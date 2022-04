Coldplay puso mucho amor y emotividad en su magnífico regreso al Foro Sol

Todavía no comenzaba el concierto y en plena espera, la gente ya coreaba el “Cielito Lindo”. La fiesta en el Foro Sol había iniciado justo en los momentos previos al primer show de Coldplay en el Foro Sol de este 2022… y cada momento, desde la entrada al lugar hasta la reverencia final de agradecimiento de la banda, valió cada momento de una presentación inolvidable.

Desde que Chris Martin y compañía arrancaron la gira de Music of the Spheres en Centroamérica, se hablaban cosas magníficas sobre lo que el grupo hacía en el escenario. Y queriendo o no, ya teníamos una idea detallada de lo que veríamos acá en la Ciudad de México… pero una cosa es segura: si todo lo que ves en redes es de por sí épico, ser parte de todo eso en vivo es magia y emotividad pura.

Un arranque y una previa geniales

Hay que darle su justo lugar a DannyLux y Carla Morrison en medio de toda la euforia que desata Coldplay. Como actos de apertura, el joven cantante de regional ha demostrado por qué se le ha brindado este espacio en la gira de la banda británica por México. Y en el caso de la compositora, esto solo la confirma de nuevo como una de las artistas más importantes de la escena mexicana de los últimos años.

Carla se destapó con algunas rolas conocidas de su repertorio como “Contigo”, “Eres tú”, “Te regalo” y muchas otras que la han convertido en un sinónimo de romance y nostalgia. Ella está lista para emprender su propia gira en unos meses, El Renacimiento Tour, y sin duda ha levantado la emoción sobre esta nueva etapa en su carrera.

Luego de los actos abridores, la espera para ver a Coldplay continuó mientras en las pantallas se proyectaban algunos importantes mensajes sobre el cuidado del medio ambiente entre otras cosas. Incluso, la banda ha dedicado un cortometraje antes de subir al escenario, donde explican la sustentabilidad de sus conciertos (bicis para generar energía, tapetes kinéticos, etc) y por qué es importante que estas propuestas tengan mayor cabida.

Y una vez que el corto terminó, Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion se dirigieron al escenario, esto mientras al fondo se reproducía el famoso tema de la película de E.T., El extraterrestre, que queda bastante acorde a la temática de su disco más reciente. El show estaba por comenzar.

Euforia y emoción desde el primer minuto

La celebración arrancó con toda la buena vibra que una banda como Coldplay puede despertar. “Higher Power” abrió las acciones y enseguida, le siguieron “Adventure of a Lifetime” que detonó la fiesta en grande en apenas la segunda canción. Tan solo para que se den una idea, no iban ni 10 minutos de haber arrancado el show de los británicos y literal, ya se sentían las vibraciones en el suelo del Foro Sol ante la intensidad de los fans. “Paradise” vino y la fiesta no paraba.

Pero entonces cayó uno de los trancazos enormes con “The Scientist”, que con ese piano irreconocible levantó los gritos del público. Clásica como pocas, la canción fue el momento perfecto para que Chris Martin hiciera su primer contacto significativo con la gente, primero disculpándose por su ‘pésimo español’ (bastante bien articulado en realidad). “Estamos agradecidos por estar con ustedes aquí en Ciudad de México. Vamos a cantar juntos por favor“, dijo el vocalista y así, cerró este temazo.

Cuando sonó “Viva La Vida”, hubo un inicio en falso y Chris Martin tuvo que detener la canción, se disculpó y comenzaron nuevamente. La verdad, ni se sintió interrupción; la emblemática canción lanzada en 2008 estuvo épica y ya entonces, el líder de la banda llevaba consigo la bandera de México. Detallazo.

La segunda parte del concierto se completó con “Hymn for the Weekend”, “Let Somebody Go” y una pequeña parte de “Bani Adam”, que le pusieron un poco de calma al momento.

