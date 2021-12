Ah, caray: Chris Martin dice que Coldplay dejará de estrenar música en 2025

A pesar de que estamos en la recta final de 2021, parece que lo terminaremos con noticias impactantes. Sabemos que este año, muchos lo consideramos como el que estuvo marcado por los regresos dentro de la industria musical. Un montón de bandas y artistas volvieron luego de un montón de tiempo en silencio; sin embargo, algunos causaron más emoción que otros y sin duda, en esa primera categoría tiene que estar Coldplay.

Después de casi dos años desde el estreno de Everyday Life, Chris Martin, Will Champion, Guy Berryman y Jonny Buckland sorprendieron al estrenar su noveno material discográfico, Music of the Spheres (ACÁ les dejamos la reseña de este álbum). Por el momento, la agrupación británica está esperando para regresar oficialmente a los escenarios y presentar su nuevo disco en una enorme gira pero al parecer, ya definieron su futuro y no le gustará a los fans.

No escucharemos música nueva de Coldplay después de 2025

Resulta que recientemente, el frontman y cantante de Coldplay apareció en el programa de la presentadora Jo Whiley para la BBC Radio 2. Durante esta charla y en los primeros adelantos que mostraron –porque el episodio se transmitirá completo el 24 de diciembre–, hubo una declaración de Martin que llamó la atención de todo el mundo pues, afirmó que la banda dejaría de estrenar música nueva en 2025… sí, así como lo leyeron, pero vamos por partes.

De acuerdo con Stereogum, Whiley compartió una cita donde Chris Martin dijo que de plano ya no escucharíamos rolas de la agrupación recién salidas del horno dentro de cuatro años; sin embargo, dejó claro que no sería el final para ellos, ya que se dedicarían a dar conciertos. “Bueno, sé que puedo decírtelo: Nuestro último disco propiamente dicho saldrá en 2025 y después de eso creo que solo haremos giras”, declaró el vocalista.

A pesar de que esta noticia dejó a sus fans y a la industria en general con la boca abierta, Martin le dio un poco de esperanza a su público mencionando lo siguiente: “Tal vez hagamos algunas cosas en colaboración, pero el catálogo de Coldplay, por así decirlo, termina entonces”. Aunque eso sí, todo lo que diga el frontman hay que tomarlo con pinzas, pues en otras ocasiones ha declarado cosas similares y siguieron estrenando música.

No es la primera vez que Chris Martin habla sobre el último disco de la banda

En particular, Jo Whiley calmó a todos recordando que no siempre se pueden tomar en serio las palabras de Chris Martin pero, ¿por qué lo dicen? Bueno, pues durante la promoción de A Head Full of Dreams, insinuó que ese podría ser su último material discográfico y como ya lo hemos visto, desde entonces estrenaron dos álbumes más y a juzgar por todo esto, parece bastante dudoso que vayan a parar definitivamente dentro de cuatro años.

Por último pero no menos importante, hay que recordar que en 2025, Coldplay festeja el 25 aniversario de su debut y tal vez para esa ocasión, Martin y compañía están considerando la idea de dejar de trabajar en el estudio para dedicarse por completo a tocar en todo el mundo. Habrá qué ver lo que pasará con todo esto pero sin duda, esta noticia entristece a todos los que hemos seguido a la banda durante este tiempo, ojalá que solo esté bromeando.