish, Harry Styles, Swedish House Mafia y The Weeknd (quienes reemplazarán a Kanye West como headliners). Sin embargo, el talento latino –sobre todo el mexa– no podía faltar en esta edición, y está encabezado por artistas que van desde Banda MS, Grupo Fime, Ed Maverick, Natanael Cano, Ela Minus, The Marías, Cuco, Nicki Nicole, Pabllo Vittar y hasta Anitta y Karol G (POR ACÁ pueden checar el cartel completo).

Coachella 2022 llegará a nuestras casas a través de YouTube

Si tú tienes visa y sobre todo lana, seguramente ya tienes todo listo para lanzarte a Coachella 2022. Aunque también sabemos que muchos no tienen la posibilidad de asistir hasta el Empire Polo Club de Indio, California a ver a todos estos artistas en vivo y a todo color. Pero no se preocupen, que no importa en qué lugar del mundo se encuentren, podrán seguir en el instante todo lo que sucede en el festival y lo mejor es que tendrán chance de checarlo desde la comodidad de sus casas.

Resulta que como lo vienen haciendo desde hace una década, YouTube transmitirá en directo las actividades de esta edición de Coachella. Para que se den una idea de cómo estará la cosa, a través del canal en la plataforma de este festivalazo y durante el primer fin de semana (del 15 al 17 de abril), los fans podrán elegir entre tres transmisiones en vivo simultáneamente, además de contenido exclusivo de entrevistas con artistas grabadas en directo desde los camerinos, como si estuvieran ahí.

Para el segundo fin de semana de Coachella 2022 (que será del 22 al 24 de abril), tienen preparada una curaduría que profundiza en las historias de algunos de los actos más emocionantes de la actualidad. En esta sección nos mostrarán presentaciones, comentarios de artistas, mini documentales y más, y esta transmisión en vivo les brinda a los fanáticos la oportunidad de descubrir nuevos y emocionantes músicos que seguramente se convertirán en su soundtrack de este año. Pero eso no es todo.

YouTube trae más experiencias desde el festival para el público

La plataforma de videos también anunció que este año y por primera ocasión, los fans en todo el planeta podrán comprar merch del festival a través de YouTube Shopping. Sí, sin salir de tu casa te puedes armar una playera del festival o de artistas como Billie Eilish, Flume y BROCKHAMPTON. Por si esto no fuera suficiente, Derek Blasberg (director de moda y belleza del sitio) también creará contenido con algunos músicos del cartel que se podrán ver gracias a la función de Shorts.

Recuerden que la transmisión del primer fin de semana de Coachella 2022 arrancará el 15 de abril a las 6:00 pm (hora del centro de México) en el canal oficial del festival. Pero mientras esperamos a que dé inicio de este festival tan importante a nivel mundial y para ir calentando motores, a continuación les dejamos 20 Years in the Desert, el documental sobre cómo fue que nació y creció este espacio tan famoso para la música con comentarios de organizadores y artistas que se han presentado en los distintos escenarios.