Más clásicos y el detalle conmovedor en Lenguaje de Señas

Justo cuando crees que el concierto de Coldplay no puede ser más emotivo, la banda saca sus clásicos del repertorio. No se imaginan el ambiente que “In My Place” trajo al Foro Sol cuando Will Champion tocó el recordado ritmo de apertura de la rola… y si eso ya nos había transportado la época dosmilera de la banda, el asunto no paró cuando sonó “Yellow”.

Las curiosas pulseras que la banda le da a la gente al entrar a los recintos de la gira, se iluminaron de amarillo y el lugar brillaba intensamente. Tremendo momento, además, porque Chris dedicó la canción a su hijo Moses. Un par de canciones, un pequeño respiro y soltaron “Clocks”, otro de esos temas que se han vuelto clásicos del nuevo milenio y que en vivo es más poderosa de lo que uno imaginaría.

Difícil describir todas las sensaciones que se sentían para este momento. Sin embargo, Coldplay siempre tiene un detalle importante para sorprender al mundo y en esta gira, se destaca la inclusión de la gente con discapacidades auditivas. Martin y la banda tocaron “Something Just Like This” (su canción junto a The Chainsmokers), para la que Chris Martin preparó una interpretación en Lenguaje de Señas. Gran gesto de una de las grandes bandas de la actualidad.

“My Universe” también apareció en el repertorio, con una proyección de los chicos de BTS en las pantallas acompañando la canción. Y debemos decirlo: aunque no se trata de la canción más memorable de la banda, es una experiencia totalmente diferente escucharla en vivo, con toda la producción visual y el entusiasmo que Chris Martin le pone a sus performances. Ya no es tan joven quizá, pero su energía es contagiosa cuando lo ves correr a lo largo del escenario. Imparable el británico.

El amor de la banda por la Ciudad de México y un homenaje a Juan Gabriel

Uno de los momentos más memorables de la noche fue cuando tocaron “A Sky Full Of Stars”... y no solo por el hecho de que la canción es una fiesta en sí misma. La rola arrancó y a los pocos segundos, Chris Martin la detuvo para asegurarse de que un fan en el público estuviera bien. Y eso, al parecer, lo hizo reformular un poco el show.

“Tengo una pregunta para ustedes…“, dijo el vocalista y luego pidió de la manera más amable que tan solo por una canción nadie sacara su celular para grabar; que todos disfrutaran junto a la banda un tema sin tener que disponer del teléfono. “Es importante que sintamos juntos esta noche, muchas gracias“. Al final de la rola, incluso una pequeña niña subió al escenario, toda sonriente, para terminar junto a Martin el tema.

Ya en este punto, es claro que Coldplay siente un cariño muy especial por nuestro país. Muy pocos artistas vienen aquí y se disponen a dar tantos conciertos, como ellos que armaron un par en Monterrey, otro par más en Guadalajara y hasta cuatro acá en la Ciudad de México. El “olé, olé” se hizo presente y también resonó de nuevo el “Cielito Lindo” en las gradas del Foro Sol.

Bajaron entonces a la escenografía entre el público y tocaron “Don’t Panic” con Will Champion en la voz. “Hay tanto amor aquí, pero al mismo tiempo hay muchos problemas en el mundo. Vamos a mandar amor a todo el mundo desde la Ciudad de México“, dijo después Chris Martin en español y pidió a todos que levantaran las manos.

Si ya estábamos conmovidos, lo siguiente nos tocó en el fondo como mexicanos. Chris comenzó a tocar “Amor Eterno” de Juan Gabriel en una versión muy especial, donde cantó algunos versos dedicados enteramente a la Ciudad de México. No dudamos ni tantito que algunas lágrimas de emoción y nostalgia aparecieron por ahí entre la gente.

Coldplay regresó al escenario y remató con una emotiva interpretación de “Fix You”, además de “Humankind” y “Biutyful”. El coro multitudinario apareció otra vez, acompañando al vocalista tanto al inicio como al final de la canción. Y es que eso es lo que hizo la banda a grandes rasgos: dio un show emotivo de principio a fin, armaron una celebración vibrante y dieron uno de los mejores conciertos del año. Después de tanta espera, hacía falta un show de este calibre.

